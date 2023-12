OR เปิด Café Amazon Concept Store แห่งแรกในตปท.ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว

OR เปิด Café Amazon Concept Store แห่งแรกในต่างประเทศ ที่ คาเฟ่ อเมซอน สาขาโรงกายะสิน ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว นำเสนอประสบการณ์ด้วยรูปแบบร้านที่โดดเด่นด้วยแนวคิด Upcycling และเมนูเครื่องดื่มที่รังสรรค์มาเป็นพิเศษให้แก่ผู้บริโภคชาวลาว ชูแนวคิด “ประตูสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น” ตั้งเป้าขยายสาขาใน สปป.ลาว ให้มีจำนวนมากกว่า 100 สาขาในปี 2567นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และนางคำ นักสุลิด ผู้บริหารร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาโรงกายะสิน พร้อมด้วย นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และ นายบัวไล ภานุวงศ์ เลขาธิการสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ ร่วมทำพิธีเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน คอนเซ็ป สโตร์ (Café Amazon Concept Store) สาขาโรงกายะสิน ณ เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ นับเป็นร้านคาเฟ่ อเมซอน ในรูปแบบ Concept Store แห่งแรกในต่างประเทศ และเป็นแห่งแรกใน สปป. ลาว ที่พร้อมเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครหลวงเวียงจันทน์ ด้วยแนวคิด “ประตูสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น” (The door to the local culture)นายดิษทัต เปิดเผยว่า Café Amazon Concept Store สาขาโรงกายะสิน เป็นร้านรูปแบบ Concept Store แห่งแรกในต่างประเทศ โดย OR ตั้งใจให้ร้านคาเฟ่ อเมซอน นำเรื่องราวความน่ารักของท้องถิ่นที่ตั้งของร้านมาผสานกับการดำเนินธุรกิจ และถ่ายทอดผ่านเอกลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ร้านคาเฟ่ อเมซอน Concept Store เป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องของท้องถิ่น โดยร้าน Concept Store จะมีเมนูพิเศษประจำร้านที่แตกต่างกันออกไป โดยจะเป็นเครื่องดื่มแนวผสมผสาน (Fusion) ที่หยิบยกวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาเป็นจุดเด่น มีเครื่องดื่มสูตรพิเศษ (Signature Menu) ที่นำเอาวัตถุดิบจากชุมชนที่ตั้งของร้าน มารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะสาขานั้น ๆสำหรับเมนูพิเศษที่ Café Amazon Concept Store สาขาโรงกายะสิน ได้แก่ “ตำบักหุ่ง” (Tum Mak Hoong) เครื่องดื่มที่ผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของลาวมาให้เป็นจุดเด่น โดยได้แรงบันดาลใจจากส้มตำลาว และใช้ชาขาว 400 ปี ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบ้านกอแมน แขวงพงสาลี ทางตอนเหนือสุดของลาวเป็นเบสของเครื่องดื่ม ผสมไซรัปแตงกวา ให้รสชาติเปรี้ยวอมหวาน “เบียร์ลาวกระเจี๊ยบ” (Roselle Beer Laos) สร้างสรรค์จากเบียร์ลาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลื่องชื่อของ สปป. ลาว ผสมกับไซรัปกระเจี๊ยบหอมชื่นใจ และ “กายะสิน แฟลบเป้” (Kayasin Frappe) ซึ่งนำกาแฟมาปั่นกับนมมะพร้าว ให้รสชาติที่มีเอกลักษณ์ลงตัวสมบูรณ์แบบ และยังมีบาร์ที่เสิร์ฟเครื่องดื่มแบบพิเศษที่เรียกว่า ‘Concept bar’ ซึ่งมีเฉพาะที่ร้านรูปแบบ Concept Store เท่านั้น โดยใช้เมล็ดกาแฟคัดพิเศษ จากเมืองปากซอง แขวงจำปาสักนอกจากนี้ เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งภายในร้านเป็นวัสดุ Upcycling ที่นำเอาขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ ตามแนวทางการรักษ์โลกแบบ Circular Living ที่คาเฟ่ อเมซอนใส่ใจเสมอ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน “เพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม” ไม่ว่าจะเป็น ผิวเคาน์เตอร์หินอ่อน อันเป็นผลผลิตจากการผสมผสานระหว่าง “เปลือกไข่”เหลือทิ้งและหินสังเคราะห์ “พลาส-คอฟ” วัสดุที่มีส่วนผสมของเยื่อกาแฟ (Silver Skin) ผสมกับพลาสติกเหลือใช้จากอุตสาหกรรม นำมาแปรรูปเป็นแผ่นวัสดุตกแต่ง ที่มีผิวสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ มีสีสันที่เป็นธรรมชาติ มีความเหนียวและยืดหยุ่น อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ้าบุโซฟาและเก้าอี้ทั้งหมดภายในร้านผลิตจาก “เส้นใยจากขวดน้ำพลาสติก” ที่ได้จากกระบวนการ Upcycling เป็นต้นนอกจากการเข้าไปอยู่ในชุมชน สนับสนุนการจ้างงาน ตลอดจนกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้ว Café Amazon Concept Store สาขาโรงกายะสิน ยังนำสินค้าพิเศษที่ได้จากการสนับสนุนวิสาหกิจชุมของ สปป. ลาว มาจำหน่ายเป็นสินค้าพรีเมียมพิเศษที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้น อาทิ กระเป๋าผ้าทำมือปักลายผสมผสานผ้าทอลายพื้นเมือง โดยชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้พิการและกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ที่ยากจนใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นในระดับรากหญ้า และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน และสะท้อนถึงแนวคิด “ประตูสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น” (The door to the local culture) ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ คาเฟ่ อเมซอน เปิดตัวครั้งแรกใน สปป. ลาว เมื่อปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งในและนอกสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รวมทั้งสิ้น 92 สาขา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวลาวเป็นอย่างดี และตั้งเป้าให้มีจำนวนสาขารวมมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ ในปี 2567 นี้ ถือเป็นอีกความมุ่งมั่นของ OR ในการนำพาแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ เพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก และก้าวสู่ความเป็นแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