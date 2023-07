“โลตัส” รัวหมัด ปั้นสารพัดนิวโมเดล

การตลาด – ซีพี แอ็กซ์ตร้า เคลื่อนทัพไม่หยุด ส่งค้าปลีกโมเดลใหม่ๆลงตลาดกวาดลูกค้าต่อเนื่อง จับตา โลตัส โหมหนัก ปล่อยหมัดเด็ดเป็นระลอก “โลตัส พรีเว่ - โลตัส สมาร์ท คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ - โลตัส พิก แอนด์ โก - โลตัส อีทเทอรี่”บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ (CPAXT) ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องในการขยายสาขาและเครือข่ายทางธุรกิจค้าปลีกในเชิงรุกหนัก ทั้งจำนวนสาขา ทั้งโมเดลใหม่ๆที่ส่งออกมา หรือแม้กระทั้งแบรนด์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในตลาดอีก เพื่อหวังจะยึดและคุมตลาดให้มากที่สุดตามแผนธุรกิจของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ซึ่งมีแบรนด์ แม็คโคร และโลตัส อยู่ในมือ ซึ่งหากมองกันจริงๆแล้วก็กล่าวได้ว่าอยู่ในฐานะผู้นำตลาดอยู่แล้ว ทั้งระบบค้าส่ง ระบบค้าปลีก แต่ก็ไม่ได้เพลาแรงลงแม้แต่น้อยเนื่องจากครึ่งปีหลังยังคงเดินตามแผนสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ด้วยการขยายสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2566 ด้านแม็คโครวางแผนจะขยายอีก 8-12 สาขา เน้นไปที่สาขาขนาดกลาง โดยครึ่งปีแรกเปิดบริการแล้ว 3 สาขา ส่วนที่เหลือจะทยอยเปิดครึ่งปีหลัง และที่ต่างประเทศจะขยายอีก 4 สาขา โดยประมาณขณะที่ “โลตัส” วางแผนขยายไฮเปอร์มาร์เก็ตในปี2566นี้ประมาณ3-4 สาขาใหม่ โดยครึ่งปีแรกเปิดแล้ว 2 สาขา ได้แก่ โลตัส พรีเว่ ที่ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ภายใต้คอนเซปต์ใหม่ “พรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ต” แห่งแรกในไทย และโลตัส สาขาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบสมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ สไตล์ Semi-Outdoor เพื่อเป็นแหล่งรวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในพื้นที่ ส่วนที่เหลืออีก 1-2 สาขา คาดว่าจะเปิดบริการภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ส่วนโลตัสซูเปอร์มาร์เก็ตในไทยและมาเลเซียจะเปิด 10-14 สาขา รวมถึงโลตัส โกเฟรช ที่จะเปิดในไทยปีนี้ อีกประมาณ 120-150 สาขาพร้อมกันนี้ยังสร้างความฮือฮาด้วยการนำเทคโนโลยีสุดล้ำมาพัฒนานำร่องแนวคิดร้านค้าอัจฉริยะแบบไร้พนักงาน Pick & Go ที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เป็นสาขาแรก โดยร่วมกับ ทรู ดิจิทัล ซึ่งก็เป็นธุรกิจในเครือ เจ้าสัวซีพีด้วยกัน นำแพลตฟอร์มค้าปลีกอัจฉริยะ True Virgo AI มาใช้สร้างประสบการณ์ชอปปิ้งแบบสมาร์ทจับกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า โลตัส จะพยายามฉีกแนวค้าปลีกในไทย รวมทั้งสร้างความเหนือชั้นอยู่ตลอดเวลา กับโมเดลใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ที่ทยอยปล่อยออกมาเป็นระยะในช่วงปีสองปีนี้ นับตั้งแต่ โมเดลสมาร์ท คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ (Smart Community Center), โมเดล Pick & Go, โมเดล โลตัสอีทเทอรี่ เป็นต้นโดยเฉพาะ โมเดลใหญ่อย่างสมาร์ท คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ (Smart Community Center) ที่เริ่มมีความชัดเจนและเคลื่อนไหวมากขึ้น*** ลุย โลตัส สมาร์ท คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ อีก 5 สาขานางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส กล่าวว่า จากแผนงานของโลตัสที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการพัฒนาสาขาของโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตต่อยอดสู่การเป็น สมาร์ท คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ (Smart Community Center) ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนทุกวัยในชุมชน ผ่านการเปิดสาขารูปแบบใหม่ การขยายพื้นที่ศูนย์การค้าและปรับปรุงพื้นที่สาขาเดิม เพื่อปรับโฉมสาขาของโลตัสให้มีรูปแบบสาขาที่มีดีไซน์ สินค้าและบริการ ร้านค้า ที่แตกต่างกันไปตามความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้จากที่เคยประเมินไว้จะมีประมาณ 40 