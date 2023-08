จังหวัดน่าน กฟผ. และ พันธมิตรเปิด “น่าน Light Up & Smart City”เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวสีเขียว

วานนี้ (11 สิงหาคม 2566) ในช่วงเช้านายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีชาร์จ EleX by EGAT แห่งแรกของจังหวัดน่าน โดยมีนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และนายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ ผู้บริหารเฮือนฮังต่อ ร่วมพิธี สำหรับสถานีชาร์จ EleX by EGAT ณ ครัว ป.ปลา ประกอบด้วยเครื่องชาร์จแบบกระแสตรง (DC Fast Charge) ขนาด 125 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 2 หัวชาร์จ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับช่วงเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้ว่าการ กฟผ. และพันธมิตร ร่วมเปิดโครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว “น่าน Light Up & Smart City” หนุนเทศกาลท่องเที่ยววันแม่ ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2566 ณ ข่วงเมืองน่าน จ.น่านเปิดเผยว่า จังหวัดน่านมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักในการสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของประเทศและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากล โดยมีศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองน่านเป็นจุดเด่นของจังหวัด โครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะฯ (Smart City) นับเป็นการสร้างคุณประโยชน์ในภาพรวม ทั้งการบูรณะศาสนสถานขนาดกลาง และซุ้มลีลาวดี ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นจุดแลนด์มาร์คให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ร้านค้า และประชาชน อีกทั้งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองปลอดฝุ่นและมลพิษกล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะฯ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ (Smart Energy) ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยามค่ำคืนตามนโยบาย EGAT Carbon Neutrality โดยนำร่องติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงภายในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง วัดสวนตาล และซุ้มลีลาวดีที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ติดตั้งระบบควบคุมและบริหารจัดการใช้งานในระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนระบบขนส่งไฟฟ้า (Smart Mobility) อาทิ รถสามล้อระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คัน รถรางชมเมืองระบบไฟฟ้า จำนวน 3 คัน พร้อมระบบบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกใช้งาน และเครื่องชาร์จ EV จำนวน 4 เครื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเทศกาลท่องเที่ยววันแม่ ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์เมืองน่าน” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2566 มีไฮไลต์สำคัญประกอบด้วย ชม นั่งรถรางชมความงามของวัดและสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนด้วยเทคโนโลยี LED พร้อมชมคอนเสิร์ตตั๊กแตน ชลดา ในวันที่ 12 สิงหาคม และการแสดงพื้นเมือง ชอป สินค้าชุมชนและสินค้าพื้นเมือง แชะ เก็บภาพความประทับใจพร้อมร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย แชร์ สืบสานงานหัตถศิลป์ถิ่นน่านนคร และการละเล่นต่าง ๆ ณ ข่วงเมืองน่าน