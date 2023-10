เดนท์สุฯ จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปี ‘dentsu Decode 2024’ ชูไฮไลท์ 4C AI-POWERED พลิกเกมส์ธุรกิจกลยุทธ์ Complete Commerce

งานสัมมนามีเป้าหมายนำธุรกิจสู่ความเปลี่ยนแปลงภายใต้กลยุทธ์ที่นำเสนอแนวคิด เทคนิค มุมองใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความสำเร็จธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เป็นช่องทางยุทธศาสตร์การค้าของยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจผันผวน เดนท์สุฯ พร้อมสนับสนุนและส่งมอบ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนสื่อ มุ่งการสื่อสารเข้าถึงเป้าหมายที่ครอบคลุมช่วยนักการตลาดยุคใหม่จะได้เชื่อมโยงวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุม เข้าถึง สร้างมูลค่าเพิ่มผลลัพท์ทางธุรกิจให้สำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างสรรค์เนื้อหา และบูรณาการใช้แพลตฟอร์มเครื่องมือเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มายกระดับประสิทธิภาพการวางแผนสื่อโฆษณา เชื่อมโยงธุรกิจผ่านช่องทางการค้าอีคอมเมิร์ซได้อย่างราบรื่นครอบคลุมเป้าหมายภูมิทัศน์สื่อในทุกมิติยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการค้าครอบคลุม เชื่อมโยงเข้าถึง สร้างประสิทธิภาพไร้รอยต่อ วัดผลเป็นรูปธรรม ต่อยอดความสำเร็จโลกอีคอมเมิร์ซยุคใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด“Experience is a new branding; Differentiator is a new product ตั้งแต่นี้ไป บทบาทของ CMOs ใน ยุคการตลาดสมัยใหม่จะมีความซับซ้อนมากขึ้น นักการตลาดใหม่มีบทบาทสำคัญในการกุมบังเหียนขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรและเพิ่มมูลค่าผลลัพธ์ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต customer experience และ design experience for people จะเป็นกลไกสำคัญของสร้างแบรนด์ให้นั่งในใจผู้บริโภคในระยะยาวได้ ดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าทุกเม็ดเงินการลงทุนมีเดียของเราต้องคุ้มค่าเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าต้องเชื่อมโยงการบริหารประสบการณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคแบบ seamless ครอบคลุมทุกมิติ ผสานกับกลยุทธ์ Full-funnel conversion ที่เดนท์สุฯ เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจด้วยการบูรณาการ ข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี AI ส่งมอบการบริการและผลงานด้วยแนวคิด Modern Creativity สร้างสรรค์ Artful Intelligence ที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) พร้อมออกแบบกลยุทธ์ให้เท่าทนการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อช่วยแบรนด์ยุคใหม่มุ่งสู่ความสำเร็จครองใจลูกค้าด้วยแนวคิด People Experience ขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้มีการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมรวมต่อยอดความสำเร็จให้กับระบบนิเวศธุรกิจการค้าอีคอมเมิร์ซของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เติบโตต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดไป”คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาดและนวัตกรรม เดนท์สุ ประเทศไทยในงานสัมนนาฯ มีการสรุปไฮไลท์สำคัญที่ประโยชน์ให้นักการตลาดยุคใหม่วางกลยุทธ์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าผลลัพธ์ทางธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องทั้งในระยะยาวและระยะสั้นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากระบบนิเวศภูมิทัศน์การค้าโลกอีเมิร์ซที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กลยุทธ์ที่ทางเดนท์สุฯ ได้นำเสนอแนะนักการตลาดจะเข้ามาช่วยพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่ทุกช่องทางการค้าอย่างครอบคลุม พร้อมต่อยอดความสำเร็จให้แบรนด์ต่างๆ ก้าวสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้นำการบูรณาการด้านอีคอมเมิร์ซ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้ามหภาคให้มีการเติบโตแบบมีไดนามิค1.จับตาการคาดการณ์ความท้าทายของกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน พร้อมวิเคราะห์อนาคตทิศทางแนวโน้มอีคอมเมิร์ซภาพรวมของตลาดในและนอกประเทศ2.: เพิ่มพูนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ของลูกค้าด้วยกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่และเพิ่มประสิทธิผลของการวางแผนสื่อ รวมถึงเสริมศักยภาพแผนกลยุทธ์ด้วยการนำเครื่องมือลิขสิทธ์เฉพาะของเดนท์สุมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบไรรอยต่ออย่างครอบคลุมทุกช่องทาง3.: ออกแบบสร้างสรรค์แผนกลยุทธ์การดำเนินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูล ปรับตามประสบการณ์ความต้องการเชิงลึกของลูกค้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการเติบโตทางธุรกิจของคุณ4.: สร้างสรรค์ความเป็นเลิศผ่านทุกช่องทางการค้า เน้นย้ำความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จากพันธมิตรธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี AI มาพัฒนาโซลูชั่น Omnichannel แบบครบวงจรส่งมอบความสำเร็จให้แก่ลูกค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด“ในการสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จบนเส้นทางอีคอมเมิร์ซ แบรนด์จะต้องคำนึงถึงหลัก 4C AI-POWERED เริ่มจาก CAPTURE แก่นแท้ความท้าท้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมกับเตรียมคาดการณ์แนวโน้มเทรนด์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ CURATE วางแผนคัดสรรกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อยกระดับประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ด้วยการสร้างสรรค์ CREATE แนวทางการดำเนินงานที่ พัฒนาประสบการณ์ของอนาคตเตรียมพร้อมเริ่มต้นในปัจจุบัน และกำหนดกลยุทธ์ความร่วมมือ COLLABORATE เพื่อสร้างสรรค์และนำเสนอบริการและผลงาน1ที่เป็นเลิศ ด้วยมีเดียโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI”“ผมเชื่อว่าผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการพัฒนาแบรนด์และธุรกิจจากรากฐานของการสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นเชื่อมโยงความต้องการของทิศทางอุตสาหกรรมเข้ากับแนวทางการพัฒนาธุรกิจได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ มุ่งสู่การยกระดับอนาคตของธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้การเผชิญหน้ากับความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบ AI ระบบนิเวศธุรกิจสื่อและภูมิทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซับซ้อนมากยิ่งขึ้น งานสัมมนา dentsu Decode 2024 เป็นการเตรียมพร้อมนักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ก่อนเข้าสู่ศักราชใหม่ของการก้าวสู่อนาคตการค้าโลกอีคอมเมิร์ซด้วยการบูรณาการข้อมูลเชิงลึก ผสานรวมเทคโนโลยีนวัตกรรม กลยุทธ์ และความคิดคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลกการค้าสู่การเติบโตพัฒนา เชื่อมต่อประสบการณ์ที่ดีของทุกภาคส่วนเข้าถึงกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด”กล่าวทิ้งท้าย