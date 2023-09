กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชวนลิ้มรสความอร่อยสไตล์อเมริกัน จัดงาน “Taste of America” ชวนชิม ชวนช้อป วัตถุดิบชั้นเลิศส่งตรงจากอเมริกา

กูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมกับ กระทรวงเกษตรประเทศอเมริกา (USDA) ประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพ จัดงาน “Taste Of America” ชวนลิ้มรสความอร่อยสไตล์อเมริกัน กับหลากหลายวัตถุดิบชั้นเลิศ ส่งตรงจากประเทศอเมริกา งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 13 กันยายน 2566 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พร้อมส่งตรงความอร่อยถึงบ้าน เมื่อสั่งผ่านบริการ Call To Order หรือ ช้อปออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.comกูร์เมต์ มาร์เก็ต ตอกย้ำความเป็นความเป็นที่สุดของพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานระดับโลกรวบรวมของดี ของอร่อยที่คนไทยคุ้นเคย ส่งตรงจากอเมริกามาไว้ในงาน Taste Of America เพื่อตอกย้ำการเป็นเมืองแห่งของอร่อย สวรรค์ของนักชิม (The States Of Gourmet’s Delicacy) ให้เหล่านักชิมได้ลิ้มรสความอร่อยสไตล์อเมริกันแท้ ไม่ว่าจะเป็นอาร์ติซานชีสชื่อดังจากรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐวิสคอนซิน อาทิ แคลิฟอร์เนียอาร์ติซานชีส (FISCALINI OLD WORLD CHEDDAR) ชีสทำมือจาก Master Cheesemaker ส่งตรงจากแคลิฟอร์เนีย รสชาติเข้มข้นจากการบ่มนานถึง 14 เดือน มีกลิ่นหอมคล้ายถั่วรมควัน ได้รับรางวัลชีสยอดเยี่ยม, แคลิฟอร์เนียอาร์ติซานชีส (POINT REYES TOMARASHI) อาร์ติซานชีส ชีสทำมือ จากแคลิฟอร์เนียอีกหนึ่งชนิดที่โด่งดังจากการรวมตัวกันระหว่างโทม่าออริจินอลและชิจิมิโทการาชิ หรือเครื่องเทศปรุงรสฉบับญี่ปุ่น, เนื้อริบอายอเมริกา เกรดไพร์ม (U.S. PRIME RIB-EYE BEEF) เนื้อวัวสายพันธ์แองกัส คุณภาพเยี่ยมจากประเทศอเมริกา มีความนุ่มเนื่องจากปริมาณไขมันแทรกสูง มีกลิ่นหอมของเนื้อ รสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์, เนื้อปลาอลาสก้าแบล็คคอด (ALASKA BLACK COD FILLET) เนื้อปลาอลาสก้าแบล็คคอด ในท้องทะเลลึกแถบอลาสก้า ปลาที่ได้รับการขนานนามว่า มีรสชาติดีที่สุด เนื้อสัมผัสนุ่มละมุนลิ้น รสชาติหวานละลายในปาก, องุ่นแดงกลิ่นลิ้นจี่ (CALIFORNIA SWEET SCARLET GRAPE) องุ่นแดงไร้เมล็ดกลิ่นลิ้นจี่ สายพันธุ์ Sweet Scarlet จากแคลิฟอร์เนีย รสหวานฉ่ำ เปลือกบาง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ, ล็อบสเตอร์ต้มสุก (MAINE LOBSTER) กุ้งมังกร ล็อบสเตอร์ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก ตัวโต กล้ามใหญ่ เนื้อแน่นหวานอร่อย, นอร์ธเวสต์ เชอร์รี (NORTHWEST CHERRY) เชอร์รีคุณภาพดี ส่งตรงจากวอชิงตัน ผลใหญ่ เนื้อแน่น หวานฉ่ำ กรอบ อร่อย, แอปเปิล วอชิงตัน (WASHINGTON COSMIC CRISP APPLE) แอปเปิ้ลสายพันธุ์ Cosmic Crisp รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยว กรอบแน่น ฉ่ำชื่นใจ จุดเด่นคือเนื้อแอปเปิลจะไม่เปลี่ยนสีแม้หั่นไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมง และช็อกโกแลตนมสอดไส้ถั่วลิสงบดละเอียด (REESE’S NUTRAGEOUS) ช็อกโกแลตนมสอดไส้ถั่วลิสงกรุบกรอบและคาราเมลหวานมัน และอื่นๆ อีกมากมายนอกจากนี้ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์แห่งความอร่อยสุด Exclusive พบบริการสุดพิเศษจากเคาน์เตอร์ “เชฟ เซอร์วิส” กับ 2 เมนูจาก You Hunt We Cook เอาใจสายเบอร์เกอร์และคนรักเนื้อต้องร้องว้าว! กับเมนู “ดับเบิ้ลเบอร์เกอร์เนื้อยูเอสและชีสแคลิฟอร์เนียลาวา” (Lava California Cheese & Double U.S. Beef Burger) เบอร์เกอร์โฮมเมดเนื้อวัวบดส่งตรงจากอเมริกา ด้านนอกมีความกรอบเกรียม ด้านในคงความชุ่มฉ่ำ เพิ่มเติมด้วยชีสลาวาที่ผสมผสานชีสหลากหลายชนิดจากแคลิฟอร์เนีย หัวหอมทอด ตัดเลี่ยนด้วยแตงกวาดอง เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบเหมือนได้รับประทานอยู่ที่ประเทศต้นตำรับ และอีกหนึ่งเมนูพิเศษ เอาใจสายรักสุขภาพ กับเมนู ปลาอลาสก้าแบล็คคอดซอสวอชิงตันแอปเปิล (Grilled Alaska Black Cod with Washington Apple Sauce) เนื้อปลาอลาสกันแบล็คคอดราดด้วยแอปเปิ้ลซอส เนื้อซอสทำจากแอปเปิลวอชิงตัน ทานคู่กับผักย่าง โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสของปลาที่นุ่มละมุนลิ้น ตัดกับซอสรสชาติหวานอมเปรี้ยว เมนูที่ สำหรับคนรักสุขภาพ หรือลูกค้าที่ต้องการสัมผัสรสชาติความอร่อยและคุณภาพของวัตถุดิบชั้นเลิศจากประเทศอเมริกา สามารถเลือกวัตถุดิบมาให้เชฟรังสรรค์เมนูสุดพิเศษง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์ You Hunt We Cookพบกับพิธีเปิดงาน Taste of America จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาสยามพารากอน โดยได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูต โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมงาน ภายในงานพบกับการปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบสดใหม่ ส่งตรงจากประเทศอเมริกา โดย เชฟเชน กับเมนู สเต๊กเนื้ออเมริกัน แบล็ค แองกัส ไพร์ม ราดด้วยแคลิฟอร์เนียบลูชีส (United States, Black angus prime, sauce au bleu, smoked point Reyes California blue cheese) เมนูสุดพรีเมี่ยมสร้างสรรค์โดยเชฟเชนคนดังจากร้าน Quince นำเนื้อ black angus prime สุดพิเศษ นำเข้าโดยจาโกต้า คัดสรรส่วนที่ดีที่สุดของชิ้นเนื้อคุณภาพ นำมาดรายเอจจนได้รสชาติที่เข้มข้น จากนั้นย่างจนหอมนุ่มลิ้นแบบมีเดียมแรร์ ราดด้วยซอสแคลิฟอร์เนียออริจินัลบลูชีสสุดพิเศษสไตล์แคลิฟอร์เนีย อร่อยล้ำด้วยบลูชีสเข้มข้นทำจากน้ำนมดิบสูตรลับเฉพาะดั้งเดิมแคลิฟอร์เนียส่งตรงถึงผู้บริโภคชาวไทยได้ลิ้มลองชวนลิ้มรสความอร่อยสไตล์อเมริกันแท้ได้ในงาน “Taste of America” ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 13 กันยายน 2566 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พร้อมส่งตรงความอร่อยถึงบ้าน เมื่อสั่งผ่านบริการ Call To Order หรือ ช้อปออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.com หรือสามารถติดตามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Gourmet Market Thailand