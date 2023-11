ทุกมือคือที่มา ของสัญลักษณ์การันตี “ไทยเด็ด”

ไทยเด็ดไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ชูนิ้วโป้ง ยกนิ้วเยี่ยม แต่เป็นสัญลักษณ์ที่ผ่านการร่วมมือร่วมแรงใจ ของชาวบ้านทุกชุมชนทั่วไทย กับ โออาร์ จนผ่านการันตีมาตรฐานสุดเข้มข้น อยู่ในร้านไทยเด็ด และมุมสินค้าไทยเด็ด ที่ พีทีที สเตชั่น กว่า 300 สาขาทั่วไทยโครงการไทยเด็ด ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 5 ปี จากการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานพันธมิตรและ OR โดยมีพันธกิจหลักเพื่อสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ก่อนนำมาช่วยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้พื้นบ้าน รวมถึงการปรับภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ พร้อมวางรากฐานธุรกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ซึ่งมีจุดแข็งเรื่องพื้นที่และสาขาที่คลอบคลุมทั่วประเทศ มาเป็นช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีโอกาสในการนำสินค้าดีสินค้าเด็ดส่งต่อถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นกว่า 5 ปีที่ผ่านมา สินค้าจาก “ไทยเด็ด” เดินทางถึงมือผู้บริโภคมากขึ้น ขณะเดียวกันความนิยมของผู้บริโภคเหล่านี้ก็มีส่วนในการช่วยเหลือชุมชนให้เติบโตขึ้น และมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจฐานรากแข็งแรงขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จนปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการร่วมโครงการมากขึ้น และมีรายการสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดหมู่ พร้อมวางจำหน่ายในกว่า 300 สาขาของ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ซึ่ง โออาร์ ก็มีแผนขยายร้านไทยเด็ด และมุมสินค้าไทยเด็ดในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้าชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “ไทยเด็ด...พื้นที่เด็ดของคนไทย” ได้ทาง Youtube: OR Official https://www.youtube.com/@PTTORPLC พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าจากร้านไทยเด็ดได้ที่ พีทีที สเตชั่น สาขาที่จัดจำหน่าย โดยสามารถเข้าชมสินค้าทั้งหมดได้ที่ https://thaidet.pttor.com/ (Advertorial)