’วิคแทม‘ จับมือ ‘วีเอ็นยู’ ลุยธุรกิจอาหารสัตว์ และสุขภาพสัตว์ครบวงจรผ่านงาน VICTAM Asia

กลุ่มบริษัท วีเอ็นยูฯ ผสานความร่วมมือกับ วิคแทม อินเตอร์เนชัลแนล เผยความพร้อมในการจัดเตรียมงาน VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) และงาน Health & Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) สองงานแสดงสินค้าชั้นนำที่จัดโดยสองผู้จัดงานที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

(เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) เป็นงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์-โภชนาการสัตว์แห่งภูมิภาคเอเชีย มุ่งเน้นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดโดยทีม VIV worldwide ผู้จัดเดียวกันกับงาน VIV Asia งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยิ่งใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย ภายใน Health & Nutrition Asia นำเสนอนวัตกรรมด้านโภชนาการ เภสัชกรรม และแนวทางแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนงานสัมมนาเชิงวิชาการจากทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย อัดแน่นตลอดทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดร่วมกับงาน VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) เป็นครั้งที่ 2”

เภสัชกรรม กระบวนการผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์และสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น

ผู้จัดการทั่วไป วิคแทม อินเตอร์เนชัลแนล ตัวแทนจาก วิคแทม เอเชีย กล่าวว่า “ด้วยความสำเร็จจากการจัดงานปี 2022 ในฐานะงานแสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำระดับโลกด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ นำเสนอนวัตกรรมบนพื้นที่ 5,800 ตร.ม. พร้อมผู้จัดแสดงสินค้าถึง 231บริษัท จาก 33 ประเทศทั่วโลก ที่ต่างได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 6,121 ราย จาก 64 ประเทศทั่วโลก โดยร้อยละ 21 เป็นผู้ซื้อตัวจริงในอุตสาหกรรมฯจากรายงานของ Meticulous Research®, Future Market Insight, และ Mordor Intelligence™ ปัจจุบันตลาดผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์ทั่วโลก คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) จะเติบโตร้อยละ 4.2 โดยมีมูลค่าถึง 23.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 และคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 34.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2576 ซึ่งการเติบโตดังกล่าวถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมากมาย เช่น การค้าที่มากขึ้นของภาคปศุสัตว์ ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยสูง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสุนทรียภาพในการบริโภคสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตฯ จัดหาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดและครองตลาดโลก ด้วยผู้ผลิตอาหารสัตว์และซัปพลายเออร์เครื่องจักรที่มีจำนวนมากที่สุด เนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลดังกล่าว ทางวิคแทมฯ มุ่งเน้นและติดตามแนวโน้มในอนาคตเพื่อเชิญผู้ประกอบการ ผู้ซื้อตัวจริงในอุตสาหกรรม พร้อมผสานไฮไลต์ผ่านการจัดแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาในปี 2024 ในกลุ่มธีม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำของเอเชีย: นวัตกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืน, ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป ข้าว-แป้ง-ธัญพืช, และธีมด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งผู้จัดแสดงสินค้าแนวหน้าในอุตสาหกรรมฯ ที่พร้อมจับคู่ทางธุรกิจ เช่น Ag Growth International, Kasetphand Industry, Tietjen Verfahrenstechnik เป็นต้น”ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท วีเอ็นยู ยุโรป กล่าวว่า “Health & Nutrition Asiaสำหรับภาคการลงทุนในธุรกิจการดูแลสุขภาพและโภชนาการสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับสายการผลิต การนำเทคโนโลยีการดูแลสัตว์นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและความเป็นอยู่ของบรรดาสัตว์ในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์ผ่านระบบอัตโนมัติเพื่อได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม / การผสมพันธุ์และพันธุศาสตร์เพื่อตัดแต่งต่อเติมและเพิ่มความแข็งแกร่งของสายพันธุ์ / สารเติมแต่งอาหารและส่วนผสมอาหารสัตว์เพื่อทดแทนและเสริมสารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ / เทคโนโลยีขั้นสูงด้านสุขภาพสัตว์ / อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ /จากรายงานของ The International Market Analysis Research and Consulting Group กล่าวถึงขนาดตลาดของอุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ทั่วโลก ที่คาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง 37.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2566 และคาดว่าตลาดจะมีมูลค่าถึง 49.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2575 โดยมีอัตราการเติบโต (CAGR) อยู่ที่ 2.9 % ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2575 ภายในช่วงเวลานี้ มีการคาดการณ์ว่าจะมีบริษัทใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรวมและขยายพอร์ตการลงทุน รวมถึงความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้นำในอุตสาหกรรมหรือบริษัทใหญ่ก็ได้เริ่มต้นในการปรับใช้นวัตกรรมล้ำสมัยหลากหลายรูปแบบเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปและปรับปรุงอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ซึ่งภายในงาน Health & Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) และ VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) พร้อมนำเสนอบริษัทผู้ผลิตจากนานาประเทศ ผู้ส่งออก ผู้จัดจำหน่าย ผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนมากมายจากทั่วเอเชียมารวมตัวกันในที่เดียวผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เสริมว่า “สองผู้จัดงานผสานความร่วมมือในการสร้างเวทีเจรจาการค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในครั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจอาหารสัตว์ โภชนาการ ยา พันธุศาสตร์ การรักษาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์ ฯลฯ ซึ่งทุกอย่างค้นพบได้ภายในงาน Health & Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) ในขณะที่เทคโนโลยีการผลิตธุรกิจอาหารสัตว์ จะถูกนำเสนอภายในงาน VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) เรียกได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าเดียวที่เหมาะสำหรับผู้เล่นมืออาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และ การดูแลสุขภาพสัตว์บนตลาดที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดอย่างภูมิภาคเอเชีย ผู้เข้าชมงานจะพบ 250+ ผู้ประกอบการชั้นนำจากนานาชาติ งานประชุมสัมมนากว่า 35+ หัวข้อ และเราพร้อมที่จะต้อนรับผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อรายสำคัญจากทั่วเอเชีย”ในแง่ขององค์ความรู้ ภายในงาน VICTAM Asia และ Health & Nutrition Asia 2024 นำเสนองานสัมมนาสำหรับผู้ที่สนใจและทำงานในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคม สื่อมวลชน ที่มาร่วมนำเสนอและอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและจากนานาประเทศ เช่น Monitoring and Prediction in Factory, Perendale Publishers Ltd ที่นำเสนอสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับ การโม่แป้งสำหรับอาหารสัตว์และสัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นำเสนองานสัมมนาในหัวข้อ 2nd Animal Genomics and Bio resource for ESG & SDG, Watt Global Media กับหัวข้อที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างผลผลิตสำหรับอาหารสัตว์, สมาคม AFFIA ที่พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับแมลงและโภชนาการสัตว์แห่งอนาคต รวมถึงสมาคมและองค์กรอื่นๆ เช่น กรมประมง, สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก (WPSA), GMP+ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า กรุณาติดต่อ mailto:communications@vnuexhibitionsap.com และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ (10 ท่านขึ้นไป) กรุณาติดต่อ คุณพิชชาภา พันธุ์มณี ฝ่ายสื่อสารการตลาด (วีเอ็นยูฯ) mailto:phitchapha@vnuexhibitionsap.com โทร. 0-21116611 ต่อ 331