สาขาเดิมที่น่าจะพัฒนาปรับปรุงต่อยอดได้นั้น ล่าสุดตามโรดแมป ได้วางแผนเปิดตัวรูปแบบใหม่นี้อีก 5 สาขาแล้ว โดยสาขาล่าสุดคือ สาขายะลา ซึ่งเป็นสาขาที่สร้างและเปิดใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าสาขายะลานี้จะเปิดบริการได้ประมาณไตรมาสที่สองปีหน้า(2567) ส่วนอีก4 สาขาเรียงตามมาคือ สาขาอุดรธานี สาขาปากช่อง สาขาเอกมัยรามอินทรา และสาขาพัฒนาการ ซึ่งทั้ง4 สาขานี้เป็นสาขาเดิมของโลตัสที่เปิดบริการอยู่แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง5 สาขานี้ ในช่วง 2 ปีจากนี้อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุถึงงบลงทุนทั้งหมดได้ว่าเท่าไรในการต่อยอดสาขาครั้งนี้ แต่ทั้งหมดจะอยู่ในงบลงทุนรวมทั้งปีประมาณ 12,000 ล้านบาทอยู่แล้วโดย สมาร์ท คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ จะทำการเพิ่มพื้นที่ส่วนรีเทลเช่าอีก ซึ่งเดิมมีพื้นที่่เช่าเฉลี่ยประมาณ 5,000 - 7,000 ตารางเมตรต่อสาขา คาดว่าจะสามารถเพิ่มได้ทั้งสโตร์เป็น 30,000 ตารางเมตรโดยเฉลี่ย เพื่อรองรับการบริการใหม่ๆที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของร้านค้าใหม่ๆ ทั้งแบรนด์เนม จากส่วนกลาง และจากร้านค้าท้องถิ่นด้วยที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเติบโตมากขึ้นด้วย“คอนเซ็ปท์ของSMART Community Center เป็นค้าปลีกที่เข้าถึงชุมชนและตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ นำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจ และเป็นศูนย์กลางชุมชนที่รองรับการใช้ชีวิตในทุกมิติของทุกเจเนอเรชั่น สอดคล้องกับผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ในสังคมมีการใช้ชีวิตร่วมกันของประชากรถึง 6 เจเนอเรชั่น ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความต้องการที่แตกต่างกันของคนในแต่ละช่วงวัย ซึ่งสรุปก็คือ มี 4 ปัจจัยหลักคือ 1. Food Destination 2.Lifestyle Center 3. Smart Life Solution และ 4. Modern Design )” นางสาวเบญจวรรณ กล่าวนอกจากนี้ ยังมีแผนขยายพื้นที่ศูนย์การค้าและปรับปรุงสาขาเดิมจำนวน 31 สาขา เพื่อให้ทุกสาขาของโลตัสสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ศูนย์การค้าในสาขา เพิ่มร้านค้าหลากหลายแบรนด์ ทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์ผู้ประกอบการท้องถิ่น และเติมเต็มร้านค้าที่ครบครันและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น“เรายังมีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งเสริมการเป็น SMART Community Center สนับสนุนการขาย ทั้งการจัดโปรโมชั่นและแคมเปญพิเศษดึงดูดลูกค้า เพิ่ม traffic ในศูนย์การค้า พร้อมจัดแคมเปญทางการตลาดร่วมกับแบรนด์ร้านค้าเช่าในโลตัส และยังมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมต่อทั้งด้านการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากสาขา ระบบสมาชิกมายโลตัสเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้าสมาชิก และใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของโลตัสเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการอีกด้วย” นางสาวเบญจวรรณ กล่าว*** เผยโฉมร้าน AI ไร้พนักงาน “ Lotus’s Pick & Go by True Digital”นอกจากนั้น เมื่อต้นเดือนนี้กรกฏาคม ก็เพิ่งเปิดเผยโฉมใหม่ของโมเดล Lotus’s Pick & Go by True Digital ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน แห่งแรกในไทยนายมนต์ชัย อินทรพรอุดม ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาการปฏิบัติการธุรกิจ โลตัส กล่าวว่า โลตัสเดินหน้าเติมเต็มประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบสมาร์ท เปิดตัว Lotus’s Pick & Go by True Digital ร้านค้าอัจฉริยะแบบไร้พนักงานแห่งแรกในไทยช้อปปิ้งแบบสมาร์ทด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวก เพียงหยิบสินค้าแล้วเดินออกจากร้านได้เลย โดยระบบจะทำการคำนวณราคาสินค้าโดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อกับ TrueMoney Wallet ของลูกค้าLotus’s Pick & Go by True Digital อยู่ในโลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ โซนอัจฉริยะ บนพื้นที่กว่า 30 ตร.