“กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง” เดินหน้าเคียงคู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้เติบโตไปด้วยกัน เร่งจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050

“กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง” เดินหน้าเคียงคู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้เติบโตไปด้วยกัน เร่งจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050กว่า 76 ปี ของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง หรือ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตน้ำตาลเอกชนรายแรกของเมืองไทย แบรนด์ที่หลายคนรู้จักกันดีในนาม “TRR” และ “Lin” ที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ขับเคลื่อนวงการน้ำตาลไทย ซึ่งนับว่าไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับต้น ๆ ของเอเชีย“ทุกเมนู ไม่ใช่ว่าใช้น้ำตาลอะไรก็ได้ แล้วอาหารจะอร่อย แต่ละเมนูจะมีน้ำตาลชนิดพิเศษที่ทำออกมาแล้วเมนูนั้นจะอร่อยขึ้น” คุณอัจฉรา งานทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้บอกเล่าถึงแนวคิดของการสร้างสรรค์และครีเอทน้ำตาลรูปแบบต่างๆในความเป็น Sweet Creation ตัวจริงเรื่องน้ำตาล รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มให้ความหวานทดแทนน้ำตาลที่ปรับตัวตามเทรนด์ของผู้บริโภคกลุ่มคนรักสุขภาพซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทให้ความสำคัญแล้ว “ต้นน้ำ” ของอุตสาหกรรม ก็สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากเป็นการวางรากฐานของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สานต่อไปจนถึงเรื่องของการสร้างความยั่งยืน “เกษตรกรชาวไร่อ้อย” ของบริษัทที่ได้รับการดูแลเสมือนคนในครอบครัว พร้อมกับนโยบายมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการมุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิต ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนรอบข้าง ที่สำคัญกระบวนการผลิตน้ำตาลในโรงงานของไทยรุ่งเรือง เป็นไปตามแนวทาง zero waste โดยการนำกากอ้อยไปทำเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหมุนเวียนในโรงงาน และมีการบริหารน้ำใช้ที่เก็บกักจากน้ำฝน สำหรับใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตของโรงงาน โดยไม่ต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ“การส่งเสริมวัตถุดิบที่ยั่งยืน ด้วยการจัดทำโครงการ BONSUCRO มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลยั่งยืน” ถือเป็นโครงการหลัก ที่ปูแนวทางให้เกษตรกรสามารถจัดการไร่อ้อยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลระดับโลก BONSUCRO ถึง 4 แห่ง จาก 6 แห่ง ของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ส่งผลให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการจัดการในไร่อ้อยอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแล การใช้เครื่องจักรกล ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการอบรมเกษตรกรในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในไร่อ้อย ซึ่งคุณอัจฉรายอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าไปพูดคุยให้เกษตรกรเข้าใจและร่วมโครงการ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของบริษัท จึงค่อยๆทำความเข้าใจและสื่อสารกับเกษตรกร ส่งเสริมให้มีรายได้อย่างยั่งยืนด้วยการจัดการไร่อ้อยแบบไม่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คุณอัจฉรายังกล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกว่า “หากไม่เริ่มเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนเดิม และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า”ทั้งนี้บริษัทยังมีเป้าหมายในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เพื่อจะได้ทราบว่าในกระบวนการผลิตของบริษัทมีการปลดปล่อยคาร์บอนในส่วนไหน เพื่อหาวิธีการจัดการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะได้การรับรองภายในปีนี้ รวมถึงตั้งเป้าหมายสู่ Net zero ในปี 2050 ซึ่งถือเป็นแผนระยะยาวในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ คุณอัจฉรายังกล่าวอีกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ แต่การมีเน็ตเวิร์คที่กว้างขวาง ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Thailand Supply Chain Network (TSCN) เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย ที่เป็นการรวมตัวขององค์กรเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์จากการลงทุน เพิ่มพูนการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงTSCN Platform เครือข่ายสังคมธุรกิจออนไลน์ที่เชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพจากหลากหลาย อุตสาหกรรมเข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว เป็นข้อดีที่ทำให้สามารถค้นหาธุรกิจอื่นๆ และเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย พร้อมเชิญชวนกลุ่มบริษัทอื่นๆ มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ TSCN ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจได้เติบโตขึ้น