UHG เปิดมิกซ์ยูส Sukhumvit Hills ขยายอาคารสำนักงานแห่งที่ 4 รับกระแสบูม

นายวุฒิพล ถาวรธวัช กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท UHG (Urban Hospitality Group) เจ้าของและผู้บริหารโรงแรมและอาคารสำนักงานหลายแห่งในเขตกรุงเทพชั้นใน เปิดเผยว่ากลุ่ม UHG ได้เปิดให้บริการอาคารมิกซ์ยูส (สำนักงาน-โรงแรม) แห่งใหม่ Sukhumvit Hills เมื่อเดือนที่ผ่านมา ทำเลติดถนนสุขุมวิท ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบางจาก 200 เมตร นับเป็นอาคารสำนักงานแห่งที่ 4 ในเครือ UHG ต่อจากโครงการอารีย์ ฮิลส์, ลาดพร้าว ฮิลส์ และเอเวอร์กรีนเพลส สยามโครงการ Sukhumvit Hills ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับวิถี New Normal อย่างแท้จริง โดยเลือกใช้แผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดละเอียดพิเศษ MERV 14 สามารถกรองเชื้อไวรัส แบคทีเรียและฝุ่น pm 2.5 ได้กว่า 90% นอกจากนี้ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารยังเลือกใช้เป็นรุ่นประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการใช้ระบบเซ็นเซอร์ และ Face recognition ลดการสัมผัสพร้อมที่จอดสำหรับชาร์จรถไฟฟ้า โดยขณะนี้ในส่วนของพื้นที่สำนักงาน มีผู้เช่าแล้ว 35% ขณะที่ส่วนร้านค้า มีผู้เช่าแล้ว 85% อาทิ คาเฟ่ Casa Lapin และร้านสะดวกซื้อ Lawson 108สำหรับในส่วนของโรงแรม ได้เปิดให้บริการไปตั้งแต่ปีที่แล้วภายใต้ชื่อ The Quarter Onnut by UHG เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว คอนเซ็ปต์ Modern Mid-Century ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 100 ห้อง, ห้องประชุมสัมมนา, ห้องอาหาร และฟิตเนส Urban Fit พร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้งและห้องแต่งตัว“เชื่อว่าด้วยจุดแข็งในด้านทำเล ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท โดยอยู่ระหว่างโครงการห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ขนาดใหญ่ 2 แห่งได้แก่ Emsphere (สุขุมวิทตอนกลาง) และ Bangkok Mall (สุขุมวิทตอนปลาย) รวมไปถึงกลยุทธการปรับตัวที่รวดเร็วต่อสถานการณ์จะทำให้กลุ่ม UHG เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้”“ในขณะเดียวกัน การเป็นผู้บริหารสำนักงาน 4 แห่งและโรงแรม 14 แห่งที่เปิดให้บริการแล้วจะช่วยให้บริษัทมี economy of scale สามารถบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี” นายวุฒิพลกล่าว