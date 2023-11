Reebok ชวนสัมผัสลุคใหม่! สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ส่งท้ายปี 2566

รีบอค (Reebok) ชวนสัมผัสลุคใหม่สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว พร้อมสินค้าหลากหลายครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งคอกีฬาและสายแฟชั่นรีบอค ส่งท้ายปี 2566 อย่างสตรอง เปิดตัว New Concept Store 2023 สาขาแรกแห่งประเทศไทยที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เพื่อรองรับและเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าย่านลาดพร้าว ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย รวมไปถึงกลุ่มคนรักการแต่งตัวสายแฟชั่นรีบอค สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ดีไซน์ออกมาในรูปแบบและบรรยากาศที่ทันสมัย และให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบายตามากขึ้น เมื่อเทียบกับความที่เป็นสปอร์ตเทรนนิ่งในสมัยก่อน ที่จะค่อนข้างหนักแน่น โดยการตกแต่งภายในร้านทางรีบอคได้หยิบยกวัสดุไม้มาใช้เป็นหลัก ซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นเป็นวัสดุรีไซเคิลอย่างแผ่นไม้รีไซเคิลบอร์ด นอกจากนี้ยังเพิ่มลูกเล่นด้วยการจัดไฟภายในร้านที่มีจุดเด่น อย่างโลโก้เวคเตอร์ขนาดใหญ่ตรงกลางร้าน และยังเพิ่มผิวสัมผัสของผนังและพื้นบางส่วนในร้านด้วยผนังปูนขัดมัน เพื่อให้บรรยากาศภายในร้านน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรีบอคอยู่คุณอินทิรา ศิริผลสมสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ทางรีบอคมีความตั้งใจที่จะสร้างให้สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว กลายเป็น Reebok Energy Store สาขาแรกของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายดึงดูดคนเมืองย่านลาดพร้าวที่รักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย รวมไปถึงกลุ่มวัยรุ่นสายแฟชั่นที่รักในการแต่งตัว พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ที่นำมาไว้ที่สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าวนี้ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกกลุ่มคน ถือว่าเป็นสาขาที่ครบจบในที่เดียว”ซึ่งในการเปิดรูปโฉมสาขาใหม่แห่งนี้ทางรีบอค ยังได้ปล่อยสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ ที่มีชื่อว่า “NGG Collection” เป็นการร่วมงานกันระหว่าง รีบอค กับ บริษัท New Guards Group ในเครือบริษัท Farfetch แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกสำหรับแฟชั่นสุดหรู เพื่อเพิ่มความลักชัวรี่ให้กับรองเท้ารีบอครุ่นยอดฮิตอย่าง Reebok Club C และ Reebok BB4000 ซึ่ง NGG Collection นี้จะพิเศษตรงที่ใช้หนังพรีเมียมจากอิตาลีในทุกรุ่น โดยจะมีจำหน่ายเฉพาะสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าวเท่านั้นทั้งนี้ผู้ที่สนใจสินค้ารีบอคสามารถติดตามข่าวสารของแบรนด์ Reebok ได้ที่ Facebook official page และ Instagram official account ที่ ReebokThailand และล่าสุดทางแบรนด์พึ่งได้เปิดตัว Line Official Account @ReebokThailand โดยลูกค้าสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่ชนและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ที่แบรนด์จะจัดได้ผ่านช่องทางนี้ รวมไปถึงสามารถซื้อสินค้าออนไลน์แบบมีผู้ช่วยส่วนตัวได้ที่ Line add เช่นกัน.