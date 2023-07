“สยามพิวรรธน์”จัดทัพทีมนวัตกรรม พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มขยายธุรกิจ

ผู้จัดการรายวัน360 - สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในศักยภาพการพัฒนาโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ซึ่งล้วนเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกที่นำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมาย สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการมาตลอด ล่าสุดจัดทัพทีมงานดิจิทัลและนวัตกรรม (Innovation Team) รับมือกับความท้าทายในโลกใหม่ นำความแข็งแกร่งจากความสำเร็จในการพัฒนา Physical Platform เชื่อมสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเบื้องหลังความสำเร็จของการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ เกิดจากความพร้อมของทีมงาน ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับโลก นักสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์ นักยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและฐานข้อมูล ไปจนถึงผู้นำรุ่นใหม่ที่มองหาไอเดียส่งมอบประสบการณ์ สุดพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอักเซล วินเทอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (Xponential Co., Ltd.) บริษัทร่วมทุนระหว่างสยามพิวรรธน์ และบริษัท พิวอท ดิจิทัล จำกัด หนึ่งในกูรูด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการทรานสฟอร์มและพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลของสยามพิวรรธน์ ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระดับโลกและธุรกิจรีเทล จึงมีบทบาทสำคัญในการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใช้กับ ONESIAM SuperApp ขยายขีดความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตทุกรูปแบบในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว“เราจะนำความโดดเด่นของสยามพิวรรธน์ในฐานะผู้พัฒนาศูนย์การค้าลักซ์ซูรี่ระดับโลก ผสานกับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีที่จะสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายและพลิกเกมของวงการรีเทล”ชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารกลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด “สยามพิวรรธน์เป็นผู้นำในการสร้างปรากฏการณ์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรามีดีเอ็นเอของการคิดนอกกรอบ มองหาความเป็นไปได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เรามุ่งสร้างแรงบันดาลใจเพื่อค้นหานวัตกรรมที่ล้ำในทุกมิติ สร้าง Consumer Relevance เพื่อให้เกิดการ Engagement กับลูกค้า และเชื่อมต่อโอกาสธุรกิจร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้กลุ่มสยามพิวรรธน์สามารถก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม”ปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด“เรามุ่งขยายฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงด้วยการสร้างปรากฏการณ์การผนวกบริการที่เป็นเลิศกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับการนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายและไร้รอยต่อ ทั้งกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่าน ONESIAM SuperApp ที่กำลังจะพัฒนาให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นในโลกออนไลน์ และโลกเสมือนจริง มุ่งเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าที่สามารถนำกลับไปใช้กับศูนย์การค้าของกลุ่มสยามพิวรรธน์ในโลกจริงอีกด้วย”ชญาภา จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ พิงค์แล็บ จำกัด (The Pink Lab) ที่ปรึกษาด้าน Web 3.0 หนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ที่ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับทีมงานของสยามพิวรรธน์“เดอะ พิงค์แล็บ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ที่นำ Data ในโลกออนไลน์มาสร้างแบรนด์และนำเสนอประสบการณ์มิติใหม่ให้กับวงการ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ เติมเต็มความปรารถนาได้อย่างไร้ขีดจำกัด”สุรศักดิ์ วัฒนายากร ผู้บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูลธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด “Data เป็นหัวใจสำคัญที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ และต่อยอดเพื่อให้ธุรกิจเติบโตยิ่งกว่าเดิม ทำให้มองภาพรวมธุรกิจ และเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างลึกซึ้ง การมีฐานข้อมูลที่ทรงพลังของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงที่สยามพิวรรธน์ยังคงความเป็นผู้นำ ถือเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นอย่างมากในการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ ก้าวไปสู่มิติใหม่ของธุรกิจรีเทล”สาลวิท สุวิพร Creative Innovation Strategist (Think Tank) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด “สยามพิวรรธน์กำลังก้าวสู่โลกใหม่ที่ไกลกว่ารีเทล ไม่เพียงแต่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาโซลูชั่นธุรกิจเท่านั้น เรายังร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อนำเสนอโมเดลนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆ ที่จะส่งมอบประสบการณ์แรกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับลูกค้า เรากำลังจะสร้างปรากฏการณ์และ Community แห่งใหม่ที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตอบสนองการใช้ชีวิตแห่งอนาคตอย่างแท้จริง”ธุชพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา Head of Customer Experience Strategy บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด “สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้าประทับใจในทุก Touch point ทั้งใน Physical platform เมื่อได้มาสัมผัสศูนย์การค้าในโลกจริง และยังนำเทคโนโลยีมาต่อยอดเพื่อยกระดับประสบการณ์บนดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่าน ONESIAM SuperApp รวมทั้งการบริการแบบ Personalized ให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อให้ตรงใจและโดนใจมากขึ้น”โมโมริ ฮิระบายาชิ, Business Development Web 3.0 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด หนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ของสยามพิวรรธน์ ที่ร่วมบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตโลกอินเตอร์เน็ทยุค Web 3.0 เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการสร้างประสบการณ์ลักซ์ซูรีแบบไร้รอยต่อ ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนจริง (Metaverse) อย่างเช่น ความร่วมมือกับ ZEPETO จัดงานสงกรานต์ครั้งแรกในโลก Metaverse และร่วมมือกับพันธมิตรสร้างประสบการณ์เชื่อมโลกออนไลน์สู่ออฟไลน์ (O2O) บนแพลตฟอร์ม The Sandbox เป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาโครงการที่จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะพลิกโฉมวงการรีเทล