“บาร์บีคิวพลาซ่า” บุกReady To Eat  ส่ง GON BOX GOเจาะกลุ่มคนเร่งรีบ

ผู้จัดการรายวัน360 -บาร์บีคิวพลาซ่า ผู้นำร้านอาหารปิ้งย่าง รุกตลาด Ready to Eat (RTE) ขยายความอร่อยจากเตาสู่กล่อง ดึงเอาอินไซต์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงาน คนที่ไม่อยากต่อคิวนาน ๆ หน้าร้าน หรือคนที่ไม่รู้จะสั่งอะไรทานหวังต่อยอดวันทำงาน ขยายตลาดดีลิเวอรี่เมนูพร้อมทาน ช่วง weekdayนายรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า “บาร์บีคิวพลาซ่าเองมักเริ่มต้นแคมเปญ รวมไปถึงการออกสินค้าเมนูใหม่ ๆ ด้วย Consumer Insight ที่เราเริ่มจาก Empathize กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในการสั่งดีลิเวอรี่มาทาน พบว่าลูกค้าในกลุ่มนี้มีความต้องการที่หลากหลายทั้งการทานในครอบครัว หรือสั่งมาทานกับเพื่อนร่วมงานแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่เช่นกันคือกลุ่มที่ชอบสั่งอาหารแบบปรุงสำเร็จมาเพื่อทานแบบสะดวกและรวดเร็ว บาร์บีคิวพลาซ่าเองที่ผ่านมาเราทำตลาดดีลิเวอรี่ได้ดีในการทานเป็นกลุ่ม เช่น เมนูเซ็ต DIY และเมนูชุดยืมเตาดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่อยากคงประสบการณ์การกินบาร์บีคิวพลาซ่า แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของเมนู GON BOX GO! อร่อยไว จากเตาสู่กล่อง ที่เราหยิบเอาเมนูซิกเนเจอร์ที่เสิร์ฟในร้าน อย่างหมูสไลซ์ พร้อมกะหล่ำปลีฝอย และน้ำจิ้มบาร์บีคิวพลาซ่า จัดเสิร์ฟลงกล่องในรูปแบบเมนูพร้อมทาน ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้นอกจากจะได้อร่อยเร็วแล้ว ยังได้ความอร่อยเหมือนได้นั่งกินบาร์บีคิวพลาซ่าที่ร้านปัจจุบันเมนูพร้อมทาน กำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมบนช่องทางดีลิเวอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันทำงาน ดังนั้นการออกเมนูนี้นอกจากจะเป็นการตอบอินไซต์ลูกค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างการรับรับรู้ถึงบริการดีลิเวอรี่ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบบาร์บีคิวพลาซ่า และกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ อีกด้วยสำหรับGON BOX GO อร่อยไว จากเตาสู่กล่อง มีเมนูใหม่ให้เลือกมากถึง 32 เมนู ในราคาเริ่มต้นที่ 149 บาท จำหน่ายทุกช่องทางดีลิเวอรี่ ได้แก่ GON Gang Delivery, Grab, LINE MAN, Robinhood, Shopee food และ Food Panda ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566​ เป็นต้นไป