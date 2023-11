วิทยุการบินฯ คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก

วิทยุการบินฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จาก International Trade Fair - Ideas, Inventions and New Products (iENA) 2023 ประเทศเยอรมนี รางวัล Gold Prize จาก Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ประเทศเกาหลี และ Special Prize อีกด้วยนายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า ทีมนวัตกรของวิทยุการบินฯ ได้เข้าร่วม International Trade Fair - Ideas, Inventions and New Products (iENA) 2023 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2566 และส่ง ผลงานเข้าประกวด คือ TopSky-ATC Datasets Toolbox ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำฐานข้อมูล (Datasets) ของระบบ TopSky-ATC ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจราจรทางอากาศ และ ผลงาน Minimal Commands for TopSky-ATC ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้วิศวกรทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั้ง 2 ผลงานนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ ได้เข้าร่วม Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 และส่ง ผลงาน Intelligent Departure Enhancement Program หรือ iDEP เข้าประกวดได้รับรางวัล Gold Prize และ Special Prize ที่มอบโดย Vietnam Fund for Supporting Technological Creationsทั้งนี้ iDEP เป็นนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการเที่ยวบินขาออก (Pre-departure Sequence) ทำให้ สายการบินสามารถควบคุมเวลาออกจากหลุมจอดได้แม่นยำมากขึ้น สามารถบริหารจัดการเที่ยวบินขาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความคับคั่ง และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยปัจจุบัน iDEP ใช้งาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายณพศิษฏ์ กล่าวว่า วิทยุการบินฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรม การประกวดผลงานนวัตกรรมภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้คิดค้นประดิษฐ์ผลงานนวัตกรรมที่จะช่วยปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย มาใช้ในการดำเนินภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน