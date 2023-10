MEAT ZERO ส่งแคมเปญ 'ถูกเจ ถูกใจ ใครๆ ก็กินได้' พร้อม 2 เมนูใหม่! ต้อนรับเทศกาลกินเจ 2566

ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจ ตั้งแต่วันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 หลากหลายเมนู ภายใต้แนวคิด 'ถูกเจ ถูกใจ ใครๆ ก็กินได้' ทำให้เทศกาลกินเจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยรสชาติที่ถูกปากทุกกลุ่มวัย ไม่ต้องกังวลจะแตกเจ พร้อมเพิ่ม 2 เมนูใหม่! 'เนื้อไก่นุ่ม' เอาใจสายโชว์ฝีมือทำอาหาร และ 'ไส้กรอกค็อกเทลเจ' เอาใจสายเร่งรีบ สะท้อนผ่าน 3 Tiktoker ชื่อดัง ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง ได้แก่ 1. พี่ฮง (Bangkokboykub) หนุ่มเกาหลีมาดกวน ทรงแบดๆ 2. เชฟอิน (Kamlangin) เชฟมากความสามารถ ที่รังสรรค์เมนูต่างๆ ได้อร่อยถูกปาก จนทุกคนต้องทำตาม และ 3. คุณอินทนนท์ (intanont246) นักเล่าเรื่องที่มีความเรียลและสนุกตามคาเรคเตอร์ พร้อมทริคมูต่างๆ ที่จะมาสร้างสีสัน ทำให้ทุกคนเห็นว่า ใครๆ ก็กิน MEAT ZERO ได้สำหรับเทศกาลกินเจปีนี้ MEAT ZERO จัดเต็ม! นำผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชมาให้เลือกสรรมากมายตลอด 10 วัน ได้ทั้งบุญทั้งสุขภาพ ตั้งแต่อาหารพร้อมรับประทาน อาทิ ราเมนผัดพริกเผา ข้าวถั่วแขกผัดพริกเกลือ ข้าวผัดคะน้าปลาเค็มพริกสด วุ้นเส้นอบทรงเครื่อง ไส้กรอกวุ้นเส้น ลาบทอด เกี๊ยวซ่า เบอร์เกอร์ปลา ไส้กรอกค็อกเทล โบโลน่า และอาหารพร้อมปรุงยอดฮิต อย่าง เนื้อบด เนื้อสามชั้น ไก่นุ่ม โปรตีนทางเลือกให้ผู้บริโภค วางจำหน่ายแล้วที่ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไทยนอกจากนี้ MEAT ZERO ยังร่วมกับคู่ค้าธุรกิจและร้านอาหารชั้นนำ อาทิ Chester Black Canyon Salad Factory The Coffee Club นิตยาไก่ย่าง Sukishi แสนยอด Terrace รังสรรค์เมนูเจโดยใช้วัตถุดิบหลักเนื้อจากพืช พร้อมจับมือ ห้าง Central รวม 8 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ เวสต์เกต พระราม 3 อีสต์วิลล์ พระราม 2 พระราม 9 ปิ่นเกล้า และบางนา ขนทัพเมนูเจให้ชิมช้อป ในงาน Thailand J Food Festival 2023 รวมทั้งห้างโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/meatzero/ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช (Plant-Based) แบรนด์ MEAT ZERO ด้วยนวัตกรรม Plant-Tec จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ เนื้อสัมผัส และรสชาตที่อร่อยเสมือนเนื้อสัตว์จริง โปรตีนและไฟเบอร์สูง อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่มีโคเลสเตอรอล ตอบโจทย์ผู้บริโภค กลุ่มเจ วีแกน มังสวิรัติ มังสวิรัติยืดหยุ่น ตลอดจนกลุ่มคนที่รักสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การันตีคุณภาพและความอร่อย ด้วยรางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก” หรือ Superior Taste Award จากสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม 2 ปีซ้อน