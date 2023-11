NRPTกดปุ่มเปิดรง. Plant & Bean วางเป้าไทยเป็นฐานผลิต “โปรตีนจากพืช”ของโลก

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมอาหารให้เหมาะแก่การดูแลสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารโปรตีนจากพืชมากขึ้น ขณะเดียวกันโรงงานดังกล่าวใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และ NRPT ยังได้มีความร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตของไทย ในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการเป็นตัวสร้างความต้องการให้เกิดปริมาณการผลิตจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการดึงเอาวัตถุดิบในประเทศมาต่อยยอดการผลิตในอนาคต เพิ่มศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต เพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพของคนไทย” นาย บุรณิน กล่าว

“NRPT”เปิดโรงงาน Plant & Bean ผลิตอาหารโปรตีนจากพืชหรือแพลนท์เบสใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีกำลังผลิตเฟสแรก 3,000ตัน/ปี หนุนไทยเป็นฐานการผลิตแพลนท์เบสของโลก มั่นใจต้นปี67ผลิตสินค้าป้อนให้ลูกค้าในยุโรปและเอเชียหลังได้รับใบรับรองมาตรฐานBRCนายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย)เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ผลิตอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food) หรืออาหารแห่งอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศอังกฤษ โดยมีกำลังการผลิตเฟสแรก 3,000 ตันต่อปี คาดว่าจะผลิตเต็มกำลังผลิตได้ภายใน 2-3ปีข้างหน้า หลังจากนั้นจะมีการขยายเฟส 2 ในพื้นที่เดิมมีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 1.3 หมื่นตันและวางเป้าหมายกำลังผลิตสูงสุดที่ 2.5 หมื่นตันนับเป็นโรงงานผลิตแพลนท์เบสใหญ่ที่สุดในอาเซียน ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารแห่งอนาคตของโลกโรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน (NRPT) บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ หรือ Plant & Bean (UK) ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% มีมูลค่าการลงทุนเฟสแรก 300-400ล้านบาทนายบุรณิน กล่าวว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดอาหารโปรตีนจากพืชของโลกอยู่ที่ 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่การบริโภคอาหารโปรตีนจากพืชอยู่ที่ยุโรปและสหรัฐอเมริการาว75% เอเชีย18% และที่เหลืออยู่ในทวีปอื่นๆ ซึ่งมูลค่าตลาดอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศไทยอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1-2%ของมูลค่าตลาดโลก โดยตลาดอาหารโปรตีนจากพืชในไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 6-7%ช่วงปี2566-2571 ดังนั้นไทยจึงมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก และนับวันผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งอาหารโปรตีนจากพืชจะมีไขมันต่ำ ปราศจากสารAntibiotic จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ใช่แค่ผู้ทานมังสวิรัติเท่านั้นกอปรกับ ขณะนี้ยุโรปกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนค่าพลังงานและค่าแรงที่สูงขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชแพงขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะเป็นฐานการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อส่งออกไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตในยุโรปภายใต้แบรนด์ของลูกค้าด้วยมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (The British Retail Consortium : BRC) ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างขอการรับรองฯ คาดว่าจะได้ใบรับรอง BRCในต้นปีหน้า ทำให้โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืช 100% แห่งแรกในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และรายที่ 44ของโลกที่ได้รับใบรับรองBRCขณะที่ต้นทุนการผลิตแพลนท์เบสอยู่ที่ 100-110บาทต่อกิโลกรัม ทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถแข่งขันกับเนื้อสัตว์ได้ เพราเผลิตภัณฑ์แพลนท์เบสมีโปรตีนสูงกว่าหรือเทียบเท่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ สำหรับวัตถุดิบหลักในการผลิตคือถั่วเหลืองซึ่งบริษัทนำเข้าจากจีน ไต้หวันและฟิลิปปินส์ เป็นต้นขณะนี้บริษัทอยูระหว่างเจรจากับลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานแพลนท์ แอนด์ บีนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าภายหลังโรงงานได้รับใบรับรองมาตรฐาน BRCในต้นปี2567“โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอาหารพร้อมปรุง (Ready to cook) เช่น เนื้อสับ มีทบอล และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to eat) เช่น ไส้กรอก นักเก็ต และเกี๊ยวซ่า ซึ่งนอกจากจุดแข็งด้านประสิทธิภาพการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลก ให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัส รสชาติ และรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง อร่อย ทานง่ายแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังมาจากพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม (Non-GMO) และมีโปรตีนสูงทั้งนี้ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (NRPT) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัดในเครือปตท. และบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ : Plant & Bean (UK) ตั้งโรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย)ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ 10ไร่ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยจะนำเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนจากพืชชั้นสูงจากประเทศอังกฤษ