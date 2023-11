“EDENCOLORS” ครบรอบ 8 ปี สู่อันดับ 1 ธุรกิจเวชภัณฑ์ เวชสำอางค์

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด [Edencolors ( Thailand) Co.,Ltd] โดยผู้บริหารหญิงมากความสามารถที่หลงใหลในด้านความงาม อย่าง คุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร ประธานกรรมการบริหาร โดย บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และ Solutions เกี่ยวกับความงาม ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายตรงสู่ผู้ประกอบการคลินิกความงาม แพทย์ และโรงพยาบาล ชั้นนำมากกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ,Rassapoom Clinic ,S-Mart Anti-aging Wellness Center, APEX Medical Center, V SQUARE Clinic, Doctor Tony Medical Center ,RWC Clinic, KKC Clinic เป็นต้น อีกทั้งยังมีงานวิจัยร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช และ มีโครงการจะเข้าร่วมงานวิจัยกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย รวมถึงเวชสำอางค์ความงามที่นำเข้าและจัดจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค โดยมีสินค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่1.เครื่องสำอางค์2.เวชภัณฑ์3.เครื่องมือแพทย์โดยสินค้าทั้ง 3 กลุ่มนี้ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Medium to High Target ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้กวาดส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) จากกลุ่มธุรกิจสินค้าประเภทเดียวกันไปถึง 60-70% ทำให้ บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่ก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ของธุรกิจเวชภัณฑ์ เวชสำอางค์ เป็นที่เรียบร้อยโดยในปี 2566 นี้ เป็นวาระครบรอบ 8 ปีของ บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดงาน “8th Anniversary The Infinite Phenomena” งานฉลองครบรอบ 8 ปี สุดอลังการขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิยายน ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม โฟร์ซีซั่น โฮเท็ล แบ็งค็อก แอท เจ้าพระยา ริเวอร์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและคืนกำไรให้กับลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจอีเด็นคัลเลอร์ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ ทาง Edencolors ได้มีจัดพิธีมอบรางวัลใหญ่ระดับเอเชียเป็นครั้งแรก ได้แก่ รางวัล Top Spender GOURI of the Year 2023 Award Ceremony รางวัลคลินิกที่มียอดใช้บริการโปรแกรม Gouri สูงสุดในประเทศไทยและในระดับเอเชีย ประจำปี 2023 ซึ่ง คลินิกที่ได้รับรางวัลนี้ไปครอง ได้แก่ Rassapoom Clinic นำโดย อาจารย์ นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ Board of Dermatology & Medical Director ของ Rassapoom Clinic ได้ให้เกียรติขึ้นรับรางวัลนี้ด้วยตัวเอง โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีแขกผู้มีเกียรติ ในวงการแพทย์และวงการความงามของไทย เข้าร่วมงามอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยบุคคลในวงการบันเทิงและนางงาม อาทิ คุณเดียร์น่า ฟลีโป, ทีม SUPRANATIONAL THAILAND นำทีมโดย เฟิร์สหวัง - ภัทราพร หวัง Miss Supranational Thailand 2023 ป๊อปปี้ บุญยิสา จันทราราชัย รองอันดับ 1 และ นาทาเลีย มาลินดา พุกทอง รองอันดับ 2 Miss Supranational Thailand 2023 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณเจี๊ยบ โสภิตนภา ชุ่มภาณี แบรนด์แอมบาสเดอร์คนไทยคนแรกของ บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามของแบรนด์ GOURI (กูริ) ผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่ช่วยสร้างการสังเคราะห์คอลลาเจนที่ลดลงเนื่องจากอายุของผิวที่เริ่มเสื่อมสภาพ และปรับปรุงคุณภาพผิวให้แข็งแรงดูอ่อนเยาว์ขึ้น โดยงานนี้ยังเป็นงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของคุณเจี๊ยบ ในฐานะ GOURI Brand Ambassador อีกด้วยเนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี ของ บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ คุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร ประธานกรรมการบริหาร ได้เผยวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ไว้ว่า “ในโอกาสครบรอบ 8 ปี ของอีเด็นคัลเลอร์ เราเดินทางมาถึงจุดที่เป็นอันดับหนึ่งในตลาดธุรกิจเวชภัณฑ์ เวชสำอางค์ สัญชาติไทย โดยเราได้ใช้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจแบบ WIN-WIN คือ WIN ทั้งผู้ใช้บริการ และ WIN ทั้งบริษัทผู้ผลิตจัดจำหน่าย ในที่นี้หมายถึง แพทย์ คลินิค โรงพยาบาล รวมถึงผู้บริโภค ผู้ใช้สินค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ พร้อมกับได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการจากอีเด็นคัลเลอร์ และทางบริษัทฯ ก็พร้อมมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากทั้งในและต่างประเทศ การนำเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดออกสู่ตลาด พร้อมบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพราะเรายังเชื่อว่านอกจากสินค้าที่มีผลลัพธ์ที่ดีและมีความปลอดภัยสูงแล้วนั้น การให้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมก็เป็นจุดแข็งของบริษัทและจากแนวคิดนี้จึงทำให้ในปีแรกจนถึงปีที่ 8 นี้ บริษัทฯเติบโตแบบก้าวกระโดดถึงปีละ 40% และบทพิสูจน์ที่สำคัญจากสถานการณ์วิฤติการณ์โควิดที่ผ่านมา ด้วยความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าของเรา ทำให้บริษัทยังคงสามารถดำเนินกิจการต่อได้จนถึงทุกวันนี้ และสำหรับในปี 2567 ที่จะถึงนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตถึง 200% โดยเตรียมความพร้อมในการเพิ่มทีมงานฝ่ายขาย บริการหลังการขาย และเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภค ทั้งกับแพทย์ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่ม B2B และผู้บริโภคหรือลูกค้าทั่วไปที่เป็นกลุ่ม B2C โดยเน้นของช่องทางออนไลน์ทั้งในเรื่องของนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้และบริการหลังการขาย บริษัทมีแพลนที่จะนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพแบรนด์ต่างๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเรามาถึง 8 ปี และทางบริษัทฯจะไม่หยุดพัฒนาเดินหน้าหาสิ่งที่ดีที่สุดมาเสิร์ฟให้ทุกท่านอย่างแน่นอน”โดยในปี 2567 นี้ ทาง บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีแผนที่จะนำเข้าเวชภัณฑ์ยาตัวใหม่ ได้แก่ “โบทูลินัมท็อกซิน” (BOTULINUM TOXIN) โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และจัดจำหน่ายตรงต่อผู้ประกอบการคลินิกความงาม แพทย์ และโรงพยาบาล (B2B) ด้วยตนเองสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์: Edencolors และทาง Facebook Fanpage : Edencolors-Thailand