“เซ็นกรุ๊ป” ทุ่ม 50 ล.ขยายสาขา ลุย4 เมืองท่องเที่ยวรับทัวร์ริสต์

ผู้จัดการรายวัน360 - เซ็น กรุ๊ป เดินหน้าขยายสาขา ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท ปักหมุดบนทำเลเมืองท่องเที่ยว พัทยา ภูเก็ต สมุย และหัวหิน ลุยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย มั่นใจครึ่งปีหลังการขยายสาขานี้จะช่วยผลักดันยอดขายเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 10 – 15%นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า “จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยล่าสุด คาดภาพรวมตลาดร้านอาหารมีมูลค่าประมาณ 4.35 แสนล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 7.1 จากปี 2565 โดยมีปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ส่งสัญญาณบวกฟื้นตัว สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆประกอบกับข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าในช่วงครึ่งปีแรกสถานการณ์การท่องเที่ยวมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งเป็นผลจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทย ยอดสะสมตั้งแต่ มกราคม – กรกฎาคม 2566 สูงกว่า 37 ล้านคน และคาดว่าช่วงครึ่งปีหลังจะยังคงเติบโตได้ดีขึ้นอีกทั้งนี้ทางเซ็น กรุ๊ป มองเห็นถึงทิศทางการเติบโตและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ พร้อมปรับกลยุทธ์เล็งเป้าเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว เลือกทำเลขยายสาขาบนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายยอดนิยมอย่าง พัทยา ภูเก็ต สมุย และหัวหินส่วนแผนการขยายสาขา เฉพาะสาขาที่ลงทุนเอง ของเครือเซ็น กรุ๊ป ได้แก่1. ‘พัทยา’ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี กว่า 5 ล้านคน ในขณะที่อัตราตัวเลขยอดทราฟฟิกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา เพิ่มขึ้นกว่า 80% จากปีก่อน ซึ่งมีกลุ่มที่ยังคงครองอันดับ 1 คือชาวไต้หวัน 35% รองลงมาคือ ชาวจีน 30% ตามด้วยชาวฮ่องกง 9% และอื่น ๆ ทั้งหมดนี้เป็นข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าแลนมาร์คแห่งนี้ยังคงเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างดีสอดคล้องกับแผนในขยายสาขาของเครือเซ็น กรุ๊ป ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการลงทุนขยายสาขาของ 5 แบรนด์ในเครือ คือ De Tummour, ZEN Restaurant, AKA Yakiniku, On the Table และ Din’s สู่ทัวร์ริสต์มอลล์ อย่าง ‘ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา’ โดยเริ่มจาก De Tummour และ On the Table ที่เปิดสาขาในเดือนกันยายนนี้ และอีก 3 แบรนด์ ที่จะทยอยเปิดสาขาในเดือนธันวาคมนี้2. ‘ภูเก็ต’ กับแบรนด์ ZEN Restaurant ที่ได้เปิดสาขาที่ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในขณะที่มี ZEN Restaurant และ On the Table สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า, ZEN Restaurant และ AKA Yakiniku เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อยู่แล้ว คาดตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวภูเก็ตเพิ่มขึ้นอีก จากเดิมที่มียอดสะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสูงกว่า 4 ล้านคน3. ‘สมุย’ ยังคงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอันดับต้น ๆ อ้างอิงจากยอดสะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1.5 ล้านคน โดยมีแบรนด์ On the Table เปิดสาขาที่เซ็นทรัล สมุย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา4. ‘หัวหิน’ เมืองที่ได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง ปักหมุดหมายที่แบรนด์ AKA Yakiniku บนศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ที่เปิดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่หรือคนในพื้นที่ที่ชื่นชอบการทานปิ้งย่างและความคุ้มค่า“การต่อยอดการเติบโตของธุรกิจอาหารของ เซ็น กรุ๊ป ผ่านแบรนด์ในเครือที่รุกขยายสาขาบนเมืองท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัด พร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในไทย คาดว่าภายในสิ้นปี 66 นี้ สาขาในเมืองท่องเที่ยวนี้จะช่วยผลักดันให้ยอดขายเติบโตได้เพิ่มอีกกว่า 10 - 15%” นายบุญยง กล่าว