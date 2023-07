"แอร์พอร์ต เรล ลิงก์"เปิดปรากฏการณ์ความบันเทิง ไฮไลท์เด็ดการแสดงดนตรีสดครั้งแรกในขบวนรถไฟ 5 ส.ค. นี้

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความบันเทิง “City Line Music Station Live No. 3” ในสถานีสุวรรณภูมิ "แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ไฮไลท์เด็ดกับการแสดงดนตรีสดครั้งแรกในขบวนรถไฟ วันที่ 5 ส.ค. นี้บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และปัจจุบันเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานดนตรี “City Line Music Station Live No. 3” ในสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สุวรรณภูมิ เพื่อสร้างสีสันและเติมความสุขในการเดินทางให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้เพลิดเพลินไปกับวงดนตรี 2 แบบ 2 สไตล์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการแสดงดนตรีดังนี้1. เวลา 15.00 – 16.00 น. พบกับการบรรเลงเพลงแจ๊ส จากวง Kim Trio2. เวลา 16.15 – 17.15 น. พบกับดนตรีสไตล์คอนเทมโพรารี่จากวง RUUB KAAKพลาดไม่ได้กับไฮไลท์เด็ดของงาน ณ เวลา 15:00-16:00 น. พบกับ การแสดงดนตรีสดครั้งแรกในขบวนรถไฟ จากวง Plan Best ที่นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เตรียมเครื่องดนตรี ไวโอลิน และ เชลโล เพื่อขับกล่อมสร้างสีสันและความเพลิดเพลินให้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ที่ออกเดินทางจาก สถานีสุวรรณภูมิไปยังสถานีพญาไท และจากสถานีพญาไทยกลับมายังสถานีสุวรรณภูมิ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า และ เติมความสดใสให้แก่สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ภายในวันและเวลาดังกล่าว