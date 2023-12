RD เปิดทางDevyani อินเดียเข้าหุ้น บริหารแฟรนไชส์ KFC ประเทศไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 – Devyani International DMCC บริษัทในเครือ Devyani International Limited (DIL) เซ็นสัญญาลงทุนในบริษัท Restaurants Development Co., Ltd. (RD) ซึ่งเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ของ KFC ในประเทศไทย โดยบริษัท DIL เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจ Quick Service Restaurants/Limited Service Restaurants (QSR/LSR) ในประเทศอินเดีย เนปาล และไนจีเรีย ภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ ทำให้ทั้ง RD และ DIL ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ QSR ในประเทศไทยKFC ประเทศไทยได้รับการจัดการด้านแฟรนไชส์โดย บริษัท Yum Restaurants International (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทในเครือของ Yum Brands, Inc. โดย KFC นับเป็นกลุ่มธุรกิจ QSR ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล ด้านการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดนับตั้งแต่ปี 2527 ที่เริ่มเปิดกิจการเป็นครั้งแรก โดยในปี 2559 RD ได้เริ่มเข้ามาเป็นแฟรนไชส์ร้าน KFC 127 แห่ง ภายในระยะเวลา 7 ปี RD สามารถขยายร้าน KFC ได้ถึง 274 แห่งในเดือนกันยายน 2566 ซึ่งการขยายสาขาของ RD ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและโอกาสให้กับคนไทยกว่า 4,500 ชีวิตสำหรับกลุ่มบริษัท DIL ในประเทศอินเดียเป็นกลุ่มบริหารจัดการขนาดใหญ่ในสายธุรกิจ QSR/LSR ให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อย่าง KFC, Pizza Hut, Costa Coffee และกลุ่มธุรกิจในเครือด้วยเครือข่ายสาขาที่มีมากกว่า 1,350 แห่งทั่วโลก รวมไปถึง ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ DIL มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริหารจัดการสายธุรกิจ QSR/LSR ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่่อง รวมไปถึงการต่อยอดความสำเร็จ ในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปบริหารจัดการธุรกิจพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง DIL และ RD ต่างมีจุดมุ่งหมายในการขยายเครือข่ายสาขาในประเทศไทยผ่านความเชี่ยวชาญใน การบริหารจัดการทางธุรกิจของทั้งสองบริษัท ยกระดับประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ารวมไปถึงชุมชนต่างๆการทำธุรกรรมดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การอนุมัติตามกฎระเบียบและการอนุมัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2567