Dusit Edu Fair & Alumni Market Village พื้นที่รวบรวมความสำเร็จศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี

ในฐานะสถานศึกษา นอกจากมีหน้าที่ให้ความรู้และทักษะแก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่แล้ว อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือ ผู้เรียนจะต้องสามารถนำความรู้และทักษะที่ร่ำเรียนมานั้นไปประกอบสัมมาอาชีพได้ ดังนั้นหนึ่งในมาตรวัดความสำเร็จของสถานศึกษาคงหนีไม่พ้นบรรดาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลิตผลความสำเร็จของวิทยาลัย เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่เปิดสอนทางด้านธุรกิจบริการโดยเฉพาะในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้ร่วมกับโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และ The Food School Bangkok อีก 2 สถานศึกษาในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดงาน Dusit Edu Fair & Alumni Market Village 2023 ขึ้น ณ โซน MUNx2 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของทั้งสามสถาบัน รวมทั้งเปิดเวทีให้อาจารย์และศิษย์เก่าผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันมาแสดงความสามารถผ่านการจัดเวิร์กช็อป โชว์ และเสวนาในหัวข้อต่างๆ แต่ไฮไลท์ของงานคงหนีไม่พ้นบูธร้านค้ากว่า 50 บูธของศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตที่เรียกให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาภายในศูนย์การค้าซีคอนสแควร์มาเลือกหาสินค้าสารพัดชนิด ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ และบริการต่างๆ ตลอด 3 วันของการจัดงานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรม กลุ่มดุสิตธานี มากล่าวเปิดงาน โดยทายาทรุ่นที่ 3 ของดุสิตธานีได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันโดยเฉพาะหลังการฟื้นตัวจากโควิด-19 ความท้าทายของธุรกิจบริการไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพไปในช่วงที่โรคกำลังระบาดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเร่งหากำลังคนเพื่อรองรับการกลับมาเติบโตของการท่องเที่ยว กลุ่มดุสิตธานีจึงลงทุนในกลุ่มธุรกิจการศึกษามากขึ้น อย่างเช่น The Food School Bangkok ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี ที่เมื่อ 30 ปี ก่อนท่านเล็งเห็นว่า การที่อุตสาหกรรมบริการจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น เราต้องสร้างบุคลากรของเราเอง โดยในอนาคต กลุ่มดุสิตฯ วางแผนจะขยายธุรกิจการศึกษาไปยังประเทศอื่นๆ ด้วยด้านคุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า ศิษย์เก่ามีความสำคัญยิ่งต่อสถาบันการศึกษา เพราะชื่อเสียงของสถาบันก็สร้างขึ้นจากความสำเร็จของศิษย์เก่า เพราะศิษย์เก่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอยากเดินรอยตาม ในขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ต้องรู้ว่า ภาคอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรแบบไหน และเราต้องปลูกฝังอะไรให้ผู้เรียนบ้าง เพื่อที่พวกเขาจะกลายเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอนาคตนอกจากนี้ผู้บริหารของอีก 2 สถาบันการศึกษาในเครือดุสิตธานี ได้แก่ คุณสุชาดา สถาปิตานนท์ ผู้บริหารโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และ คุณไอรินทร์ ศรีโอฬารรุจน์ ผู้อำนวยการฝ่าย Admission and Marketing The Food School Bangkok ยังมาร่วมกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงานในฐานะผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานงาน Dusit Edu Fair & Alumni Market Village 2023 จึงสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของทั้งสามสถาบันในเครือดุสิตธานี เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า สถานศึกษาถือเป็นต้นทางของความสำเร็จนั่นเอง