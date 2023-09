ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดโครงการ Schneider Electric Sustainability Impact Awards ปี 2 เปิดโอกาสให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ร่วมส่งผลงานด้านความยั่งยืนได้

เปิดตัวครั้งแรกในปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่พันธมิตรในระบบนิเวศของชไนเดอร์ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ยั่งยืน และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีนี้ ชไนเดอร์ได้ขยายขอบข่ายการพิจารณาให้ครอบคลุมบริษัทที่เข้าเกณฑ์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์ รวมถึงคู่ค้าด้านช่องทางจำหน่ายก็ตาม โดยมีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกในวงกว้างมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ผ่านการดำเนินงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาด และการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะระดับโลกในเดือนเมษายน 2567ได้แก่เป็นการมอบรางวัลแก่พันธมิตรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ยั่งยืน ด้วยการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนเป็นการมอบรางวัลแก่ลูกค้าที่แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในการลดคาร์บอนในการดำเนินงานของตนเองเป็นการมอบรางวัลให้ซัพพลายเออร์ที่มีส่วนร่วมในโครงการ Zero Carbon จากความริเริ่มของชไนเดอร์ ที่มุ่งเป้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลก 1,000 บริษัท ภายในปี 2568นอกจากนี้ ชไนเดอร์ ยังได้ปรับเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลในแนวทางที่ให้ความยั่งยืนแบบบูรณาการมากขึ้น โดยยังคงมุ่งเน้นที่ความพยายามในการลดคาร์บอนของผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งการลดและแทนที่ ขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาให้ครอบคลุมวงกว้างมากขึ้น สำหรับความพยายามขององค์กรต่างๆ ในการสร้างอนาคตไฟฟ้า 4.0 ผ่านการดำเนินงาน ทั้งเรื่องการวางกลยุทธ์ การปรับใช้ดิจิทัล การลดการปล่อยคาร์บอน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตลอดจนการติดตั้งเครื่องมือดิจิทัล และเทคโนโลยี รวมไปถึงตัวอย่างของผลกระทบและนวัตกรรมอื่นๆ นอกจากการได้รับการยอมรับอันทรงคุณค่าแล้ว ผู้ได้รับรางวัลยังได้ประโยชน์ในแง่ของการเป็นที่ประจักษ์จากทั่วโลก ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ“เรามีภารกิจร่วมกัน ในการเร่งดำเนินการตามแนวทางสู่การเป็น Net Zero โดยสำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวโครงการ Sustainability Impact Awards ประจำปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่ได้รวมเอาลูกค้า และซัพพลายเออร์ของเรามาเข้าร่วมในโครงการด้วย นอกเหนือจากคู่ค้า การเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นคือขุมพลัง และเราหวังที่จะเผยแพร่และเพิ่มศักยภาพให้กับระบบนิเวศของพันธมิตรเรา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง”กล่าวผู้เสนอชื่อเข้าร่วมโครงการสามารถ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งวันสุดท้ายในการส่งผลงานคือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยชื่อที่ได้รับการเสนอพร้อมผลงานทั้งหมด จะถูกคัดเลือกเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อชิงรางวัลระดับโลก โดยจะมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศระดับโลกในเดือนเมษายน ปี 2567รางวัล Sustainability Impact Awards ประจำปี 2566 (ครั้งที่ผ่านมา) มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 241 ชิ้นจากพันธมิตรช่องทางจำหน่ายทั่วโลก โดยในจำนวนนี้ มีผู้ชนะเลิศ 6 รายทั่วโลก ที่ได้รับรางวัลผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรม และความพยายามในการลดคาร์บอนโครงการ Sustainability Impact Awards ประจำปี 2567 ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ให้กับความร่วมมือของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในโครงการความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของชไนเดอร์ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างศักยภาพให้กับระบบนิเวศด้านคู่ค้าของชไนเดอร์ในวงกว้าง เพื่อส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ล่าสุดยังได้มีการเปิดตัว Schneider Electric Sustainability School ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาฟรี สำหรับบริษัทต่างๆ ทั่วโลกเพื่อเร่งเส้นทางสู่การลดคาร์บอนในองค์กรได้เร็วยิ่งขึ้น