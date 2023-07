EAผนึก EVE Energy -Sunwoda Mobilityศึกษาตั้งรง.เซลล์แบตเตอรี่6GWhในไทย

พลังงานบริสุทธิ์จับมือ EVE Energy -Sunwoda Mobility Energy ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลก ศึกษาตั้งโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ขาด6กิกะวัตต์ชั่วโมงในไทย ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้านายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) (EA)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจร่วมกับ EVE Energy Co., Ltd. ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ Lithium-ion อันดับ 3 ของประเทศจีน เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และด้าน Energy Storage System (ESS) และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Sunwoda Mobility Energy Technology Co., Ltd. ผู้ผลิตแบตเตอรี่ Lithium-ion สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าอันดับ 5 ในประเทศจีน และอันดับ 9 ในตลาดโลก เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบตเตอรี่ PHEV/HEV ตลอดจนแบตเตอรี่ Super-Fast Charge) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้ง โรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่กําลังการผลิตเริ่มต้นที่ 6 กิกะวัตต์ชั่วโมง(GWh)ต่อปีในประเทศไทยโดยคาดว่าผลจากการศึกษานี้จะนําไปสู่ การจัดตั้งโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ขั้นสูงด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System : ESS) เพื่อรองรับความต้องการของแบตเตอรี่ในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงตลาดแบตเตอรี่ในประเทศไทยและอาเซียนทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ดังกล่าว จะรายงานความคืบหน้าต่อไป