“พาราไดซ์ พาร์ค” ยัน ธ.ค.นี้เปิดแน่ “รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ” ครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน 360 - พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค เตรียมส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษกับบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ปักธง ธ.ค.นี้เปิด Ramathibodi Health Space@Paradise Park (รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ@พาราไดซ์ พาร์ค) ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล ที่ใหญ่ที่สุดในย่านศรีนครินทร์ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกสบายครบวงจรในจุดเดียว ประหยัดเวลา ลดแออัด ลดการเดินทาง มั่นใจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ใส่ใจ การใช้ชีวิต กินดี อยู่ดี สุขภาพดีนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการรีโนเวต พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค นั้น ตอนนี้คืบหน้าไปกว่า 70% นอกจากปรับโฉมใหม่ร้านค้าเดิมภายในศูนย์การค้าฯ แล้ว เรายังดึงร้านค้าชั้นนำ แบรนด์สินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ที่สำคัญอย่าง “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล” ในการเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่ Ramathibodi Health Space@Paradise Park (รามาธิบดีเฮลธ์ สเปซ@พาราไดซ์ พาร์ค) บริเวณชั้น 3 ที่มีพื้นที่ขนาด 1,818 ตารางเมตร พร้อมจะเปิดให้บริการในเฟสแรกช่วงต้นเดือนธันวาคม 2566 แน่นอนด้าน ศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า คลินิกและการบริการด้านต่างๆ ที่นำร่องเปิดให้บริการก่อน ได้แก่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Adult Check-up Center) คลินิกอายุรกรรม (Internal Medicine Clinic) คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Stable NCDs Clinic) คลินิกควบคุมน้ำหนัก (Weight Management Clinic) คลินิกกระดูกและข้อ (MSK Pain Clinic) คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation Clinic) คลินิกระงับปวด (Pain Management Clinic) คลินิกกุมารเวช (Pediatrics Clinic) คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Baby Clinic) คลินิกพัฒนาการเด็ก (Child Developmental Clinic) คลินิกสูตินรีเวช (GYN) คลินิกฝากครรภ์ (ANC)คลินิกแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine Clinic) รวมทั้งบริการฉีดวัคซีน (Vaccination) บริการตรวจ X-Ray, อัลตราซาวนด์, แมมโมแกรม (Mammogram) และเจาะเลือด (Blood Test) โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะให้บริการตรวจในวันและเวลาตามที่กำหนด ซึ่งผู้ที่สนใจหรือจะเข้ามาใช้บริการต้องติดต่อและทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Rama Application และ Ramathibodi Health Call Center โทร. 0-2200-4336นายสมพลกล่าวเพิ่มเติมว่า “เราเติมเต็มสิ่งที่ลูกค้ามองหาและไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าต้องการ โดยเฉพาะเรื่อง “สุขภาพ” ขณะเดียวกันยังตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์กับสินค้าและบริการที่มีอย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องกิน เรื่องชอป มั่นใจว่าการปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่นี้ พาราไดซ์ พาร์ค จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ตลอดจนสร้างประสบการณ์สุดพิเศษทุกมิติ ลูกค้าทุกท่านจะได้สัมผัสความแปลกใหม่ ทั้งบรรยากาศภายในศูนย์การค้าฯ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการบริการด้านสุขภาพ Health & Wellness แบบองค์รวมที่ใหญ่ที่สุดในย่านศรีนครินทร์ ทั้ง “สร้างเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟู” กับ ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร Ramathibodi Health Space@Paradise Park (รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ@พาราไดซ์ พาร์ค) เพื่อให้ประชาชนในย่านศรีนครินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพและการบริการที่ครบวงจร และมีมาตรฐานเดียวกับในโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของผู้รับบริการอีกด้วย ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองอีกทั้งการเดินทางที่สะดวกสบาย มีที่จอดรถรองรับจำนวนมาก และการเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางคมนาคมหลักของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการเดินทางด้วย รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถลงที่สถานี สวนหลวง ร.๙ เรียกว่า พาราไดซ์ พาร์ค จะเป็นพื้นที่ที่เติมเต็มและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ใส่ใจการใช้ชีวิต กินดี อยู่ดี สุขภาพดี ตามคอนเซ็ปต์ใหม่ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค Shopping Center with Health & Wellness”ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร Ramathibodi Health Space@Paradise Park (รามาธิบดีเฮลธ์สเปซ@พาราไดซ์ พาร์ค) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.