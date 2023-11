รถไฟฟ้าสีชมพูใกล้100% รอ“นายก”ร่วมทดสอบพร้อมเปิดประชาชนใช้ฟรี หลัง 21 พ.ย.นี้

“สุรพงษ์ “พอใจ“รถไฟฟ้าสีชมพู”ระบบใกล้100% พร้อมรับ ”นายกฯ”ร่วมทดสอบเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) กำชับรฟม.เร่งจุดเชื่อมต่อ 4 สถานี มั่นใจเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีหลัง 21 พ.ย. นี้เริ่มเก็บค่าโดยสาร ปลายธ.ค..เป้าผู้โดยสาร 7-8 หมื่นคน/วันวันที่ 9 พ.ย. 2566 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี (MRT สายสีชมพู) เพื่อเตรียมการต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูฯ ก่อนกำหนดเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี ตลอดเส้นทางครบทั้ง 30 สถานี ประมาณปลายเดือน พ.ย. 2566 นี้ โดยมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01)นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม กล่าวว่า จากการรับฟังและเข้าร่วม Trial Run เส้นทางจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ไปยังสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16) ระบบการเดินรถเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดเส้นทาง ส่วนการก่อสร้าง เป็นไปตามกำหนด เหลือจุดเชื่อมต่อกับสถานีและรถไฟฟ้าสีอื่น ที่ให้ทางรฟม.เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานในส่วนต่างๆ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้มีความพร้อมในทุกด้านอย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นภาพรวมถือว่า น่าพอใจและมีความพร้อมรับนายกฯ ที่จะเดินทางมาเปิดการทดสอบระบบ ก่อนให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีปลายเดือนพ.ย.นี้ โดยคาดว่าจะให้ใช้ฟรีประมาณ 1 เดือน และจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีจัดเก็บค่าโดยสาร ได้ปลายเดือนธ.ค. 2566 หรืออย่างช้าในเดือน ม.ค. 2567 หลังปีใหม่ 2567 ไปแล้ว โดยรถไฟฟ้าสายสีชมพู มีระยะทางรวม 34.5 กม. มี 30 สถานี ค่าโดยสาร เริ่มต้น 15 บาทสูงสุด 45 บาท เฉลี่ยสถานีละ 1.50 บาทโดยในการเปิดทดลองใช้ฟรี นั้นถือว่าเร็วกว่าแผนเดิมที่กำหนดในเดือนมิ.ย.2567 ซึ่งคาดการณ์จะมีปริมาณผู้โดยสาร 7-8 หมื่นคน/วัน หรืออาจะถึง 1 แสนคน/วัน ขณะที่เมื่อมีการเปิดเชิงพาณิชย์และจัดเก็บค่าโดยสารคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5-6 หมื่นคน/วันสำหรับส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี ขณะนี้ คืบหน้า 40% จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2568สำหรับอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายนั้นนายสุรพงษ์กล่าวว่า เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรมว.คมนาคม ยืนยันว่าอยู่ในแผนที่จะมีการพิจารณา เจรจากับผู้รับสัมปทานให้ได้ข้อยุติภายใน 2 ปีรายงานข่าว แจ้งว่า คาดว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ในวันที่ 21 พ.ย. 2566 และหลังจากนั้นจะมีการเปิดให้ประชาชนร่วมทดลองใช้ฟรีต่อไป@เร่งรัด Skywalk จุดเชื่อมต่อ4 สถานีสำหรับ จุดเชื่อมต่อที่สำคัญของโครงการฯ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ได้แก่ 1.สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสายสีชมพู เชื่อมต่อกับ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PP11) ของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เป็นการเชื่อมต่อประเภท Unpaid to Unpaid Area ระหว่างชั้นออกบัตรโดยสาร (Concourse Level) ของสองสถานี มีทางเดินเชื่อมต่อ (Skywalk) และทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ (Walkalator) ระยะทางประมาณ 346 เมตร2.