มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯผนึกภาคีเครือข่ายร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพป่าให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) บริษัท บางจาก คอร์ปอเชั่น จำกัด(มหาชน)(BCP)พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์และเสวนาในหัวข้อ นโยบายของภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายวิศน สุนทราจารย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(OR)เปิดเผยว่า OR ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพันธมิตรทั้ง 14 องค์กร ในดำเนินโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพป่าให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ผ่านการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนดูแลรักษาป่าร่วมกับการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยในปี 2566 OR ได้เข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากพื้นที่ป่าชุมชน รวม 8,100 ไร่ ภายใต้การดำเนินโครงการหลัก พื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 100,000 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมายการปลูกป่าร่วมกับกลุ่ม ปตท. จำนวน 2 ล้านไร่อีกด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR’s SDG หรือ SDG ในแบบของ OR ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 ต่อไปนางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)( BCP)กล่าวว่า บางจากฯเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯเพื่ออนุรักษ์พื้นที่กันไฟป่ากันการบุกรุกรักษาความหลากหลายทางชีวภาพสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตจากป่าส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าให้ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานBCP316 NETเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย Carbon Neutralityในปี 2030และ Net Zero GHG Emissionsในปี2050ขององค์กรครอบคลุม 4แนวทางคือ B = Breakthrough Performance (30%)เน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมC = Conserving Nature and Society (10%)สนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศและเชื่อมโยงสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านการดูดซับคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติ P = Proactive Business Growth and Transition (60%)เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียวเน้นขยายการลงทุนใหม่ๆที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ และ NET Zero Ecosystemการสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการไปสู่เป้าหมาย Net Zero