โตเกียว SME จัดงาน “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” หวังผลักดัน กระตุ้นการลงทุนในโตเกียว

กล่าวว่า “พวกเรา ศูนย์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของโตเกียวมากกว่า 50 ปี ในฐานะองค์กรสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในกรุงโตเกียว เราให้บริการสนับสนุนตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การเปิดตลาด การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ การสืบทอดและการฟื้นฟู ในทุกขั้นตอนนอกจากการสนับสนุนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว เรายังให้การสนับสนุนแก่บริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายธุรกิจมายังกรุงโตเกียว ตั้งแต่ปี 2019 ด้วย และตอกย้ำเป้าหมายนี้ เราจึงได้จัดงานสัมมนา “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” ครั้งนี้ขึ้นในครั้งนี้ เรามีการถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในกรุงโตเกียวจากคุณพิมใจ มัตสึโมโต P.K.SIAM Co.,Ltd. ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่อาหารไทยในญี่ปุ่นมานานกว่า 20 ปี และ คุณอุดมศักดิ์ Zanroo Inc. กลุ่มธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตที่ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่ญี่ปุ่น แต่ยังมีมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายจาก "business development center " ที่สนับสนุนธุรกิจต่างชาติเมื่อต้องการขยายสาขาสู่กรุงโตเกียว กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในวันนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายธุรกิจเข้าสู่โตเกียวกันนะครับ อีกทั้ง หลังจากการจบการบรรยายแล้ว เรายังมีการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของกรุงโตเกียวอีกด้วย”Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center หรือ ศูนย์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรุงโตเกียว มีการเปิดสำนักงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2015 เพื่อเชื่อมโยงนักลงทุนไทย-ญี่ปุ่น โดยสนับสนุนที่จะให้เกิดการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในกรุงโตเกียว พร้อมสร้างการเชื่อมต่อกันของทั้ง 2 ประเทศอย่างลงตัว ซึ่งเห็นได้จากการส่งออกของสินค้าไทยไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีกว่า 10% ในทางกลับกันประเทศญี่ปุ่นเป็นปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของคนไทยพร้อมตอกย้ำปัจจัยการเป็นเมืองน่าลงทุนด้วยโตเกียวเป็นมหานครที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก มี GDP เป็นอันดับที่ 16 ของโลก เป็นเมืองมหาอำนาจ Global Power City อันดับที่ 3 เมืองที่ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองน่าอยู่อันดับที่ 1 ในปี 2020 อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งบริษัทญี่ปุ่นที่มีเงินทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 ล้านเยน อยู่กว่า 3,000 บริษัท (คิดเป็นครึ่งหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น) เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่เหมาะสมมากต่อการลงทุน รวมถึงการเป็นเมืองที่มีสาธารณูปโภคสูง ครบครัน แม้ต้นทุนการดำเนินงาน ปัญหาแรงงาน และภาระภาษีจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในญี่ปุ่น แต่ค่าเงินที่อ่อนลงในขณะนี้ ประกอบกับค่าครองชีพในกรุงโตเกียวที่ไม่สูงขึ้น ยังสามารถส่งผลบวกต่อการเลือกลงทุนในโตเกียว อีกทั้งรัฐบาลยังเร่งส่งเสริมผลักดันนโยบายเกี่ยวกับบุคลากรที่มีทักษะจากต่างประเทศให้สามารถเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นหวังช่วยแก้ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตอีกทั้งกรุงโตเกียว ยังเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบต่อการเลือกลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยหลักที่สร้างความได้เปรียบต่อการเป็นทำเลการลงทุนและช่วยสร้างโอกาสการแข่งขันในภูมิภาค มีความพร้อมเรื่องของระบบสาธารณูปโภค ช่วยให้การเข้ามาดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างง่าย โดดเด่นด้วยการเป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับของโลก มีฐานการวิจัย R&D การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, การมีบุคคลากรแรงงานทักษะสูง, มีพันธมิตรร่วมค้นคว้าวิจัย และมีกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลต่อโอกาสทางการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมบริการทางด้านการลงทุนครบวงจรที่ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรในประเทศญี่ปุ่น, Business Development Center TOKYO การบริการด้านธุรกิจครบวงจร จากกรุงโตเกียว สำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังกรุงโตเกียว โดย BDCT พร้อมสนับสนุนทุกด้านตั้งแต่เรื่องธุรกิจไปจนถึงการใช้ชีวิต เพื่อให้ทุกท่านขยายกิจการในมหานครโตเกียวได้อย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการระดมทุน ไปจนถึงการขยายช่องทางการจำหน่าย รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดตั้งบริษัทในญี่ปุ่นนอกจากนี้ Tokyo One-Stop Business Establishment Center (TOSBEC) ยังพร้อมให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทแก่ธุรกิจต่างชาติหรือธุรกิจร่วมทุนโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการจัดตั้งธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เช่นการรับรองหนังสือบริคณห์สนธิ, การแจ้งจดทะเบียนบริษัท, การจัดการด้านภาษี, การยื่นประกันสังคม และการจัดการด้านเอกสาร ตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯรวมถึงการส่งเสริมด้านการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเราพร้อมรับฟังความต้องการต่าง ๆ ของบริษัทต่างชาติเพื่อดำเนินการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ให้กับผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจในกรุงโตเกียว จากนั้นจึงดำเนินการค้นหาคู่ค้า, ซัพพลายเออร์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อแนะนำพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ นอกจากนี้คุณจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยกรุงโตเกียวเพื่อขยายโอกาสในการพบปะคู่ค้าที่มีศักยภาพต่อไปStartup Ecosystem Tokyo Consortium ประกอบด้วยด้วยสมาชิกจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ บริษัท, หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ, มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, กิจการร่วมค้า และภาคการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประสานความร่วมมือในวงกว้าง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้กรุงโตเกียวกลายเป็นมหานครแห่งสตาร์ทอัพอันดับ 1 ของโลก เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาฟรีแก่ธุรกิจต่างชาติในสาขาอุตสาหกรรม 4.0 และธุรกิจด้านการเงินที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องการขยายกิจการสู่เขตมหานครโตเกียว อาทิ การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ด้านการตลาด การหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ สนับสนุนการจับคู่เจรจาทางการค้าระหว่างบริษัทต่างชาติและบริษัทในโตเกียวผ่านโครงการต่าง ๆ การบริหารงานเงินการลงทุน ทั้งนี้ทางกรุงโตเกียวมีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับจัดตั้งสำนักงานใหม่ในเขตโตเกียวอีกด้วยซึ่งงานในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการไทยและตัวแทนจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมให้คำบรรยายเพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ พร้อมร่วมกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยายหัวข้อ“สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมในกรุงโตเกียว” โดย นายเคย์ชิน โอกาซาวาระ (Mr. OGASAWARA Keishin) Office for Startup and Global Financial City Strategy, Tokyo Metropolitan Government (Seminar contractor, Pasona Inc.) การบรรยายหัวข้อ “บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จในการขยายตลาดธุรกิจไปยังกรุงโตเกียว” โดย นางพิมใจ มัตสึโมโต ประธานกรรมการบริษัท P.K.SIAM Co., Ltd. และนายอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีบริษัท Zanroo Inc. อีกทั้งยังมีการแนะนำบริการของ Tokyo SME support center สำนักงานประเทศไทยอีกด้วยสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” ในครั้งถัดไปได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 24 มกราคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tokyo SME Support Center ทางเว็บไซต์ https://www.tokyo-kosha.or.jp/english/index.html ช่องทางการติดต่อเพื่อปรึกษาด้านธุรกิจ