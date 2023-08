เมืองไทยประกันชีวิต ชวน “บิวกิ้น-พีพี” จัดกิจกรรม “ZYndromes x MTL Station” สเตชันสุขภาพคนเจนใหม่

หรือเปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน ประกันชีวิต และ ความคุ้มครองสุขภาพ เดินหน้าเปิดประสบการณ์แห่งความสุขและรอยยิ้ม เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องภายใต้คอนเซ็ปต์ล่าสุดชวนและตัวแทนคนเจนใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ร่วมปลุกกระแสคนรักสุขภาพ จัดกิจกรรมเปิดเทรนด์ความคุ้มครองสุขภาพ ตอบโจทย์ทุกความกังวลของคนรุ่นใหม่ ในโมเม้นท์สุดฟิน พร้อมกระทบไหล่อย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยถือเป็นตัวแทนของคนเจนใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน ซึ่งรวมไปถึงการเลือกความคุ้มครองสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นลูกค้าจริงที่ให้ความไว้วางใจเลือกความคุ้มครองสุขภาพจาก “เมืองไทยประกันชีวิต” ในการสร้างความอุ่นใจและปิดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ ทำให้สามารถบาลานซ์ทั้งการทำงานและสุขภาพไปพร้อมกันได้อย่างเต็มที่ เพราะโดดเด่นด้วยแบบประกันที่หลากหลายและเข้าใจทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์สำหรับความคุ้มครองสุขภาพมาแรงที่เหมาะสำหรับคนเจนใหม่ อาทิ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองเหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ครอบคลุมตั้งแต่โรคเล็กโรคแรง ๆ โรคทั่วไป อุบัติเหตุ เบี้ยไม่แพง แอดมิตก็เหมาจ่ายในวงเงินเดียว นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาลทั่วไทย ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี ปรับเปลี่ยนแผนได้ ถ้ามีสวัสดิการเลือกแผนมีความรับผิดส่วนแรก เบี้ยถูกลงอีก และเมื่อถึงวัยเกษียณ ยังเลือกปรับเปลี่ยนแผนได้ เพื่อให้ตรงความต้องการ และสอดรับกับสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก (Convertible Option) ตอนเกษียณ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ และหากกังวลกับค่ารักษากรณีเป็นโรคร้ายแรง ยังสามารถพลัสความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus) หรือจะซื้อเพิ่มความคุ้มครองเสริมพิเศษ อาทิ ค่าตรวจสุขภาพ ทำฟัน และดูแลสายตา เป็นต้นอย่างไรก็ตาม การวางแผนการทำประกันสุขภาพสำหรับคนเจนใหม่ ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นการวางแผนทางการเงิน ในส่วนของการบริหารค่าใช้จ่ายของตัวเองและครอบครัวในกรณีเจ็บป่วย เพื่อไม่ให้กระทบกับเงินออม เพราะในปัจจุบันมีโรคภัยเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่ในกลุ่มคนที่สูงอายุ แต่ในกลุ่มคนอายุน้อยก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน ไม่ว่าโรคเล็ก ๆ หรือโรคแรง ๆ อย่างโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถเต็มที่กับชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน จึงควรจะต้องวางแผนรับมือเรื่องสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำว่าเมืองไทยประกันชีวิตเราตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี และเราพร้อมสนับสนุนให้คนเจนใหม่สามารถเข้าถึงความคุ้มครองสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และความคุ้มครองสุขภาพ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนเจนใหม่ รวมทั้งคนทุกเพศทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกบทบาทของชีวิตที่ต้องรับผิดชอบ ได้อย่างเหมาะสมและเข้าถึงได้จริง” นายสาระ กล่าว* กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย- ความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus) จะคุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและ/หรือโรคไตวายเรื้อรังสำหรับวิธีการบำบัดรักษาตามที่บริษัทฯ กำหนด- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์- กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่หมายถึงกรมธรรม์ที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขไม่ถูกยกเลิก ขาดการต่ออายุหรือครบกำหนดสัญญา- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยคำเตือน : ผู้ซื้อความทำความเข้าในใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง#BKPPxMTL #ZYndromesStation #MuangThaiLife #เมืองไทยประกันชีวิต