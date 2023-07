Truecoffee x TUNA DUNN ส่งตรงคอลเล็คชั่นสุดพิเศษ เสื้อยืดกากกาแฟ ที่ทรูคอฟฟี่ทุกสาขา

เครื่องดื่มยอดฮิตของคนทั่วโลก โดยแต่ละวันมีผู้บริโภคกาแฟมากถึง 2,000 ล้านแก้ว สร้างของเสียมากถึง 2,000 ล้านตัน ด้วยเหตุนี้ ทรูคอฟฟี่จึงใส่ใจทุกกระบวนการในการผลิตกาแฟ นอกจากให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำของอุตสาหกรรม จนถึงการหาทางออกให้กับปลายน้ำของการผลิตกาแฟ โดย ทรูคอฟฟี่แต่ละสาขาขายกาแฟได้ 400 - 420 แก้ว ต่อวัน และมีกากกาแฟเหลือทิ้งประมาณวันละ 8 กิโลกรัม เพื่อให้ธุรกิจกาแฟเดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Zero Waste ทรูคอฟฟี่ ในฐานะธุรกิจร้านกาแฟที่ยืนหยัดเพื่อคนไทยมานานกว่า 16 ปี จึงเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่นำนวัตกรรม ผ้าจากกากกาแฟมาสู่เมืองไทย ผลิตเป็นเส้นใยถักทอออกมาเป็นเสื้อยืดที่ใส่สบาย แห้งง่าย ควบคุมกลิ่น และป้องกัน UV ได้มากกว่าผ้าฝ้ายทั่วไป ล่าสุดเอาใจสายแฟชั่น จับมือ TUNA DUNN นัก illustrator ชื่อดัง มาเล่าเรื่องราวการเดินทางของกาแฟจากต้นน้ำถึงปลายน้ำของทรูคอฟฟี่ ผ่านลายเส้นที่เรียบง่ายแต่ชัดเจน มีให้เลือก 2 แบบ street-style oversize ถูกใจสายสตรีทแฟชั่น ที่รักษ์โลก!! ในราคาเพียง 990 บาท ควรค่าน่าสะสม เพราะมีเพียงแบบละ 1,000 ตัวเท่านั้น พิเศษแพ็คคู่เพียง ราคา 1,700 บาท เท่านั้น สั่งซื้อ คลิก https://bit.ly/cfgshopee เสื้อกากกาแฟสีขาวทรง oversize ด้านหน้าพิมพ์ตัวหนังสือ Coffee Can Change Your Day ด้านหลังสกรีนลายเส้น ในกรอบสี่เหลี่ยมสี่กล่อง ประกอบไปด้วยคนปลูกพืชผล เก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ คนคั่วกาแฟและพัฒนาให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพสูงสุด คนชงกาแฟด้วยความใส่ใจ และคนดื่มลิ้มรสชาติอร่อยนุ่มนวลมีเอกลักษณ์ของกาแฟทรูคอฟฟี่เสื้อกากกาแฟสีขาวทรง oversize ด้านหน้าพิมพ์ตัวหนังสือ Sip For A Better World และสกรีนลาย illustration เต็มตัว ประกอบไปด้วยคนปลูกพืชผล เก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ คนคั่วกาแฟและพัฒนาให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพสูงสุด คนชงกาแฟด้วยความใส่ใจ และคนดื่มลิ้มรสชาติอร่อยนุ่มนวลมีเอกลักษณ์ของกาแฟทรูคอฟฟี่