“โอ้กะจู๋” เปิดสาขา2 Drive – Thru ในพีทีที สเตชั่น สาขาแฟลกชิป วิภาวดี 62

OR เปิดตัว “โอ้กะจู๋” รูปแบบ Drive – Thru ใน พีทีที สเตชั่น สาขาแฟลกชิป วิภาวดี 62 จัดเต็มเมนูคนรักผัก เอาใจลูกค้าสายสุขภาพนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR พร้อมด้วย นายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน OR ร่วมเปิดตัวร้าน “โอ้กะจู๋” Drive Thru ใน พีทีที สเตชั่น สาขาแฟลกชิป วิภาวดี 62 ส่งตรงเมนูสุขภาพที่เน้นความสดใหม่ถึงมือลูกค้าอย่างสะดวกรวดเร็วนายสุชาติ เปิดเผยว่า “ร้าน “โอ้กะจู๋” รูปแบบ Drive Thru ใน พีทีที สเตชั่น สาขาแฟลกชิป วิภาวดี 62 เป็นสาขาที่ 2 หลังจากได้ที่ OR ได้เปิดทำการสาขาแรกที่ พีทีที สเตชั่น เวสต์วิลเลจ บางใหญ่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้วิเคราะห์จากเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่นิยมใช้บริการครบวงจรใกล้บ้าน พร้อมมองหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงง่ายและสะดวก แต่ยังเน้นให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ร้านโอ้กะจู๋ Drive Thru จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ OR ได้มอบให้กับลูกค้าภายใน พีทีที สเตชั่น สาขาแฟลกชิป วิภาวดี 62 แห่งนี้ นอกเหนือจากร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 15 แบรนด์ร้าน “โอ้กะจู๋” สาขา พีทีที สเตชั่น แฟลกชิป วิภาวดี 62 บนพื้นที่ใช้สอยขนาด 440 ตารางเมตร รองรับลูกค้าได้กว่า 180 คน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “From Farm to Table” ที่เน้นเสิร์ฟผักออร์แกนิกสดใหม่คุณภาพดีจากสวน พร้อมให้บริการทั้งแบบ Drive Thru, Dine-In, Takeaway และ Delivery โดยเน้นไปที่เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งเมนูสลัด สปาเก็ตตี้ อาหารจานเดียว และของทานเล่น ด้วยรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภค ในราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงเมนูพิเศษที่มีขายเฉพาะสาขา Drive Thru อาทิ ฟิชทาโก้แรพ สลัดไก่ย่างโซบะ ข้าวโบล์วแซลมอนกุ้งอะโวคาโด Sweet Potato Fries Fish&Chips ทรัฟเฟิลแฮมชีสโทส และ ACAI BOWL ให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานอย่างสะดวก ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 เป็นต้นไปการจับมือระหว่าง OR และ โอ้กะจู๋ ปัจจุบันได้มีการบริหารงานร้าน “โอ้กะจู๋” ร่วมกันไปแล้วทั้งสิ้น 4 ร้าน ในรูปแบบสาขาในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และมีการจำหน่ายอาหารแบบ Grab & Go ผ่านร้าน Café Amazon อีกรวมกว่า 250 สาขา พร้อมมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย