“ออลล์ คาเฟ่” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตส์ เปิดตัวกาแฟสดแคปซูล-กาแฟดริป

All café เปิดตัวสินค้าที่ตอบความโจทย์ความสะดวกรูปแบบใหม่ พร้อมมอบประสบการณ์และรสชาติกาแฟที่แตกต่างจากแหล่งปลูกกาแฟในระดับโลกสู่บ้านคุณในรูปแบบ Home coffee คือ All café capsule สะดวกได้ที่บ้านเพียงแค่ปลายนิ้ว และ Sumatra coffee drip ซึ่งพกพาสะดวกสามารถดริปที่ไหนก็ได้“All café coffee capsule” (กาแฟแท้คั่วบดในแคปซูล)สะดวกเพียงสัมผัสด้วยปลายนิ้วก็พร้อมเอ็นจอยกับกาแฟ อราบิก้า 100% คุณภาพเยี่ยมจากแหล่งปลูกในระดับโลกที่ได้คัดสรรมา 2 แหล่ง 2 สไตส์• กัวเตมาลา คอฟฟี่ แคปซูล ซึ่งเอกลักษณ์ของกาแฟจากแหล่งนี้จะมีกลิ่นหอมละมุนของ Citrus, Herbal , Caramel และให้รสชาติเปรี้ยวจากผลไม้โทนส้ม ให้ความรู้สึกสดชื่น• โคลอมเบีย ซูพรีโม คอฟฟี่ ซึ่งเอกลักษณ์ของกาแฟจากแหล่งนี้จะมีกลิ่นหอม โทนส้ม คาราเมลและช็อคโกแลต เป็นกาแฟที่ให้รสชาติเข้มกว่า ให้ความรู้สึกกลมกล่อมเข้มข้นแบบพอดีAll café coffee capsule วางจำหน่ายเฉพาะบน All Online สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน เป็นต้นไปราคา 1 กล่อง (55กรัม) ราคาปกติ 220 บาท พิเศษ 210 บาทAll café Sumatra drip “กาแฟ สุมาตรา ดริป ออลล์ คาเฟ่”“กาแฟดริป” ที่คุณสามารถดื่มด่ำความหอมอร่อยจากที่ไหนก็ได้ เพียงแค่ Drip ด้วยน้ำร้อน ลงบนกาแฟคั่วบดสายพันธุ์อาราบิก้า 100% จากที่ราบสูงบนเกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย ที่ปลูกโดยชาวกาโย (Gayo) ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบ wet-Hulled ซึ่งเป็นกระบวนการแปรรูปกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้ได้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จาก Cinnamon, Chocolate, Orange Peel, Tea like ซึ่งให้รสชาติกลมกล่อมและอมหวานกาแฟ สุมาตรา ดริป ออลล์ คาเฟ่ จำหน่ายหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 1,500 สาขา และ All Online ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ราคา 1 ซอง (9 กรัม) ราคา 29 บาท, 1 กล่อง (5 ซอง 45 กรัม) ราคา 135 บาทAll Café ขอเชิญร่วมเปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ระดับโลก และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตส์ ได้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 11,000 สาขา และผ่าน all online ใน 7App ที่สามารถสั่งและจัดส่งได้ถึงบ้า