ไฮโซลคลินิก สาขาทาวน์อินทาวน์ บูสต์ผิวขาวใสสไตล์เกาหลี

ไฮโซล คลินิก เราเลือกมอบผลลัพธ์ให้ทุกคนที่เดินเข้ามาได้ในสิ่งที่ต้องการที่สุดในแบบของคนนั้น ความสมบูรณ์แบบที่ค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการดูแลอย่างสม่ำเสมอ และเป็นความงามอย่างยั่งยืนโดยไม่พึ่งศัลยกรรม ภายใต้แนวคิด Be the Best in youและจุดเด่นของไฮโซลคลินิก คือนวัตกรรมระดับเซลล์ Cell Therapy ที่ได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง และนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การคัดสรรผลิตภัณฑ์มาใช้กับผิวโดยเน้นเรื่องการสร้างเซลล์ผิวระดับเซลล์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างแท้จริงที่ผ่านการเทรนโดยตรงจากเกาหลี และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับพนักงานที่ผ่านการเทรนเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านความงามอย่างแท้จริง เข้าใจโครงสร้างของผิวและรายละเอียดด้านความงาม เพื่อดูแลลูกค้าทุกท่านระดับวีไอพี เพื่อปรับทั้งผิว รูปหน้า และรูปร่างให้ดูอ่อนกว่าวัยได้มากถึง 10-15 ปีทรีตเมนต์ที่ไม่ใช่เพียงการทำทรีตเมนต์ธรรมดา เน้นนวัตกรรมการดูแลผิวระดับเซลล์อย่าง RF4# (อาร์เอฟโฟชาร์ป) ที่เป็นนวัตกรรมนาโนไบโอโกลด์ ที่ช่วยให้ผิวมีความฉ่ำเงา โดยไม่ต้องพึ่งเข็ม โชว์ผิวสด Nude Face ตามเทรนด์ผู้หญิงเกาหลี• แก้ปัญหารูขุมขนกว้าง ผิวหยาบไม่เรียบเนียน แผลเป็นรอยดำ รอยแดงจากสิว สีผิวไม่สม่ำเสมอ ฝ้า กระ• สร้างเซลล์ผิวใหม่อย่างมหัศจรรย์ ผิวนุ่ม เนียนละเอียด หลังทำเพียง 1-2 ครั้ง และอยู่ได้ยาวนานขึ้นเมื่อทำประจำต่อเนื่องเพียง 2-4 ครั้งนอกจากนี้ความโดดเด่นในเรื่องการสร้างเซลล์ผิวให้มีความแข็งแรงอย่างแท้จริง ไฮโซลคลินิก ยังคงเลือกนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรระดับโลกด้านสเตมเซลล์เพื่อผิวโดยเฉพาะ คือ Egg Stem Cell นวัตกรรมการสร้างเซลล์ผิวใหม่จากด้านใน ซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ทำให้ผิวดูฉ่ำฟู เต็มไปด้วยน้ำ ดูเด็กอ่อนกว่าวัยอย่างมหัศจรรย์สำหรับใครๆ ที่กำลังต้องการยกกระชับใบหน้าพร้อมๆ ไปกับการลบริ้วรอย ซึ่งส่วนใหญ่คนทั่วไปจะนิยมใช้โบท็อกซ์ที่สามารถตอบโจทย์ริ้วรอยได้อย่างทันใจ แต่สามารถช่วยได้เฉพาะผิวด้านบนของใบหน้าเท่านั้น และห้ามมองข้ามความสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ ส่วนด้านในของผิว ที่สามารถผลิตคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาทดแทน ทำให้ผิวดูเด็กจากข้างใน Dual Max Tightening คือนวัตกรรมการยกกระชับโดยไม่ต้องผ่าตัด เป็นการยกกระชับผิวด้วยการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง Thermal RF ส่งผ่านพลังงานความร้อน ลงลึกไปถึง 3 ชั้นผิว คือชั้นหนังกำพร้า ชั้นหนังแท้ และชั้นไขมัน พลังงานความร้อนจะเข้าไปช่วยเรื่องการยกกระชับผิว กระตุ้นการทำงานของเส้นใยคอลลาเจนให้มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ลดเลือนริ้วรอย ปรับผิวให้เรียบเนียน และยังลดไขมันที่แก้ม ใต้คาง ช่วยปรับรูปหน้าให้เรียวเล็กขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดการปรับรูปร่าง เป็นอีกโปรแกรมที่ทางไฮโซลคลินิกได้รับการยอมรับตั้งแต่การสลายไขมัน การสร้างความกระชับแต่ละสัดส่วน และการยกกระชับส่วนที่หย่อนคล้อยทั้งตัว ด้วยโปรแกรม Homeo Lipo Fit ที่ผลตอบรับดีที่สุดตั้งแต่เปิดให้บริการ