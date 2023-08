สสว.-ส.อ.ท.จัดงานSME GP DAYดึง150กิจการร่วมจัดแสดงโชว์ศักยภาพ

เปิดเผยว่า “มาตรการ THAI SME-GP เป็นมาตรการสำคัญที่กรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ส่งเสริมสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้ SME มีแต้มต่อด้านราคาร้อยละ 10 และหากได้รับการรับรอง Made in Thailand หรือ MiT ของส.อ.ท. จะได้แต้มต่อเพิ่มอีกร้อยละ 5 รวมเป็นร้อยละ 15 ซึ่งในปี 2565 มี SME เข้ามาลงทะเบียนในระบบ THAI SME-GP ของ สสว. สูงถึงกว่า 150,000 ราย มีสินค้าและบริการให้เลือกซื้อกว่า 1,100,000 รายการ โดยในปีที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงขึ้นเป็นร้อยละ 41 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง”ทั้งนี้ส.อ.ท. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ออกแบบงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อ SME โดยจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบนระบบ THAI SME-GP ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าและบริการด้านการแพทย์ สินค้าและบริการด้านดิจิทัล และสินค้าที่ขึ้นทะเบียน Made in Thailand เพื่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจร่วมกันกับภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง 3 วันนอกจากโอกาสทางการค้าและได้จับจ่ายซื้อของภายในงานแล้ว ยังมีไฮไลท์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ เช่น เทรนด์การตลาดปี 2024, การคำนวณต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับ SME, โอกาสและความท้าทายจากการทำ ESG, BCG, การปั่นยอดฟอลล้วงกลเม็ดให้คนติดตามเยอะ, บริการดิจิทัลเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือศาสตร์การบริหารอื่นๆ เช่น การวางแผนการเงินสำหรับเตรียมตัวเกษียณ, วางฮวงจุ้ยอย่างไรให้ออฟฟิสปัง พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจาก ลี ฐานัฐพ์การให้บริการคำปรึกษาแก่ SME อาทิ การบริการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP และ SME ONE ID ซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนเข้าถึงบริการภาครัฐทุกหน่วยงานลดการกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารซึ่งในอนาคตจะง่ายต่อการทำธุรกรรมต่างๆ สำหรับ SME , การบริการสนับสนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการ BDS (SME ปังตังได้คืน) ในการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับบริการต่างๆ เช่น ค่าพื้นที่งานแสดงสินค้า ค่าตรวจสอบรับรองมาตรฐานต่างๆ และบริการด้านดิจิทัล รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนเข้างานจะได้รับนามบัตรดิจิทัล D-Card ซึ่งสะดวกกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าได้มากขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การจัดงาน SME GP DAY หนึ่งปีมีครั้งเดียว มางานเดียวได้ครบทั้งความรู้และโอกาสทางธุรกิจ ยังได้อัปเดตเทรนด์สินค้าใหม่ๆ และสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจในราคาพิเศษ พร้อมรับของสัมมนาคุณอื่น ๆ อีกมากมาย”