“Group Art Exhibition White Canvas BHUTAN” นิทรรศการผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่จากโครงการผืนผ้าใบสีขาว ประเทศภูฏาน

สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมกับ Palette Artspace แกลลอรี่แสดงผลงานศิลปะชั้นนำของไทย จัดงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่จากโครงการผืนผ้าใบสีขาว ประเทศภูฏาน (White Canvas BHUTAN) เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย พร้อมส่งเสริมผลงานศิลปะภาพวาดของศิลปินรุ่นใหม่ รวมกว่า 30 ผลงาน ชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ Event Space ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงานโดยมี คุณอัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติจาก White Canvas BHUTAN, ศิลปินเจ้าของผลงาน, คุณเคียวโกะ อาเบะ ผู้จัดการแข่งขันโครงการประกวด White Canvas THAILAND, คุณวัจนสินธุ์ จารุวัฒนกิตติ ภัณฑารักษ์ ศิลปินและภัณฑรักษ์ Palette Art space/ ผู้อำนวยการงานประกวด White Canvas Thailand ร่วมให้การต้อนรับสำหรับภาพไฮไลต์จากจำนวนกว่า 30 ผลงานที่นำมาจัดแสดง ภาพแรกเป็นผลงานที่มีชื่อว่า “Source of suffering” โดย Ugyen Dorji ชนะเลิศรางวัลที่ 1 (รุ่นอายุมากกว่า 18) ถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์สงคราม ที่มนุษยชาติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยุติสงครามเพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคต โดย อีก 2 ภาพในรุ่นอายุมากกว่า 18 ปี คือ ภาพ "A Bhutanese Festival Odyssey" โดย Kunzang Nima รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ่ายทอดเสน่ห์เทศกาลต่างๆ ของชาวภูฏานที่ชวนหลงใหลทั้งหน้ากาก การเต้นระบำ เป็นความมหัศจรรย์และวัฒนธรรมที่ยังมีคงชีวิต ส่วนภาพวาด "Life Cycle" โดย Kinzang Gyeltshen รองชนะเลิศอันดับ 4 แสดงให้เห็นถึงวงจรชีวิตของมนุษย์ที่หากอยากใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขจะต้องปลดปล่อยตนเองจากพิษ 3 อย่าง ความโลภ ความไม่รู้ และความเกลียดชัง และเดินตามแนวทางที่ถูกต้องชุดภาพผลงานรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี รวม 5 ภาพ ได้แก่ ภาพ "Family" โดย Pema Yangki Choden รองชนะเลิศอันดับ 1 สื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศภูฏาน พระมหากษัตริย์ ประชาชน ความรักความร่วมมือร่วมใจในการทำสิ่งต่างๆ สร้างครอบครัวใหญ่อย่างมีความสุข, ภาพ "Finding Peace" โดย Tenzin Dolma รองชนะเลิศอันดับ 2 บอกถึงการแสวงหาความสุข ความสงบสุขทางใจ ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหายุ่งยากอะไรก็ตาม, ภาพ "Rainbow" โดย Deyga Peldron Nima รองชนะเลิศอันดับ 3 ศิลปินนำสิ่งที่ชอบมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดผลงานศิลปะ, ภาพ "Haa Valley" โดย Dinesh Monger รองชนะเลิศอันดับ 4 แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติหุบเขาที่งดงามของประเทศภูฏาน และภาพ "The Entity & Demise" โดย Zhizang Sherab Lhazin รองชนะเลิศอันดับ 4 แสดงถึงสัญลักษณ์ของชีวิตและความตาย สวรรค์และนรก เพื่ออยากย้ำเตือนทุกคนว่าสิ่งที่ทำในตอนมีชีวิตเป็นตัวกำหนดปลายทาง จงหมั่นทำความดีเสมอ