divana spa ปักหมุดเชียงใหม่ จับมือพันธมิตร ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เปิด divana lana spa สาขาแรกนอกกรุงเทพฯ กับคอนเซ็ปต์ Sustainability is the new luxury

เชียงใหม่ - divana (ดีวานา) แบรนด์ผู้สร้างประสบการณ์ความสุขจากภายในสู่ภายนอกอันดับหนึ่ง ภายใต้วิสัยทัศน์การประกอบธุรกิจสุขภาพและความงามแบบองค์รวมที่ตอบโจทย์การสร้างสรรค์และพัฒนาความสุขเพื่อการมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน มุ่งเน้นการดูแลและใส่ใจสุขภาพความงามจากภายในสู่ความงามภายนอกที่สมบูรณ์แบบขั้นสูงสุด โดยใช้ Sensory Design เอกลักษณ์เฉพาะที่ divanaสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันผ่านประสาทสัมผัสทั้ง7 (7 Sense Experience) คือ รูป(sight), สัมผัส (touch), เสียง (Whisper), กลิ่น (Scent), รส (taste), จินตนาการ(imagination),และ จิตวิญญาณ (soul) เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับอย่างแท้จริงและครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่แบรนด์ divana นำพา divana spa มุ่งสู่แดนล้านนาด้วยการจับมือกับพันธมิตรท้องถิ่นอย่าง ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เปิด divana lana spa สาขาแรกนอกกรุงเทพฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Sustainability is the new luxury โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ และนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ อบจ. เชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด divana lana spa อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีนายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ นายธเนศ จิระเสวกดิลก CEO & Co Founder divana รวมทั้งนางสาวเพลินพิศ รานุรักษ์ Director divana spa และผู้บริหารศิริปันนา วิลล่า แอนด์ สปาเชียงใหม่ นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยบรรดาเซเลบริตี้และแขกที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ พิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ คุณาคม พลพานิช นันทวิมล พลพานิช ศวิษฐ์ อุทัยเฉลิม ภูวดี คุณผลินและมนัสนิตย์ อิศรภักดี'เชียงใหม่' เป็นนหมุดหมายแรกกซึ่งทาง divana มีความตั้งใจที่จะมาเปิดสาขาด้วยเล็งเห็นว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์งดงามมายาวนานผสานกับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ของความเป็นเมืองล้านนา สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ divana ยิ่งได้มาสัมผัสบรรยากาศของโรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ แต่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นล้านนาอย่างแท้จริงโดยถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งทั้งนี้นางสาวเพลินพิศ รานุรักษ์ Director divana spa กล่าวว่า "ทาง divana มองเห็นจุดเหมือนร่วมกันคือการถ่ายทอดความผ่อนคลายและการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแม้จะเป็นพื้นที่ในเมือง เพราะจุดเด่นของ divana ทีทุกคนรู้จัก คือ เป็นบ้านเก่าที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ามกลางธรมมชาติอันร่มรื่น ซึ่งที่ ศิริปันนาได้ถ่ายทอดศิลปะและวัฒนรรมล้านนาออกมาได้อย่างมีเสน่ห์ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม นั่นจึงทำให้ divana ได้นำวัฒนธรรม วิถีชีวิต และวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดในการออกแบบ divana lana spa ไปจนถึงการออกแบบโปรแกรมสปา ไม่ว่าจะเป็นการนำหวายมาสานในรูปแบบประยุกต์ หรือจะเป็นการนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกโดยชนเผ่าในเชียงใหม่มาเป็นโปแกรม Signature ของที่นี่ ภายใต้ชื่อ Organic Thai Rice Therapy รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ก็ได้รังสรรค์จากพืชผักปลอดสารพิษที่ปลูกโดยเกษตรกรเชียงใหม่ ตามคอนเซ็ปต์ Sustainability is the new luxury.อีกด้วยค่ะ”ทางด้านนายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ผู้บริหารศิริปันนา วิลล่า แอนด์ สปาเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า “ผมกำลังมองหา partner คนสำคัญ แบรนด์สปาที่มาร่วมอยู่ที่โรงแรมศิริปันนา แล้วส่งเสริมให้ทางโรงแรมสามารถยกระดับการพักผ่อนให้เหนือระดับกับคอนเซ็ปต์ป่าในเมือง ผสมผสานกับกลิ่นอายความเป็นล้านนา ทำให้การพักผ่อนสมบูรณ์แบบครับ”โดยการจับมือร่วมกันระหว่างdivana และ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ในการเปิด divana lana spaสปาใจกลางเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ นับเป็น เป็นหมุดหมายที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสุขภาพของเชียงใหม่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนถิ่นล้านนาสำหรับการตกแต่งและบรรยากาศของdivana lana spaนั้นได้นำวัฒนธรรม วิถีชีวิต และวัตถุดิบท้องถิ่น มาใช้ในการออกแบบโดยตีความจากคำว่า “Lana” คือ รวบรวม ผู้คน วัฒนธรรม รากเหง้าของความเป็นชนเผ่าที่แตกต่างกัน มาผสานกันอย่างกลมกลืน รวมถึงนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้จากพื้นที่ท้องถิ่น มาผสมผสานกับความเป็นศาสตร์ของ divana spaสร้างความสงบและสมดุลให้กับ ร่างกาย จิตใจ ได้รับความผ่อนคลายจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ ภายใต้บรรยากาศท้องถิ่นที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นี้เอาไว้ โดยมีพื้นที่ในส่วนของห้องสปาจำนวน 10 ห้อง แต่ละห้องมีชื่อเรียกขานตามชื่อชนเผ่าที่ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่"ทั้งนี้ divana จะยังไม่หยุดที่จะพัฒนาและพร้อมเดินหน้าขยายสาขา เพราะทางทีมบริหารของ divanaมีแผนที่จะไปเปิดdivana spaตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่ง เพื่อสะท้อนวัฒนธรรม ผู้คน และวิถีชีวิตความเป็นไทย ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สัมผัสกับสปา สรวงสรรค์แห่งการผ่อนคลาย ระดับพรีเมียมใจกลางเมืองที่ทาง divana ได้วางแนวทางไว้" เพลินพิศ รานุรักษ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายdivana lana spa ตั้งอยู่ที่ ศิริปันนา วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา 36 ถนนราษฏร์อุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร.06-1509-5859 Website: https://www.divanaspa.com Facebook: Divana Spa / Instagram: divanathailand / LineOA: @divanathailand