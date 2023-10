Executive Talk by ShareInvestor จากความแข็งแกร่งด้วยประสบการณ์ Integrated EPC สู่ก้าวย่างใหม่กับชีวมวลทดแทนถ่านหิน

TTCL ทำธุรกิจที่เรียกว่า Integrated EPC โดย E ย่อมาจาก Engineering (วิศวกรรม), P ย่อมาจาก Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง) และ C ย่อมากจาก Construction (การก่อสร้าง) ดังนั้น Integrated EPC Company จึงหมายถึงการรับงานออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง และการรับเหมางานก่อสร้างแบบครบวงจร โดยเรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ทำให้ตลอดระยะเวลามากกว่า 38 ปีที่ผ่านมา เราได้ส่งมอบงานให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือโครงการขนาดใหญ่ระดับโลก อาทิ อุตสาหกรรมด้านเคมี ปิโตรเคมี โรงกลั่น และโรงไฟฟ้า เป็นต้น ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ TTCL ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนานครับTTCL ยังลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นธุรกิจที่เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถือเป็นความตั้งใจของ TTCL ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบที่ยังยืนต่อสังคมด้วยครับอันดับแรกเลยก็คือ บริษัทเราให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรครับ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ การออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การดำเนินการโครงการ ตลอดจนการตรวจสอบและบำรุงรักษาหลังส่งมอบโครงการไปแล้วต่อมาคือพนักงานของเรา ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2,000 คน โดยพวกเขาดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน และมีการตรวจสอบทุก ๆ ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มจนจบ ตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ระดับสากลครับและสุดท้ายคือ การที่ TTCL เราให้ความสำคัญกับทุกโครงการของลูกค้าเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ เมื่อได้รับทำงานแล้ว เราทุ่มเทให้กับลูกค้าทุกรายอย่างสุดความสามารถและเท่าเทียมกัน สำหรับ TTCL ทุกโครงการจึงมีคุณค่าและเป็น Masterpiece ของเราครับเราเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ความท้าทายหลักจึงเป็นเรื่องการส่งตัวเลขประมูลราคาครับ อย่างไรก็ตาม ราคาก็ไม่ได้เป็นเพียงเหตุผลเดียวในการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาของลูกค้า แต่ยังมีปัจจัยด้านประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร วิธีการทำงานและการบริหารโครงการ ตลอดจนความพร้อมด้านการเงิน ลูกค้าจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างรอบด้านครับกลยุทธ์หลักที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมานานกว่า 38 ปี ประการที่หนึ่ง คือ ความพร้อมของทีมวิศวกร ซึ่งเป็นทีมงานของเราเอง ประการต่อมาคือ การทำงานอย่างเป็นระบบและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประการสุดท้ายคือ ความยืดหยุ่นกับลูกค้า ทีมงานของเราพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามความต้องการทุกด้านของลูกค้า ดังนั้น ด้วยกลยุทธ์การทำธุรกิจเช่นนี้ บวกกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมา เราจึงส่งมอบผลงานที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริงครับทางบริษัทมองว่าการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับในประเทศ เราพุ่งเป้าที่ไปฐานลูกค้าเดิมที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ยังมีการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เราก็ยังมองไปที่ลูกค้ารายใหม่ ๆ ที่จะลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ ผมเชื่อว่าหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจากต่างประเทศจะพิจารณามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นครับสำหรับในต่างประเทศ ขณะนี้ TTCL มีบริษัทย่อยใน 4 ประเทศ และสาขาย่อยอีกใน 2 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และการ์ตา เราเชื่อมั่นว่าบริษัทเหล่านี้มีศักยภาพในการสรรหาโครงการใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเวียดนามและการ์ตา เนื่องจากทั้งสองประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสได้รับโครงการใหม่ ๆ สูงการลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลถือเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักของ TTCL ซึ่งเราถนัดในเรื่องการออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการบำรุงรักษา โดยธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลจะเข้ามาช่วยลดความผันผวนจากธุรกิจก่อสร้าง และที่สำคัญ ยังช่วยส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับTTCL มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านหลากหลายโครงการที่เราทำมาตลอด เช่น โครงการโซล่าฟาร์ม โครงการโรงบำบัดน้ำเสีย และธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลที่เราเพิ่งลงทุนไปเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังได้รับทำโครงการใหม่จากลูกค้า ซึ่งเป็นการนำน้ำมันที่ผ่านการประกอบอาหารแล้ว (Used cooking oil) มาสกัดใหม่ให้กลายเป็นน้ำมันสำหรับอากาศยาน (Jet fuel) ทั้งนี้ TTCL มีความตั้งใจที่จะเข้าประมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับ SDGsในสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการที่เราจะประมูลทั้งหมดครับประโยชน์ข้อแรก เราต้องรับซื้อเศษวัสดุจากเกษตรกรรมที่เหลือใช้จากเกษตรกร ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้แก่พวกเขา ประโยชน์ข้อต่อมา เชื้อเพลิงชีวมวลเหล่านี้จะเข้าไปทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินในโรงไฟฟ้า สองข้อที่กล่าวมานี้ช่วยลดทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่น PM 2.5 ซึ่งถือเป็นตัวการสำคัญที่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทย ปกติแล้วเกษตรกรจะทำลายเศษวัสดุจากการเกษตรด้วยวิธีเผาทิ้ง ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ดังนั้น เราจึงคิดว่าหากเราสามารถนำเศษวัสดุเหล่านี้มาใช้ได้ ย่อมช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในภาพรวมครับรับชมรายการ Executive Talk by ShareInvestor ทางช่อง YouTube ShareInvestor Thailand (บทความประชาสัมพันธ์)