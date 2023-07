ก.อุตฯจ่อชงครม.ผุดมาตรการใหม่หนุนอุตฯชีวภาพดึงลงทุน1.9แสนล.ปั้นไทยฮับภูมิภาคปี’70

เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เร็วๆ นี้กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมที่จะรายงานความก้าวหน้าการผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพในภูมิภาค(Bio Hub of ASEAN ภายในปี 2570) พร้อมกับเสนอมาตรการใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อให้นโยบายภาพรวมชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงเสนอจัดตั้ง One Stop Service อุตสาหกรรมชีวภาพศูนย์กลางในการประสานงานให้กับนักลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนในปี’70 อย่างน้อย 190,000 ล้านบาท เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 85,000 บาทต่อปี ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร อย่างน้อย 800,000 ครัวเรือนทั้งนี้ครม.เมื่อ 17 ก.ค. 61 ได้เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยปีพ.ศ.2561-70 โดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายซึ่งก็เดินมาครึ่งแผนแล้ว และเมื่อ 6 ก.ค.66 สศอ.ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนได้หารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งรัฐและเอกชนกว่า 20 หน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบอุปสรรคต่อการลงทุน ผลการหารือสรุปได้ว่า ภาครัฐควรดำเนินการจัดตั้ง One Stop Service ของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน อำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนต่าง ๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้กับนักลงทุนที่สนใจ เช่น การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในอุตสาหกรรมชีวภาพ การประเมิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การยื่นขอสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านภาษีหรือการลงทุน หรือการขอรับการทดสอบหรือออกใบรับรองให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่าง ๆ อาทิ การขอรับการทดสอบ และใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนางวรวรรณกล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมารัฐมีการปรับปรุงกฏหมายและระเบียบเพื่อเอื้อต่อการลงทุนหลายด้านอาทิ ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้สามารถตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบภายในระยะ 50 กิโลเมตรได้ 2.เพิ่มกิจการอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อแยกอุตสาหกรรมชีวภาพออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 3.การแก้ไขผังเมืองเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครสวรรค์ และลพบุรี เป็นต้น อย่างไรก็ตามการลงทุนตามมาตรการเดิมหลายโครงการได้เปลี่ยนแผนการลงทุนหรือชะลอการลงทุนออกไป สาเหตุจากประสบปัญหาและอุปสรรคบางประการอีกทั้งยังพบว่ามีการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มเติมจากมาตรการฯ ซึ่งควรจัดกลุ่มอุตสาหกรรมใน Supply Chain ของอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อให้การกำหนดมาตรการสนับสนุนในแต่ละกลุ่มชัดเจนขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม(Niche Product) ที่ต่อยอดจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นตลาดทั่วไป( Mass Market ) และแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการออกเป็น ผู้ประกอบการรายใหญ่, SMEs และกลุ่ม Start up รวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหารเสริม อุตสาหกรรมสมุนไพร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ทั้งนี้คาดว่ามีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้อีกไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท