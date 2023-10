เปิดแล้ว!!! งานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023)

เปิดมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกับงานที่จะชวนคุณมาถอดรหัสการ “ลงมือทำ” เพื่อร่วมสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกทีดีกว่า”พร้อมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลกในทุกมิติที่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ และสัมผัสโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืนในแบบที่คุณค้นหา ที่จัดเต็มไปด้วยกิจกรรม และสาระมากมายให้ ร่วมสนุก และเพลิดเพลินไปกับความรู้รอบตัว ทั้งเรื่่องอาหาร สุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน ไปจนถึง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ฯลฯ และโมเดลต้นแบบด้านความยั่งยืนมิติต่างๆ ของภาคธุรกิจ ที่จะมาร่วมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เรียกว่าเป็นต้นแบบของงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ และมีเครือข่ายองค์กรด้าน ความยั่งยืนระดับประเทศ และระดับโลกที่มารวมตัวกันมากที่สุดของภูมิภาคอาเซียนกับงานที่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการจัดงานนำโดย 5 องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC, เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังองค์กรเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ และระดับโลก อาทิ ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน),บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลเมดพาร์ค, บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด, บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด, บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด เป็นต้นและยังมีอย่างที่ได้เข้ามาจัดงานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เข้ามาจัดงานซึ่งนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องแผน Net Zero ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในงาน SX 2023 ครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังร่วมด้วย(Thailand Supply Chain Network หรือ TSCN) และหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน อีกมากมาย ที่จะมาร่วมสร้างต้นแบบโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนที่เรียกว่า B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) หรือการยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจ ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้กล่าวว่า “ไทยเบฟ ให้ความสำคัญ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) มาเป็นหลักปฏิบัติอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ เพราะการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากพวกเรามีเป้าหมายที่อยากจะให้โลกใบนี้ และตัวเราทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน งาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX 2023 ถือเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่จะเป็นโอกาส และเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องความยั่งยืนร่วมกัน และขอขอบพระคุณ ในความร่วมไม้ร่วมมือ ที่เราเดินกันมาบนเส้นทางแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่พร้อมสร้างสรรค์ และแบ่งปันคุณค่า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักรู้ และร่วมกัน “ลงมือทำ” ( Decade of Action) ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030 มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อโลกของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกันครับ”“มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมจัดงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ทั้งองค์กรในประเทศ และต่างประเทศให้ความสำคัญที่จะมารวมพลังเพื่อสร้างองค์กรสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ความมุ่งมั่นของเราจะเป็นองค์กรที่ปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2050 เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ได้มีการวางแผนระยะสั้น และระยะยาวในการทำงาน โดยใช้ Science Break target โดยมีการ Developer process ในการเดินหน้าไปข้างหน้าและร่วมมือกับทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก เราเชื่อว่าการพัฒนาดังกล่าวจะทำให้เราได้เห็นถึงโครงการการพัฒนาอสังหารูปแบบที่เรียกว่า Smart City รูปแบบที่เรียกว่า Smart Living และยังคงเล็งเห็นถึง Sustainability ที่คงอยู่ไปกับเมืองและคงอยู่ไปกับคนอย่างยั่งยืน มาร่วมสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า GOOD BALANCE, BETTER WORLD”กล่าวว่า “GC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นผู้ร่วมก่อตั้งการจัดงาน Sustainability Expo ที่ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนหลักการความยั่งยืนมาโดยตลอด สำหรับในครั้งนี้ GC จะนำ ‘YOUเทิร์น’ เป็นแพลตฟอร์มที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในการกำจัดขยะพลาสติก เริ่มตั้งแต่การทิ้งให้ถูกต้อง การคัดแยก การขนส่ง การรีไซเคิล และ Upcycle จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ได้ในการทำ YOU เทิร์นและเป็นแพลตฟอร์มที่จะแสดงให้เห็นว่าต้องอาศัย การมีส่วนร่วมกันทุกทุกภาคส่วน ตั้งแต่ชุมชน โรงเรียน เอกชน ภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีโครงการอีกมากมายที่สร้างสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องตระหนักกับวิกฤตโลกเดือด และเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เอสซีจีงขอเชิญชวนทุกคนได้สัมผัสนวัตกรรมรักษ์โลกตามแนวทาง ESG 4 Plus เช่น ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home ควบคุมทุกอย่างโดยผ่าน IoT (Internet of Tings) เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่อยู่บ้าน ช่วยในการประหยัดพลังงานระบบแพทย์ดิจิทัลทางไกล ช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกล พบแพทย์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง Food Packaging รักษ์โลกที่ย่อยสลายตัวเองได้ภายใน 60 วัน ช่วยลดขยะ พลาสติกรีไซเคิล SCG Green Polymer ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นลบ ลดการใช้ทรัพยากรเป็นต้น”และกล่าวว่า “สำหรับปีนี้ ไทยยูเนี่ยนได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Sustainability Expo เป็นช่วงที่ทุกคน และทุกฝ่ายให้ความสนใจในเรื่องของความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สำหรับไทยยูเนี่ยน เราเชื่อมาตลอดว่าความยั่งยืนคือหัวใจในการดำเนินธุรกิจ เราทำธุรกิจทางด้านอาหารทะเล ถ้าไม่มีทะเลแน่นอนก็ ไม่มีเราปี 2016 เราได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา ที่เรียกว่า Sea Change ตั้งแต่นั้นมา ธุรกิจของไทยยูเนี่ยนทั่วโลกก็ได้ยึดหลักการทำงานด้านความยั่งยืนมาตลอด สำหรับปีนี้เราได้ต่อยอดกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราไปจนถึงปี 2030 บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จไปอีก 7 ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Net Zero หรือ CO Discharge ในการผลิต ซึ่งการทำงานด้านความยั่งยืนของเรานั้น ครอบคลุมทั้งมิติของผู้คน และสิ่งแวดล้อม เรามีพันธกิจต่างๆ ถึง 11 ประการ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและร่วมมือกัน เพราะเรารู้ดีว่าอาหารทะเลที่ยั่งยืนจะมีส่วนสำคัญในการดูแลโลกของเรา ให้มีสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า เป็น Good Balance และ Better World”มาร่วมกันสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” Good Balance, Better World ในงาน มหกรรมความยังยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่วันนี้ที่จะพบกับกิจกรรมไฮไลท์ และสุดยอดนวัตกรรมมากมายที่จัดเต็มทุกวันไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ที่จะชวนคุณมาร่วมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ มัลติมีเดีย และกิจกรรมมากมายให้ทุกคนก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไปด้วยกันแบบไม่มีตกเทรนด์สัมผัสประสบการณ์โลกเสมือน PROLOGUE: WHAT IF THE WORLD... พาไปเข้าใจสมดุลใหม่ Ring of Balance ปลุกกระแส ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ พร้อมเจาะลึกหัวใจแห่ง SX แรงบันดาลใจจาก Sufficiency Economy Philosophy และ UNSDGs บอกเล่าเรื่องราวของโลกในมิติต่างๆ และความรู้ใหม่จากองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้านความยั่งยืนตัวจริงเพราะทุกสิ่งดีขึ้นได้…เริ่มต้นที่ตัวเรา และดีต่อเรา ดีต่อโลก ที่จะชวนคุณมาส่องเทรนด์สุขภาพ สุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI ที่สายรักสุขภาพไม่ควรพลาด สู่แนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง (Healthy Life Healthy Earth) พบกับ Smart Farming สุดยอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อความปลอดภัยและมั่นคง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต นอกจากนี้ยังพาคุณไปพบกับมิติของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย (Life Long Learning) และการเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) อย่างไรให้เป็นสุขพบกับตัวอย่างธุรกิจยั่งยืนโลก แสดงกระบวนการผลิตใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมความพยายามเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ การดูแลน้ำ (Water Stewardship), การลดคาร์บอน (Decarbonization),ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ การจัดการของเสีย (Waste Management) รวมถึงมุมจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการ และวงจรที่ควรจะเป็นของบรรจุภัณฑ์ เคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบ ECO-Living สะท้อนมุมมองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเพื่อสิ่งแวดล้อมจำลองสังคมเมืองในฝัน นวัตวิถีเพื่อชีวิตเท่าเทียม น่าอยู่ ปลอดภัย และยั่งยืน พบกับแบบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ขาดแคลน แบบโครงสร้างเมืองใหม่เชื่อมถึงกันเต็มระบบ ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อโอกาสเท่าเที่ยมในสังคมของทุกๆคน การสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อผู้คน และทุกชีวิตในเมือง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาคตื่นตาตื่นใจไปกับ SX Landmark และ Arts Exhibition ที่รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ Nat Geo สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใด จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่าและเทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking ที่จะชวนให้คุณเรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืนรวมร้านค้าจากดีไซเนอร์รักษ์โลก สินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ต้นไม้สวย Garden and Farm สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าชุมชนกว่า 200 ร้านค้า ช็อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผึ้งชันโรง ผึ้งจิ๋วคุณประโยชน์แจ๋ว และเวทีแชร์มุมมองทางธุรกิจการค้าขาย พลาดไม่ได้กับมุมพักผ่อนพร้อมจิบกาแฟจากร้าน HARVKIND คาเฟ่ในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์แนวคิดยั่งยืนชวนน้องๆ มาสนุกกับการเรียนรู้และความน่าฉงนของโลกแห่งแมลงตัวจิ๋วกับบทบาทที่สำคัญต่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้ พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะความคิดอีกมากมาย อาทิ เกมหมากรุก ไขความลับแมลงตัวจิ๋วการรักษาธรรมชาติรอบตัว การเดินทางของอาหาร และ ผู้พิทักษ์ขยะนอกจากนี้ ยังพบโซนที่น่าสนใจอย่าง โซน REPARTMENT STORE จุดเรียนรู้การแยกขยะ และจุดดรอปพอยท์ มาแลกเปลี่ยนของนอกสายตา..ที่อาจมีค่ากับคนอื่นอีกมาก มัดรวมของของคุณ ที่อยากมาแบ่งปัน แล้วมาส่งต่อเปลี่ยนโลกได้ ที่ชั้น G, LG และ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ ภายใต้แนวคิด “รวมให้ รวมแบ่งปัน” ซึ่งของเหล่านั้นสามารถ Reduce Re-Use และ Recycle เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และสังคมไร้ขยะที่ยั่งยืน โดยปีนี้ SX 2023 ยังขยายพื้นที่จัดงานไปยังโซน Park & Nature walk activities ส่งท้ายเสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของงานให้คุณได้ฮีลใจ ฮีลกาย ในสวนป่ากับกิจกรรมที่เชื่อมต่อจากลานกิจกรรม SX Kids Zone ให้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนป่าขนาดใหญ่ไปกับกิจกรรมมากมายกันได้ทั้งครอบครัว