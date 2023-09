ORเสียใจป้ายปั๊มล้มทับดับ 1ราย พร้อมรับผิดชอบ-เข้มตรวจสอบเสาป้ายฯทั่วปท.

OR ขอแสดงความเสียใจ กรณีป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จ.ชลบุรี ล้มจากกระแสลมแรงทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บเล็กน้อย 1ราย พร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างดีที่สุด และเร่งตรวจสอบเสาป้ายสถานีบริการทั่วประเทศนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริการด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่าบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ถนนสุขุมวิท ขาออก กม. 120 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ล้ม จากพายุและกระแสลมรุนแรง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเศษกระจกบาด 1 ราย ซึ่งได้รับการดูแลจากแพทย์เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อาการเป็นปกติแล้ว โดย OR และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาดังกล่าวพร้อมรับผิดชอบและช่วยเหลือ ดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหายสำหรับป้ายสถานีบริการฯ ที่เกิดเหตุ ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมเป็นประจำทุก 3 ปี แต่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น แห่งนี้ มีการตรวจเป็นประจำทุก 2 ปี โดยล่าสุดได้ตรวจสอบไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 แต่จากพายุและกระแสลมรุนแรง จนทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น จะเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น โดยเร่งส่งวิศวกรเข้าตรวจสอบเสาป้ายสถานีบริการทั่วประเทศ หากพบเสาป้ายที่มีจุดบกพร่องจะเร่งแก้ไข เสริมกำลังใหม่ให้มีความปลอดภัย แต่หากพบเสาป้ายที่มีความเสี่ยงมากจะดำเนินการเปลี่ยนเสาใหม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก