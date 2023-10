CPF ชูภารกิจ"ไก่ไทยจะไปอวกาศ" ร่วมงานมหกรรมความยั่งยืน SX2023

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์ความสำเร็จยกระดับความปลอดภัยอาหารมาตรฐานอวกาศ ยกบูธ"ไก่ไทยจะไปอวกาศ" ร่วมแสดงในมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตอาหารที่ยั่งยืน มุุ่งเน้นโภชนาการที่ดี ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ พร้อมทั้งขนทัพผลิตภัณฑ์รักษ์โลก อาทิ ผลิตภัณฑ์ Meat Zero สินค้าสำหรับเพื่อนรักสี่ขา Jerhigh & Jinny Freeze-Dried ร่วมจัดบูธภายในงาน ภายใต้แนวคิด “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” (Good Balance, Better World)ไฮไลท์ของปีนี้ ซีพีเอฟนำนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารกับภารกิจ "ไก่ไทยจะไปอวกาศ" หรือ Thai Food - Mission to Space จัดแสดงในโซน Better Me ชั้น G ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชูมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard) ถือเป็นครั้งแรกที่อาหารจากประเทศไทยจะได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การ NASA ที่นักบินอวกาศสามารถทานได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหารทุกมื้อมีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ที่สำคัญต้องปลอดภัยไร้สารตกค้างแบบ 100% ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิต เพราะสุขภาพคนไทยสำคัญที่สุด ภารกิจระดับโลกนี้จึงจะเป็นอีกบทพิสูจน์ให้เห็นว่า เนื้อไก่จากซีพีเอฟที่วางจำหน่ายอยู่ ณ ปัจจุบัน มีความปลอดสารปลอดภัย 100% ระดับที่องค์การระดับโลกยอมรับโซน Food Festival ชั้น LG ซีพีเอฟร่วมออกร้านส่งมอบความอร่อยและคุณภาพ ด้วยสินค้าเนื้อจากพืช โปรตีนทางเลือกจากนวัตกรรม PLANT-TEC แบรนด์ MEAT ZEROอาทิ นักเก็ตไก่ เนื้อสามชั้น ปอเปี๊ยะทอด เกี๊ยวซ่า ที่ผลิตจากโปรตีนทางเลือกด้วยนวัตกรรม Plant-TEC และผลิตภัณฑ์หลากเมนูจากเนื้อไก่มาตรฐานอวกาศ อาทิ เบอร์เกอร์อกไก่นุ่ม อกไก่และสันใน สโนว์ออเนี่ยนซอส (Snow Onion Sauce) พร้อมร่วมกิจกรรม Cooking Show ที่เวทีกลางโซน Food Festival สาธิตเมนูสเต็กไก่ซีพี ซอสซัลซาผลไม้ (CP Chicken Steak with Fresh Fruit Salsa) ให้ผู้ชมในงานได้ลิ้มลองสูตรเด็ดจากไก่สดปลอดสารมาตรฐานอวกาศโซน Marketplace ชั้น LG HALL 8 มีบูธ Jerhigh นำเสนอผลิตภัณฑ์รักษ์โลกสำหรับเพื่อนรักสี่ขา อาทิ สินค้า Jerhigh & Jinny Freeze Dried มอบความอร่อยและคุณประโยชน์จากโปรตีนคุณภาพสูง ด้วยเนื้อไก่ระดับ Human-Grade 100% ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานเทียบเท่าอาหารมนุษย์ ล็อคความสดใหม่ มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติแบบไม่มีอะไรผสม ด้วยนวัตกรรม Freeze-Dried โดยสามารถแช่น้ำเพื่อให้เนื้อกลับมานุ่ม ชุ่มชื้นได้เหมือนเดิม พร้อมสนุกกับเกมและกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลขนมสุนัขและแมวเกรดพรีเมี่ยมนอกจากนี้ ในงานมีกิจกรรมพิเศษ เสวนาหัวข้อ "Future Food การพัฒนาและนวัตกรรมสู่ความมั่นคงทางอาหาร" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ที่เวที Talk Stage ชั้น G โดยมี นางนลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุดด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center) ร่วมเสวนาภายใต้วิสัยทัศน์เป็น “ครัวของโลก” ซีพีเอฟมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนผ่าน สร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนำปรัชญาสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ตามดำริของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางบริหารองค์กรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มองทั้งประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ซึ่งล่าสุด ซีพีเอฟ ได้รับการอนุมัติเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นบริษัทผลิตอาหารบริษัทแรกที่ได้รับอนุมัติทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องตามมาตรฐาน Forest, Land and Agriculture Guidance (FLAG) ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับภาคเกษตรและอาหารจากองค์กร The Science Based Targets initiative (SBTi)งาน SX 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 2-8 ต.ค. นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) พร้อมวิทยากรกว่า 300 คน กว่า 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน ถือเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน