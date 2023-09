วงเตรียมอุดมศึกษา กทม. - วงหน้าโรงเรียน จ.ศรีสะเกษ 2 เมล็ดพันธุ์ดนตรีหน้าใหม่ คว้าแชมป์ระดับประเทศ จากเวที THE POWER BAND 2023 Season 3

หลังเฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ดนตรีหน้าใหม่ผ่าน 5 สนามแข่งทั่วประเทศ กว่า 9 เดือนของการแข่งขันสุดดุเดือด หลากหลายเจนเนอเรชั่น หลากหลายแนวดนตรี สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เวทีประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2566 ภายใต้คอนเซปต์ “พลังแห่งดนตรี พลังแห่งทุกความเป็นไปได้” ที่จัดขึ้น โดยคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย จับมือกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 6 ค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทย อย่าง Muzik Move, LOVEiS Entertainment, Small Room, What The Duck, Warner Music Thailand และ XOXO Entertainmentและการเดินทางค้นหาสุดยอดวงดนตรีจากทั่วประเทศก็สิ้นสุดลงแล้ว ล่าสุด (22 ก.ย.) วงเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพ จาก Class A (ระดับมัธยมศึกษา) และ วงหน้าโรงเรียน จ.ศรีสะเกษ จาก Class B (ระดับบุคคลทั่วไป) สามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศจาก 300 วงดนตรีทั่วประเทศได้สำเร็จโดยมี นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมและมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทจากการต่อยอดความสำเร็จเข้าสู่ซีซั่นที่ 3 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสสำหรับเยาวชนและคนไทยที่มีใจรักทางด้านดนตรี เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาวงการดนตรีไทยกล่าวว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจส่งเสริมศักยภาพของคนไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คิง เพาเวอร์เปิดโอกาสและเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี“ความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีทุกคน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ต้องขอบคุณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ายเพลงที่เข้ามามีส่วนร่วม สปอนเซอร์ ทีมงานเบื้องหลังทุกคน รวมถึงเยาวชนไทยผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนที่เข้ามาแสดงความสามารถและพลังของคนไทย“ขอบคุณน้อง ๆ ที่ทำให้เห็นว่าฝันของน้อง ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งผมว่า พลังที่โชว์ออกมามันเห็นชัดว่า ประเทศไทยของเราเองมีความหวังขึ้นมาในหลาย ๆ ด้าน และแน่นอนว่า การแข่งขันย่อมมีผู้ชนะคนเดียว แต่เชื่อว่า น้อง ๆ ได้ชนะใจของใครหลายคน ทั้งยังได้เจอเพื่อนใหม่ วงใหม่ เจอบุคคลใหม่ ความรู้ใหม่ สิ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะติดตัวทุกคนไปจนถึงวันที่ก้าวสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพ”กล่าวถึงภาพรวมของโครงการปีนี้ไว้ว่า “THE POWER BAND 2023 Season 3” จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ภายใต้คอนเซปต์ “พลังแห่งดนตรี พลังแห่งทุกความเป็นไปได้” โดยมีการออดิชันจาก 5 สนามทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้รับกระแสเสียงตอบรับที่ดีมีวงดนตรีเข้าร่วมกว่า 300 วง และคัดเลือกเหลือ 30 วงสุดท้าย แบ่งเป็นประกอบด้วย วง New Cluster สังกัดอิสระ, วง สกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร, วง SG Band โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ, วง The PicLic Band โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่, วง The Humble โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา, วง Lyre Band โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก กรุงเทพฯ, วง The Abstract โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง, วง Chada Band โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต, วง I Love Wednesday โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ, วง ALICEMAN สังกัดอิสระ, วงเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ, วง ไข่ดาว โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี จ.นครปฐม, วง Hidden Track โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ, วง DS.RU.Band โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ และวง Lonely Pepperoni โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ซึ่งวงที่คว้าแชมป์ใน Class A ได้แก่และ Class B (ระดับบุคคลทั่วไป) จำนวน 15 วง ประกอบด้วย วง Airtemp กรุงเทพฯ, วง The Pump กรุงเทพฯ, วง Hornyboy กรุงเทพฯ, วง หน้าโรงเรียน จ.ศรีสะเกษ, วง Reunion จ.มหาสารคาม, วง อรชร จ.สมุทรปราการ, วง Berzurk จ.เชียงใหม่, วง Ground Zero จ.ลำพูน, วง UnToxic จ.ลำพูน, วง Four Man Toey จ.สงขลา, วง The Six Sons จ.ภูเก็ต, วง 01.00 p.m. กรุงเทพฯ, วง Dachshund กรุงเทพฯ, วง TOMs & JERRY จ.นครปฐม และวง อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานีและแชมป์ใน Class B (ระดับบุคคลทั่วไป) ได้แก่“ต้องขอบคุณคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และพันธมิตรทุกท่านที่ทำให้เวทีนี้เป็นการสร้างโอกาสที่แท้จริงให้เกิดพลังแห่งความเป็นไปได้ The Power Of Possibilities ในการพัฒนาวงการดนตรีไทยด้วยความยั่งยืนและที่สำคัญต้องขอบคุณผู้ร่วมแข่งขันทุกท่าน วันนี้เราเห็นพลังของทุกคนแล้ว เป็นพลังที่งดงาม พลังที่ไพเราะและหวังว่า พลังเหล่านั้นจะทำให้เสียงดนตรีที่ไพเราะได้แผ่กระจายไปทั่วประเทศ เป็นความหวังของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง”ด้านตัวแทนแชมป์ประจำซีซั่น 3 วงเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ก็ได้แชร์ประสบการณ์และความรู้สึกหลังแข่งขันจบไว้ว่า รู้สึกดีใจมาก เพราะช่วงแรกเกิดปัญหาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคต่าง ๆ ยิ่งเห็นการแสดงของผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น ต้องยอมรับว่า มีศักยภาพทุกวง ซึ่งทำให้เริ่มถอดใจกันพอสมควร แต่เพราะวันนี้วงเราตั้งใจมาโชว์ความสนุก ต้องการมาแบ่งปันความสุขให้ผู้ชม ดังนั้น พวกเราก็ต้องทำให้เต็มที่และสนุกไปกับมันก็พอ ซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก THE POWER BAND 2023 Season 3 กลับไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป“พวกเราเริ่มเดินสายประกวดได้ประมาณ 2 ปีแล้ว สำหรับการประกวดครั้งนี้ ใช้เวลาซ้อมนานพอสมควร เพราะต้องแบ่งทั้งเวลาเรียนและเวลาสอบ ซึ่งต้องขอบคุณทางคิง เพาเวอร์ และโครงการดี ๆ อย่าง THE POWER BAND 2023 ที่เห็นศักยภาพของเยาวชนไทย ให้พื้นที่ได้แสดงออกและเปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำในสิ่งที่พวกเรารัก ทั้งเรื่องดนตรีและการรักษาวัฒนธรรมไทยที่พวกเราต้องการสืบสานต่อไป”ทั้งนี้ นอกจากรางวัลชนะเลิศ วงดนตรีสากลระดับประเทศ Class A วงเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยังได้รับรางวัล Best Creative Award Class A และรางวัล Outstanding สำหรับผู้มีความสามารถดนตรีเป็นที่โดดเด่นอีกด้วยก่อนจะปิดท้ายความสำเร็จของซีซั่นที่ 3 อย่างสวยงาม ไปพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตจาก TATTOO COLOUR และศิลปินรุ่นน้อง SERIOUS BACON ที่ร่วมโชว์พลังเสียงในฐานะศิลปินไอดอลของงาน THE POWER BAND 2023 Season 3 ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการประกาศรางวัลรอบชิงชนะเลิศของเวทีประกวดวงดนตรีคุณภาพระดับประเทศ THE POWER BAND 2023 Season 3 ได้ที่ช่องทาง Facebook และ Instagram King Power Thai Power พลังคนไทย#KingpowerThaipowerพลังคนไทย #MusicPower #ThePowerBand # THEPOWEROFPOSSIBILITIES