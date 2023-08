On the Table ต่อยอด Character Marketing พา ‘โต๊ะจัง’ มาสคอตจากญี่ปุ่น ปะทะไทยแลนด์โอนลี่

นางสาวมยุรี จิตรกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางแบรนด์ On the Table ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้คาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถสร้าง Brand Engagement กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การเปิดตัว ‘โต๊ะจัง’ แบรนด์คาแรคเตอร์ที่ได้สร้างกระแสไปทั่วโลกโซเชียลรวมถึงแคมเปญสนุกๆ ของทางแบรนด์อย่าง On the Table x Drop by Dough โดนัทหน้าโต๊ะจัง, Zuwai Festival โต๊ะจัง 8 ขา, Omu Rice โต๊ะจังห่มไข่ และล่าสุดกับการจัดฉลอง Birthday Party เติมความสุขให้เต็มโต๊ะ พร้อมรับของพรีเมียมสุดน่ารักจาก ‘โต๊ะจัง’ กลับบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มักจะได้เห็นภาพโต๊ะจังเข้าร่วมสร้างสีสันด้วยเสมอ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่วันที่เปิดตัว ‘โต๊ะจัง’ เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อให้ ‘โต๊ะจัง’ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทางแบรนด์จึงตัดสินใจสร้าง ‘โต๊ะจัง’ ให้มีชีวิตจริง ที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น ถูกออกแบบโดยนักออกแบบและผู้ผลิตที่ผลิตมาสคอตชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก และที่สำคัญยังได้มีการพูดคุยกับทีมออกแบบและผู้ผลิตที่นั่นอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจตัวตนของโต๊ะจังและแบรนด์ On the Table ให้ตรงโจทย์ที่สุด ทั้งการเพิ่มความละมุนปนความน่ารักสดใส หรือแม้กระทั่งความประณีตในทุกกระบวนการการผลิต ตามแบบฉบับของญี่ปุ่น จนสามารถถ่ายทอดมาสคอต ‘โต๊ะจัง’ ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนทางแบรนด์เตรียมพร้อมรับ ‘โต๊ะจัง’ ด้วยการครีเอทเรื่องราวน่ารักๆ ผ่านหนังเปิดตัว ที่จะทำให้เข้าใจความเป็น ‘โต๊ะจัง’ สาวโสดสายกิน ขี้เล่น สดใส เข้าถึงง่าย และมีแอดติจูดแง่บวก ได้อย่างถ่องแท้”“นอกจากนี้ โต๊ะจัง ไซส์โต๊ะจริง จะยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสุขผ่านมื้ออาหาร โดยเริ่มจากภารกิจแรกหลังแลนดิ้งถึงไทย กับการพบปะแฟนคลับ มอบรอยยิ้มและสร้างเซอร์ไพรส์สนุกๆ ที่หน้าร้าน On The Table เพื่อให้ลูกค้าได้จดจำทั้งมื้ออาหารที่อร่อย ควบคู่ไปกับความน่ารักของมาสคอตโต๊ะจัง ในช่วงวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ และหลังจากนี้ก็ยังคงเตรียมการโผล่เซอร์ไพรส์ตามแคมเปญอื่นๆ อีกมากมายแน่นอน” นางสาวมยุรี กล่าวการนำเสนอเรื่ิองราว คือ ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ชาวต่างชาติมาไทย เมื่อเจอความ Thailand Only เข้าไปก็สร้างรอยยิ้มได้ทุกที ครั้งนี้เป็นถึงตามาสคอตจากญี่ปุ่น ที่มาเรียกรอยยิ้มให้ชาวเน็ต หลัง On the Table ตัดสินใจพามาสคอต ‘โต๊ะจัง’ ที่ไซส์ใหญ่เท่าคนจริง ที่แบรนด์ร่วมพัฒนากับบริษัทผลิตมาสคอตชื่อดังจากญี่ปุ่น บินตรงมาไทยเป็นครั้งแรก เพื่อมอบความสุขบนโต๊ะให้ลูกค้าที่ร้านโดยเฉพาะงานนี้เปิดตัวด้วยเรื่องราว การเดินทางของโต๊ะจังไซส์ใหญ่แลนดิ้งเมืองไทย ก็โดนรับน้องด้วยความน่ารักน่าชังแบบ Thailand Only ตั้งแต่โดนค้นตัวที่ ตม. เจอทางม้าลายที่ไม่มีรถคันไหนยอมหยุด ไปจนถึงท่อระบายน้ำเปิดฝารอคนดวงดี แต่สาวหุ่นโต๊ะก็รับมือได้ด้วยแอดติจูดบวกขั้นสุด แม้โดนรถบรรทุกชนกระเด็นไปติดบนสายไฟ ตกลงมายังโค้งคำนับขอบคุณสายไฟยุ่งที่ช่วยรับตัวไว้ได้ แถมยังใจดีช่วยซ่อมโต๊ะไทยขาหัก เรียกว่าน่ารักน่าเอ็นดูขั้นสุดเชื่อว่าหลังดูจบ หลายคนจะอยากไปเจอตัวเป็น ๆ ที่ร้านแน่นอน ถือว่าที่ผ่านมาแบรนด์ได้สร้างคาแรคเตอร์ที่แข็งแรงให้กับโต๊ะจังจากการปั้นผ่านแคมเปญเขียนจดหมาย ขึ้นป้ายหาเพื่อนกิน จนแสดงความเป็นสาวสายกินชัดเจน วันนี้ในฐานะสาวพร้อมเชียร์อาหารประจำร้าน โต๊ะจังยังได้ภาพลักษณ์สาวญี่ปุ่นที่พร้อมบริการทุกคนที่ร้านด้วยแอดติจูดแง่บวกสุดๆ ด้วย