GC มอบรางวัลโครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” ชิงทุนการศึกษารวม 660,000 บาท

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา GC มอบรางวัลในโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8 ในหัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” โดยความพิเศษในปีนี้ นอกจากผลงานภาพวาดระบายสี มีผลงานประติมากรรมต้นแบบเป็นปีแรก ที่ได้รับการสร้างสรรค์ไอเดียจากเยาวชน เพื่อตอบโจทย์การดูแลโลกไปด้วยกันกล่าวว่า “GC จัดโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8” มุ่งหวังให้น้องๆ และเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน มีแนวคิดที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ น้องๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผสานความรู้รอบตัว ผ่านผลงานศิลปะการออกแบบประติมากรรม และการวาดภาพระบายสี”“หัวข้อการสร้างสรรค์ผลงานในปีนี้คือ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” โดยผลงานทุกชิ้นมีการนำเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์และมีความสวยงาม สะท้อนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมปกป้องโลกใบนี้ ผ่านทักษะการใช้ลายเส้น การให้โทนสี และการสร้างผลงานแบบ 3 มิติ (ประติมากรรมต้นแบบ) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและให้ความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน รวมไปถึงวิธีการปรับตัวในโลกยุคปัจจุบัน ที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ได้ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานของเด็ก ๆ และเยาวชนอย่างมีคุณค่า” ดร.คงกระพัน กล่าวในปีนี้ โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายเกี่ยวกับการสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน การแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC: มหัศจรรย์ปิโตรเคมีสำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8ประกอบด้วย1.ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)2.หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center หรือ RISC) และศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบปี 25623.Design Director & Owner, Beyond Living Co., Ltd. ดีไซเนอร์ด้านผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลและสิ่งทอ และมีผลงานศิลปะอัพไซเคิลจัดแสดงนิทรรศการและหอศิลป์ เช่น นิทรรศการ The Sea Ghost and Beyond, นิทรรศการเดี่ยวผลงานศิลปะทอ เป็นต้น4.Miss Earth Thailand 2021 และฑูตสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว และเป็นนักอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท :ป.6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท :ป.5 โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท :ป.5 โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพฯ- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 9 รางวัล- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท :ม.2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท :ม.2 โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท :ม.1 สถาบันสอนศิลปะ บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ จ.ตรัง- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 7 รางวัล- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท :ม.4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท :ม.4 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จ.อุบลราชธานี- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล :ม.5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลาม.5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลาม.6 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จ.เลย- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 8 รางวัล- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท :ม.5 สถาบันสอนศิลปะ บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบจ.ตรัง- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท :ม.4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจ.อุดรธานี- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท :ปี 3 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท :ปี 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม