M Card ร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ ชวนคนที่คุณรักสุขภาพดีไปด้วยกัน จัดแคมเปญ “M Card Master of Mom”

ฉลองเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม M Card โดยเดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือโรงพยาบาลชั้นนำของไทย โรงพยาบาลกรุงเทพ(ซอยศูนย์วิจัย) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลพญาไท 1 และโรงพยาบาลรามคำแหง จัดแคมเปญ “M Card Master of Mom” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Master of Health แม่เรา..ต้องแข็งแรง” ชวนคนที่คุณรักสุขภาพดีไปด้วยกัน เพียงแลก 12 M Point ผ่าน M Card Application รับส่วนลดแพคเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ พร้อมรับบริการแต่งหน้าฟรีจากเคาร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำ และ สิทธิพิเศษจากฟิสเนตชั้นนำ นอกจากนี้พาคุณแม่ไปอิ่ม อร่อยกับเมนูสุขภาพจากร้านอาหารชื่อดังมากมายเพียงแลก 120 M Point รับส่วนลด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566Master of Health แม่เรา..ต้องแข็งแรง M Card อยากเห็นคุณแม่และคนที่คุณรัก สวยและสุขภาพดีไปด้วยกัน พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูสุขภาพจากร้านอาหารดังมากมายHealthy Check Up พบกับโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ จากโรงพยาบาลชั้นนำ ดังนี้โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย : แลก 12 M Point รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ : แลก 12 M Point รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ, โปรแกรมตรวจต้อหิน, วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษ เป็นต้นโรงพยาบาลพญาไท 1 : แลก 12 M Point รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ, โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อเอชพีวีแบบเจาะลึก และโปรแกรมให้วิตามินทางหลอดเลือดโรงพยาบาลรามคำแหง : แลก 12 M Point รับส่วนลดโปรแกรมฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีเก้าอี้คลื่นแม่เหล็กกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน, ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง เป็นต้นHealthy Body ไปกับ Fitness First : เอาใจคุณแม่สายสตรอง เพียงแลก 12 M Point รับวันเล่น ฟรี 30 วัน และรับการประเมินร่างกายฟรี 2 ครั้งที่ เมื่อสมัครคอร์สออกกำลังกายที่ Fitness First สาขาที่ร่วมรายการBeautiful Mommy : มอบของขวัญให้คุณแม่ สวยสดใสเพียงแลก 12 M Point รับบริการแต่งหน้าฟรี จากเคาร์เตอร์แบรนด์ชั้นดัง อาทิ Laura Mercier, Clarins, NARS และ Bobbi Brownนอกจากนี้ จูงมือคุณแม่หรือคนที่คุณรักไปอิ่ม อร่อยกับเมนูสุขภาพ Healthy Food เพียงแลก 120 M Point รับส่วนลด 100 บาทจากร้านอาหารชั้นนำมากมาย อาทิ Farm Factory, Salad Factory, Sushiro, Sizzler เป็นต้นมอบความสุขให้กับคุณแม่ได้ตลอดแคมเปญ “M Card Master of Mom” รับส่วนลดจบทีเดียวทั้งสุขภาพ และความงาม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.mcardmall.com , www.facebook.com/mcardforall