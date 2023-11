ทช.ตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ติดระบบ ITS นำร่อง 32 จังหวัดแจ้งข้อมูลเรียลไทม์

กรมทางหลวงชนบท ตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ นำร่องติดตั้งระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) บนโครงข่ายใน 32 จังหวัด ช่วยวิเคราะห์ ควบคุม แจ้งสภาพการจราจรในสายทาง เป็นข้อมูลเดินทางให้ประชาชนกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.โดย สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ซึ่งนำระบบขนส่ง และจราจรอัจฉริยะ (ITS : Intelligent Transportation System) มาใช้ในการปฎิบัติงาน จะช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน เพื่อลดปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและลดการเกิดอุบัติเหตุ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้1. ภาครับข้อมูล เพื่อส่งต่อให้หน่วยประมวลผล วิเคราะห์การจราจรบนโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยใช้กล้อง CCTV, อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์วัดปริมาณจราจร, อุปกรณ์วัดระดับน้ำในอุโมงค์, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณทางม้าลาย2. ภาคสื่อสารข้อมูล เพื่อแสดงข่าวสารให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบนโครงข่ายทางหลวงชนบทรับทราบถึงสภาพการจราจรในปัจจุบัน โดยใช้ป้ายจราจรอัจฉริยะ (VMS : Variable Message Signs) ระบบไฟต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ป้ายแสดงควบคุมการใช้ความเร็วจำกัดในแต่ละช่องจราจร ป้ายแนะนำการใช้ความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ โดยจะแสดงข้อมูลตามสภาพอากาศ, ค่า PM2.5, ความหนาแน่นของจราจร และข้อความประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังประกอบไปด้วย ส่วนติดต่อสอบถาม, ส่วนสำนักงาน, ห้องควบคุมจอภาพ ฯลฯ เพื่อใช้เก็บข้อมูล สังเกตภาพจราจร และควบคุมกล้อง/ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงการสั่งการแนวทางการควบคุมการจราจรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน เพื่อลดปริมาณการจราจรหนาแน่นและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบัน ทช. ได้นำระบบ ITS ติดตั้งบนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับการคัดเลือกใน 32 จังหวัด ซึ่งมีแผนนำระบบ ITS ไปใช้ในอนาคต ให้ครอบคลุมไปในทุกภูมิภาคตามความเหมาะสม พร้อมจัดตั้งศูนย์ย่อย (HUB) เพื่อช่วยแบ่งเบา และเพิ่มความรวดเร็วในการบริการงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด