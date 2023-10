มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society

ผู้จัดการรายวัน360 - The 1 เผยอินไซต์ผู้บริโภคฉบับล่าสุด “Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์” แนะแบรนด์ปรับกลยุทธ์ธุรกิจครั้งสำคัญ พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ชี้โอกาสทางการตลาดที่ธุรกิจทุกประเภทไม่อาจมองข้าม เน้นเจาะกลุ่ม Silver Spenders ผู้บริโภควัย 55 ปีขึ้นไป ไร้ภาระและกำลังซื้อสูงอย่างแท้จริง เผย 2 เทรนด์พฤติกรรมเด่น Self-Indulgence พร้อมเปย์เพื่อเติมเต็มชีวิตรื่นรมย์ Health Enthusiast พร้อมจ่ายเพื่อสุขภาพและความมั่นคง เร่งคว้าโอกาสสร้างความประทับใจ ชิงส่วนแบ่งการตลาดเพื่อสร้างทางรอดธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยว่า ประเทศไทยเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society) คือ ประชากรกลุ่มผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งประเทศ และยังมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างเต็มที่” (Super-Aged Society) กล่าวคือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 30% ของประชากรทั้งประเทศทีเดียว โดยประมาณการณ์การใช้จ่ายของกลุ่มผู้สูงอายุไทย มีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 9 แสนล้านบาทต่อปีแล้วในปัจจุบัน และจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.6 ต่อปีข้อมูลล่าสุดจาก The 1 Insight ในเครือเซ็นทรัลรีเทล สัดส่วนยอดขายจากลูกค้าอายุ 55 ปีขึ้นไปปัจจุบันอยู่ที่ 20% และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2-5% ในทุกๆ ปี ในแง่การตลาด การที่สัดส่วนของจำนวนผู้สูงอายุและการใช้จ่ายของคนกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของวงการมาร์เก็ตติ้งที่ทุกกลุ่มสินค้าไม่อาจมองข้ามอีกต่อไปโดยทีม Data & Insights ของ The 1 พบว่า ในหมู่ผู้บริโภคสูงวัย กลุ่มที่มีความ ‘พร้อมจ่าย’ และเข้าถึงง่ายที่สุดคือกลุ่มที่เรียกว่า Silver Spenders อันได้แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่มีกำลังซื้อสูง มียอดใช้จ่ายต่อคนกว่า 100,000 บาทต่อเดือน มีรายได้ต่อครัวเรือน 300,000 บาท/เดือนขึ้นไป หรือมีมูลค่าทรัพย์สินรวม 10 ล้านบาทขึ้นไป เรียกได้ว่ามีความมั่นคงทางด้านปัจจัยพื้นฐานกลุ่ม Silver Spenders โดยมากใช้จ่ายในแหล่งใจกลางเมือง อาทิ เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เป็นต้น The 1 Insight ล่าสุด จึงเจาะไปที่กลุ่ม Silver Spenders เพื่อให้นักการตลาดและแบรนด์ในทุกหมวดหมู่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยจับกลุ่มลูกค้าสูงวัยมาก่อน ได้เข้าใจอินไซต์พฤติกรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อมอบสินค้า บริการ รวมถึงวางแผนการตลาดให้เข้าถึงเหล่า Silver Spenders ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากฐานข้อมูลกว่า 20 ล้านคน ครอบคลุม 1 ใน 3 ของประชากรไทย The 1 Insight ชี้ 2 มิติเด่นที่เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจลูกค้ากลุ่ม Silver Spenders ในภาพรวม อันได้แก่ Self-Indulgence พร้อมเปย์เต็มที่เพื่อความรื่นรมย์ และ Health Enthusiast พร้อมจ่ายเพื่อสุขภาพและความมั่นคงข้อมูลจาก The 1 Insight บ่งชี้ว่า ผู้บริโภค Silver Spenders นั้นใช้จ่ายกับ ‘สินค้าเพื่อความสุข’ อย่างแฟชั่น จิวเวลรี่และความงามถึง 67% ซึ่งมากกว่าการใช้จ่ายกับ ‘สินค้าจำเป็น’ อย่างของแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาหารที่ 38% เป็นสัดส่วนกว่าครึ่ง เนื่องจาก Silver Spenders นั้นอยู่ในช่วงชีวิตที่มีความมั่นคงการสร้างเนื้อสร้างตัวในวัยทำงานและวัยกลางคน จนมีกำลังทรัพย์ที่จะนำมาใช้เพื่อความสุขของตนได้อย่างเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นที่มาของเทรนด์ Self-Indulgenceในหมวดของผลิตภัณฑ์ความงาม กลุ่ม Silver Spenders ใช้จ่ายสูงโดดเด่นทั้งในกลุ่ม ‘เครื่องสำอางและสกินแคร์’ โดยมีสัดส่วนผู้ซื้อเครื่องสำอางกว่า 44% จาก Silver Spenders ทั้งหมด โดยเน้นไปที่ประเภทแป้งและรองพื้น และโดดเด่นยิ่งกว่าในกลุ่มสกินแคร์ โดย Silver Spenders มีสัดส่วนผู้ใช้จ่ายอยู่ที่ 33% และมียอดใช้จ่ายสูงสุดจากทุกช่วงวัย คิดเป็นสัดส่วนถึง 73% จากการใช้จ่ายในหมวดความงามทั้งหมด สินค้ายอดนิยมคือสกินแคร์ประเภท Anti-Aging ตัวท็อป อีกหมวดสินค้าที่โดดเด่นคือ ‘กระเป๋าถือ’ ซึ่งมีสัดส่วนผู้ใช้จ่ายกับกระเป๋าถือถึง 25% จากกลุ่ม Silver Spenders ทั้งหมด โดยให้ความนิยมกระเป๋าถือแนวมินิมัลที่มีน้ำหนักเบาสำหรับกลุ่ม Silver Spenders แล้ว พวกเขาไม่เพียงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ แต่ยังพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าสำหรับสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงการลงทุนเพื่อความมั่นคง เรียกได้ว่าเป็น Health-Enthusiast ตัวจริง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อ ‘เตียงและเครื่องนอน’ พรีเมียมและคุณภาพสูง โดยมีสัดส่วนผู้ใช้จ่ายในหมวดดังกล่าวถึง 25% หรือจะเป็นการเลือกซื้อ ‘รองเท้าผ้าใบ’ ที่โดดเด่นในกลุ่มรองเท้าผ้าใบเพื่อสุขภาพ ก็มีสัดส่วนผู้ใช้จ่ายถึง 58% ทีเดียว นอกจากนี้ ในกลุ่ม ‘ผลิตภัณฑ์ประกัน’ The 1 Legacy ซึ่งเป็นแพ็กเกจเพื่อกลุ่ม Silver Spenders ผู้มีความมั่นคงและมีกำลังซื้อสูง ยังมีจำนวนผู้สมัครมากขึ้นถึง 200% ในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021นอกจากนี้ The 1 Insight ยังได้สรุปสินค้าขายดีแต่ละหมวดสำหรับกลุ่ม Silver Spenders ดังนี้• หมวดแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้าลำลอง รองเท้าเพื่อสุขภาพ และกระเป๋าถือ• หมวดความงาม ได้แก่ สกินแคร์ Anti-Aging แป้งฝุ่นและแป้งอัดแข็ง และลิปสติกบำรุง• หมวดของใช้ในบ้าน ได้แก่ ที่นอน Orthopedic หมอนขนห่าน และผ้านวม• หมวดอาหาร ได้แก่ ผลไม้นำเข้า ผักออร์แกนิก และโยเกิร์ตรสธรรมชาติ