“แม็คโคร” เสิร์ฟประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับกิจกรรม “Chef’s Table by aro” ชวนสัมผัสวัตถุดิบคุณภาพจากทุกมุมโลก ย้ำจุดยืนผู้นำอาหารสด ในงาน “Makro HoReCa 2023”

แม็คโคร ได้นำวิถีดังกล่าวมาใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวผ่านวัตถุดิบระดับพรีเมียม ที่คัดสรรคุณภาพมาจากทั่วทุกมุมโลก ภายใต้แบรนด์ “aro Gold” และ “aro” โดยมีเชฟยูกิ ธีระภพ เกศวพิทักษ์ ที่ปรึกษาทางด้านอาหารญี่ปุ่น และมีประสบการณ์ด้านการทำอาหารมากว่า 16 ปี เป็นผู้รังสรรค์ 3 เมนูสุดพิเศษ ได้แก่ สลัดแซลมอนรมควัน, วากิว เพนเน่เพสโต้ และเติมความสดชื่นจากเครื่องดื่มบลูสกายเยลลี่โซดา กับกิจกรรม Chef’s Table by aro อร่อยตามเชฟรังสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์เอโร่ ในงานมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 16 (Makro HoReCa 2023)ความพิเศษของกิจกรรม Chef’s Table by aro ในครั้งนี้ เชฟยูกิ เจ้าของเหรียญทองการแข่งขันการปรุงเมนูเส้นฟรีสไตล์ ในงาน “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2016” ได้ใช้เทคนิคการทำอาหารด้วยการนำวัตถุดิบคุณภาพ มาพลิกโฉมเป็นเมนูอาหารที่มีหน้าตาและวิธีการจัดจานให้แตกต่างจากเดิม โดยเริ่มด้วยเครื่องดื่มเย็นๆ เหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆ ของเมืองไทยอย่าง “บลูสกายเยลลี่โซดา” มาพร้อมเนื้อสัมผัสที่แตกต่างด้วยเยลลี่ ให้อารมณ์แบบเครื่องดื่มและของหวานไปในตัว ตามมาด้วยเมนูเรียกน้ำย่อย คือ “สลัดแซลมอนรมควัน” ที่เชฟนำเสนอมาในแบบสวนสลัด ที่มีความหลากหลายของวัตถุดิบ ในแบบน้อยแต่มาก Less is moreปิดท้ายด้วยจานหลัก “วากิว เพนเน่เพสโต้” ที่ใช้เนื้อออสเตรเลียนวากิว หนึ่งใน “เนื้อวัวที่ดีที่สุดในโลก” และรสชาติที่หอมนุ่มละมุน เพิ่มรสชาติด้วยสไปซี่อิตาเลี่ยนซอสเซจ ไส้กรอกพรีเมียมเนื้อบดหยาบสไตล์ยุโรป ที่มีรสชาติเผ็ดร้อนจากเครื่องเทศมากมายหลายชนิด เสิร์ฟคู่กับพาสต้า เพนเน่ ที่ทำจากแป้งดูรัมวีทคุณภาพ 100% ที่มีโภชนาการสูง จากจมูกข้าวและรำข้าว ที่ไม่ได้ขัดสี ทำให้สีของพาสต้าเข้มขึ้น ให้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างเบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ซึ่งผลิตภัณฑ์แบรนด์ aro Gold และ aro ตอบโจทย์ และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารของเมืองไทยว่า เป็นสินค้าคุณภาพดี คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่มีชื่อเสียงทั่วโลก จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง ก่อนส่งต่อให้ลูกค้าและผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารได้สัมผัสกับรสชาติความอร่อย ช่วยเพิ่มมูลค่า ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอย่างรู้จริง ตามแนวคิดเพื่อคู่คิดธุรกิจอาหาร