GPSC จัด MTP Customers KM Day 2023 ทัวร์ EECi เสริมความรู้นวัตกรรมแห่งอนาคต

แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม “GPSC MTP Customers Knowledge Sharing Conference 2023 (KM Day)” เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง GPSC กับผู้ใช้ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคจากโรงไฟฟ้าของ GPSC ในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มาร่วมภายในงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อ.วังจันทร์ จ.ระยองหรือ GPSC กล่าวเปิดกิจกรรม GPSC MTP Customers Knowledge Sharing Conference 2023 ว่า GPSC ในฐานะที่เป็นแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานอัจฉริยะ ในกลุ่ม ปตท. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล มุ่งสู่การเป็นบริษัทอันดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีกำลังผลิตไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 50 มาจากพลังงานสะอาด เพื่อก้าวเข้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions ในองค์กรภายในปี ค.ศ. 2060ทั้งนี้ GPSC ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านพลังงานสะอาดของประเทศที่ทุกภาคส่วนจะร่วมสร้างความเติบโตไปด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนา ซึ่งเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Reimagine Energy, Pathways to Net Zero” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจพลังงาน ความเข้าใจทิศทางของตลาดพลังงานแห่งอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันวิทยสิริเมธีสถานที่จัดการสัมมนาแห่งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยต่างๆ ให้มีศักยภาพที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของอุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคตกล่าวถึงจุดประสงค์ของงาน GPSC MTP Customers Knowledge Sharing Conference 2023 ว่า เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และยังเป็นโอกาสที่ได้ที่ได้รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า สร้างสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกัน GPSC มีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีเครือข่ายที่กระจายไปถึงลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเคิล , อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าของ GPSC เป็นโรงไฟฟ้าที่ให้ความคงที่ที่สูงสำหรับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการปฏิบัติการโดยได้รับเกียรติจากผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการวังจันทร์ วัลเลย์ และสถาบันวิทยสิริเมธ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Climate Change and Its Implication to EV” นอกจากนี้ยังได้นำลูกค้าไปเยี่ยมชมภายในสถาบันวิทยสิริเมธี ทั้ง Robotic Center ที่นักศึกษาได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ซึ่งนำมาใช้จริงในอุตสาหกรรม , GPSC Smart Energy Center โซลาร์ฟาร์ม 4 ชนิด เพื่อในการเรียนรู้ประสิทธิภาพ การทำงานของแต่ละชนิด , อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligence Operation Center) ที่ใช้ในการบริหารสาธารณูปโภคของ EECi จากศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว และ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ศูนย์การเรียนรู้ป่าเชิงนิเวศและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภาคตะวันออกด้วยซึ่งทำธุรกิจพลาสติกกลุ่ม styrenic ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ตลอดจนเครื่องใช้ทางการแพทย์ เปิดเผยถึงเหตุผลในการมาร่วมงานครั้งนี้ว่า จากการที่ GPSC ได้พูดถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนควรกังวล เพราะไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและแนวโน้มของภาคพลังงานโดยรวม แต่รวมไปถึงคนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย ซึ่งตนรู้สึกประทับใจทั้งสถานที่ และการบรรยายของ ประธานกรรมการ GPSC ที่นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนา EV และแนวโน้มอนาคตด้วยข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางคาร์บอนทั้งหมด ที่กำเนิดจนสลายไปซึ่งทำธุรกิจผลิต PDA เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า ขวดน้ำดื่ม กล่าวว่า ตนอยากจะมาที่นี่นานแล้ว แต่ก็ไม่มีโอกาส จนทาง GPSC ได้เชิญให้เข้ามาร่วมในครั้งนี้ โดยเฉพาะรับฟังการบรรยายในประเด็นการพัฒนา EV ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยากรู้มานานแล้วเหมือนกัน ซึ่งทาง ประธานกรรมการ GPSC ก็ได้อธิบายเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่ายและเข้าใจภาพรวมได้ดีขึ้น นอกจากนี้ตนยังรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ทาง GPSC สามารถเนรมิตศูนย์วังจันทร์ได้ภายในแค่ปีกว่าๆ จนกลายเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบมาก ก็เป็นส่วนที่จะนำไปเรียนรู้ต่อได้ในการปลูกป่าผู้ผลิตโพลีอะซีทัล ซึ่งเป็น engering plastic ชนิดหนึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวว่า ตนได้ยินชื่อของ สถาบันวิทยสิริเมธี มานานแล้ว ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมก็มีความประทับใจในหลายอย่าง โดยเฉพาะการปลูกป่าและการสนับสนุนของ GPSC และกลุ่ม ปตท.ที่ไม่ได้คำนึงถึงแค่กำไรหรือขาดทุน จนทำให้เกิดการเรียนรู้และรักษาสมดุลเชิงนิเวศค่อนข้างดีมาก อย่างไรก็ตามหากได้เข้าร่วมงานในปีหน้าตนก็อยากได้ฟังเรื่องราวของประสิทธิผลในการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากับการลดคาร์บอน(Advertorial)