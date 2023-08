อายิโนะโมะโต๊ะ รับรางวัล “3Rs Award” ตั้งเป้าหมายสู่การฝังกลบขยะเป็นศูนย์ในทุกสถานประกอบการ

สำหรับ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill" นี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มานับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs ภายในโรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการนำกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดและกำจัด ไปพร้อม ๆ กับการหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของเสีย โดยมีเป้าหมายไปสู่การสามารถใช้ประโยชน์จากของเสียได้ทั้งหมด 100% จนเหลือขยะฝังกลบเป็นศูนย์ หรือเรียกว่า “Zero Waste to Landfill” สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความยั่งยืนของโลก ด้วยการบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) และมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยทุกโรงงานและสถานประกอบการของเราต่างยึดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดต่อการอนุรักษ์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ การมุ่งลดของเสียในกระบวนการจัดจำหน่าย ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดตามหลักการ 3Rs และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตโดยก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ครอบคลุมถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งมอบขยะอุตสาหกรรมไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าแทนการฝังกลบ หรือการพัฒนา “น้ำหมัก” ที่เหลือจากกระบวนการผลิตผงชูรสให้กลายเป็น “ปุ๋ยน้ำ” ส่งกลับคืนสู่ภาคการเกษตร เป็นต้น นับเป็นการเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่าให้กับของเหลือ ซึ่งตอบรับกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการฝังกลบขยะเป็นศูนย์ได้สำเร็จในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ" (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ที่เรายึดมั่นเสมอมา