“เมเจอร์ฯ” ขยายIMAX with Laser “ธี่หยด” หนังไทยนำร่องบนจอยักษ์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ ด้วยระบบฉาย IMAX with Laser อีก 3 สาขา ส่งท้ายไตรมาส 4 ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต และ เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย รองรับกระแสตอบรับที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นช่วงหนังทำเงินเข้าฉาย พร้อมส่ง “ธี่หยด” ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่จะเข้าฉายบนจอยักษ์ไอแมกซ์ 26 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องการประสบการณ์พิเศษจากการดูหนังเพื่อได้รับอรรถรสความสมจริงและแตกต่างจากระบบ IMAX with Laser ซึ่งเป็นที่สุดของทั้งภาพและเสียงที่คมชัดเสมือนจริงเหนือกว่าทุกระบบนายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ มร.พรีแทมป์ แดเนียล Vice President-India, SE Asia, Korea, Aus & NZ IMAX Corporation ประกาศความร่วมมือเดินหน้าเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ ระบบฉาย IMAX with Laser ระบบฉายภาพยนตร์ที่ล้ำสมัยที่สุด ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีการฉายที่ให้ภาพและเสียงที่คมชัดสมจริงเสมือนเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ พร้อมเปิดให้บริการเพิ่มอีก 3 สาขา ในไตรมาส 4 ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, ควอเทียร์ ซีนีเนอาร์ต เปิดให้บริการพร้อมกันเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย จะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2566เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เป็นโรงภาพยนตร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ ระบบฉาย IMAX with Laser ปัจจุบันเปิดให้บริการไปแล้วที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมกา ซีนีเพล็กซ์ และเปิดเพิ่มอีก 3 สาขาในไตรมาส 4 ทำให้สิ้นปี 2566 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จะมีโรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ ระบบฉาย IMAX with Laser รวมทั้งสิ้น 6 สาขา ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทย ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ เพราะนอกจากจะได้มาเที่ยวแล้ว ยังสามารถมาชมภาพยนตร์ ระบบการฉายที่ทันสมัยที่สุดและมีสาขามากถึง 6 สาขาอีกด้วยสำหรับการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ ระบบ IMAX with Laser เพิ่ม 3 สาขา ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่มีภาพยนตร์ทำเงินเข้าฉาย ได้แก่ ภาพยนตร์คอนเสิร์ต TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR, KILLERS OF THE FLOWER MOON และ “ธี่หยด” ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่จะเข้าฉายบนจอยักษ์ของไอแมกซ์ มั่นใจว่าการเปิดให้บริการระบบ IMAX with Laser จะตอบโจทย์ความต้องการดูหนังที่แตกต่างและสมบูรณ์แบบ ทั้งภาพและเสียงที่สมจริง ที่หาดูจากช่องทางที่อื่น ๆไม่ได้เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มุ่งมั่นในการนำระบบฉายที่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ ด้วยเครื่องฉาย IMAX 4K Laser เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นที่สุดของความคมชัด ให้ทุกรายละเอียด ตลอดจนสีสันที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนจอภาพยนตร์ และคอนทราสต์ของภาพที่ดีขึ้น 5 เท่า ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งการฉายแบบ 2D และ 3D ที่ผู้รักการชมภาพยนตร์จะรู้สึกสนุกและตื่นเต้นเสมือนการเข้าไปนั่งดูในสถานที่จริง พร้อมระบบเสียง IMAX 12 Channel ที่จะเพิ่มมิติเสียงให้สมจริงมากยิ่งขึ้น“ที่ผ่านมา การเปิดให้บริการระบบฉาย IMAX with Laser 3 สาขาแรก ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค และ เมกา ซีนีเพล็กซ์ นั้น ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยภาพยนตร์เรื่อง “Oppenheimer” มีสัดส่วนผู้เข้าชมในระบบ IMAX with Laser มากถึง 15% ด้วยจำนวนโรงภาพยนตร์เพียง 3 โรง และมีสัดส่วนรายได้มากถึง 32% จากรายได้ทั้งหมดของภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” นายวิชา กล่าว