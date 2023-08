JKN เปิดตัว Miss Universe Travel รุกท่องเที่ยวไฮเอนด์เป้า200ล./ปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN’ เดินหน้าสร้าง ‘อาณาจักรจักรวาล’ รุกขยายธุรกิจท่องเที่ยว เปิดตัว Miss Universe Travel ภายใต้ชื่อ Hello Universe Tour by Miss Universe Travel รับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกบูม จับกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ ทั้ง Inbound-Outbound ประเดิมจัดทริปแรกไปประเทศเอลซัลวาดอร์เพื่อชมการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 72 ทุกรอบ ตั้งเป้าทำรายได้ 200 ล้านบาทต่อปีนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม JKN Group ผ่านโมเดลการต่อยอดจากองค์กรนางงามจักรวาล (กลุ่มธุรกิจ MUO) ไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับแผนงานขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จึงเปิดตัวธุรกิจ Miss Universe Travel ภายใต้ชื่อ Hello Universe Tour by Miss Universe Travelโดยเป็นการต่อยอดธุรกิจเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สสู่ธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งแบบ Inbound และ Outbound จับกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกที่กำลังบูมหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยคาดว่าจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.6% จากปี 2564 ที่มีมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยธุรกิจ Miss Universe Travel ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ 3 ภายใต้แบรนด์ Miss Universe ต่อจากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และธุรกิจสกินแคร์และสปาทั้งนี้ Hello Universe Tour by Miss Universe Travel จะมุ่งสร้างประสบการณ์ระดับโลกที่สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางที่หรูหราทั่วโลก โดยในส่วน Inbound หรือการนำนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต เพื่อดื่มด่ำกับวัฒนธรรม ความงามทางธรรมชาติ การผจญภัย หรือสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา โดยคาดว่าจะมีการจัดทริป 12 ครั้งต่อปีในปีแรก ก่อนเพิ่มเป็น 24 ครั้งต่อปีในปีถัดไป เน้นเจาะตลาดอินเดีย อาเซียน ตะวันออกกลาง จีน และทวีปอเมริกาเป็นหลักขณะที่ Outbound จะนำนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ เดินทางไปยังประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ได้แก่ ประเทศเอลซัลวาดอร์ เจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 72 ณ เมืองซานซัลวาดอร์ ในช่วงปลายปีนี้เพื่อชมการประกวดความงามเวทีอันดับหนึ่งของโลก ทั้งรอบพรีลิมมิเนรี่ รอบชุดประจำชาติ และรอบชิงชนะเลิศ พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจกับ JKN-CNBC El Salvador Forum กับแขกวีไอพีระดับประเทศ และร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษนี้ร่วมกับมิสยูนิเวิร์ส และ TOP 5 มิสยูนิเวิร์ส 2022 โดยเริ่มต้นที่ราคา $6,600 (225,000 บาท) ถึง $9,800 (325,000 บาท) ผู้ที่สนใจสามารถจองผ่านช่องทาง Travel Agency และ Online Travel Agency ทั่วโลก“การประกวดมิสยูนิเวิร์สถือเป็น Soft Power ที่สำคัญและเป็นเครื่องมือผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกผ่านคอนเทนต์และแพลตฟอร์มที่มีผู้ติดตามกว่าร้อยล้านคนทั่วโลก เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์แบบสุดเอ็กซ์คลูซีพให้แก่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งเป้าสร้างรายได้จากธุรกิจดังกล่าวประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี” นายจักรพงษ์ กล่าว