สถานีหลักสี่ (PK14) ของสายสีชมพูฯ เชื่อมต่อกับ สถานีหลักสี่ (RN06) ของรถไฟชานเมือง สายธานีรัถยา (สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นการเชื่อมต่อประเภท Unpaid to Unpaid Area จากชั้นออกบัตรโดยสารของสายสีชมพู ที่ระดับดิน ใช้สะพานลอยคนข้ามไปยังชั้นออกบัตรโดยสารของสายสีแดง มีระยะทางเดินเชื่อมต่อประมาณ 180 เมตร3.สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16) ของสายสีชมพู เชื่อมต่อกับ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เป็นการเชื่อมต่อประเภท Paid to Paid Area4.งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อ (Skywalk) ระหว่างสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) สายสีชมพู ชั้นออกบัตรโดยสาร ฝั่งทางออกที่ 3 กับ อาคารจอดรถของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ระยะทางเชื่อมต่อประมาณ 213 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า ปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนต.ค. 2566) รถไฟฟ้าสายสีชมพู มีความก้าวหน้างานโยธา 98.30 %งานระบบรถไฟฟ้า (M&E) 99.24 %ความก้าวหน้ารวม 98.78 %โดย รฟม. ได้กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน รวมถึงการทดสอบการเดินรถในแต่ละระยะอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ในช่วงปลายเดือนพ.ย. 2566 และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนธ.ค. 2566ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี นั้น มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพูฯ ที่สถานีเมืองทองธานี (PK10) เข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 39 ไปสิ้นสุดที่บริเวณทะเลสาบในเมืองทองธานี ประกอบไปด้วย สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี (MT01) และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02) มีระยะทางโดยประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนต.ค.2566) มีความก้าวหน้างานโยธา 41.76 % งานระบบรถไฟฟ้า (M&E) 23.34 %ความก้าวหน้ารวม 35.56 %ด้านนายสุรพงษ์เลาหะอัญญากรรมการบริษัทนอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัด (NBM)ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีชมพูกล่าวว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูพร้อมเปิดให้บริการให้ประชาชนทดลองนั่งฟรีตลอดเส้นทางภายในเดือนพ.ย.นี้ก่อนที่จะเปิดอย่างเป็นทางการเชิงพาณิชย์หลังปีใหม่67 ส่วนนโยบายรถไฟฟ้า 20บาทตลอดสายที่รัฐบาลพยายามให้รถไฟฟ้าทุกสายเข้าร่วมโครงการนั้นขณะนี้ทางคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามาผลักดันนโยบายที่มีรมว.คมนาคมเป็นประธานกำลังทำงานร่วมกันอยู่ทั้งนี้ยืนยันว่าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด(มหาชน)(บีทีเอส)พร้อมเข้าร่วมกับนโยบายของภาครัฐภายใน 2ปี(ในปี 68)แน่นอนซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ถูกลงและไม่เสียค่าแรกเข้ากรณีข้ามสาย@ประเมิน”สีเขียวต่อขยาย”ผู้โดยสารลด 30%หลังเก็บค่าโดยสารส่วนกรณีการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสถานีหมอชิต-คูคตที่จะเก็บค่าโดยสาร 15บาทจากเดิมให้ประชาชนนั่งฟรีนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากกรุงเทพมหานคร (กทม.)ซึ่งในช่วงแรกของการเก็บค่าโดยสารก็มีการประเมินว่าจะทำให้ปริมาณผู้โดยสารลดลงจากเดิมบ้างประมาณ30%จากปกติที่ใช้บริการอยู่ที่ 2000,000คนต่อวันและคาดว่าหลังจากนั้นใน3เดือนผู้โดยสารก็จะกลับมาปกติอย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้โดยสารที่ใช้บริการของบีทีเอสทั้งระบบจะอยู่ที่ประมาณ 1ล้านคนต่อวัน