ม. คัดสรรสินค้ากว่า 400 รายการ กว่า 90% เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว และ 10% เป็นสินค้าทั่วไปในชีวิตประจำวัน สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นซื้อสินค้าแบบเร่งด่วนโดยไม่ต้องเข้าไปใช้บริการในไฮเปอร์มาร์เก็ต จากการทดลองการใช้บริการของลูกค้าตั้งแต่สแกนเข้าร้านจนเดินออกจากร้าน สามารถซื้อสินค้าและชำระเงินอัตโนมัติผ่าน TrueMoney Wallet ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น สะดวก และอัจฉริยะที่สุด มีติดกล้องจับการเคลื่อนไหวสินค้าบนชั้นวางทั้งหมด 38 ตัว เบื้องต้นเข้าได้ครั้งละ 6 คน คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการในสาขาดังกล่าววันละ 50-100 คน และหลังจากนี้อยู่ระหว่างศึกษาเปิดสาขารูปแบบดังกล่าวเพิ่ม โดยจะเปิดไปกับพื้นที่โลตัสขนาดใหญ่ก่อนนายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู ดึงศักยภาพบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย พัฒนาแพลตฟอร์มค้าปลีกอัจฉริยะ “True Virgo AI” (ทรู เวอร์โก เอไอ) นวัตกรรม RetailTech ล้ำสมัยที่ผสานหลากหลายเทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมร้านค้าปลีกแบบเดิม ๆ ให้เป็นร้านค้าปลีกที่มีระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Fully Automated) ประเดิมให้บริการครั้งแรกที่ Lotus’s PICK & GO by True Digital ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานเต็มรูปแบบแห่งแรกในไทย ภายใต้ความร่วมมือกับโลตัสรูปแบบของร้าน Lotus’s PICK & GO by True Digitalช้อปปิ้งฉับไวแบบไร้เงินสดผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet ไม่ต้องรอคิวชำระเงิน*** Lotus’s Privé (โลตัส พรีเว่) จับกลุ่มไฮเอนด์นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า เราเล็งเห็นโอกาสจากไลฟ์สไตล์ของลูกค้าปัจจุบันที่มีความต้องการสินค้าพรีเมียมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนาคอนเซ็ปต์ภายใต้แบรนด์ใหม่คือ Lotus’s Privé (โลตัส พรีเว่) พรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากแบรนด์ Lotus’s ซึ่งถูกสะท้อนผ่านทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์แบรนด์ การออกแบบตกแต่งภายในสาขา ประเภทของสินค้าที่มีความพรีเมียมและหลากหลายมากขึ้น บริการเสริมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกอาหารสดโดยเปิดตัว Lotus’s Privé สาขาแรกในโครงการไอซีเอส พื้นที่ชั้น B1 ทั้งหมดประมาณ 2,900 ตารางเมตร เนื่องมาจากความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งโครงการคอนโดมีเนียมระดับหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงแรมชั้นนำที่รายล้อมโครงการ รวมถึงโรงแรม Hilton Garden Inn ที่ตั้งอยู่ในโครงการไอซีเอส ชุมชนที่พักอาศัย ย่านธุรกิจที่สำคัญ โครงการ ICONSIAM ที่เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งเชื่อมต่อกับโครงการไอซีเอสผ่านรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนครLotus’s Privé เติมเต็มความต้องการของลูกค้าในการเป็นพรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้าคุณภาพสูง ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค คัดสรรจากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วทุกมุมโลกและในประเทศไทย ยังมีบริการเสริมต่าง ๆ อาทิ บริการตัดแต่ง หั่นและแล่เนื้อสัตว์ โดยพนักงานมีความรู้เฉพาะทาง สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งลูกค้าที่อาศัยอยู่ภายในรัศมี 10 กิโลเมตร สามารถสั่งสินค้าจาก Lotus’s Privé สาขาไอซีเอส ผ่าน Lotus’s SMART App โดยมีบริการส่งฟรีอีกด้วย*** จับตา โมเดล โลตัส อีทเทอรี่ อัปเกรดฟู้ดคอร์ทยังมีอีกโมเดลที่โลตัส ยังไม่ได้เผยโฉมออกมา คือ โลตัส อีททอรี่ เพราะยังอยู่ระหว่างการเริ่มต้นเตรียมดำเนินการทดลอง ซึ่งขณะนี้เตรียมที่จะปรับพื้นที่บางส่วนในโครงการ ทรู ดิจิทัล ปาร์ค สุขุมวิท101แต่คอนเซ็ปท์คร่าวๆของ โลตัสอีทเทอรี่ ก็จะเป็นคล้ายๆกับ ฟู้ดคอร์ท ที่เป็นการยกระดับจากฟู้ดคอร์ทแบบเดิมๆขึ้นมาอีกขั้น สร้างความแตกต่าง ด้วยดีไซน์ การบริการ และร้านค้าอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่มีแบรนด์ หรือร้านอาหารอร่อยที่หาทานยาก หรือร้านที่มีรางวัลต่างๆการันตี